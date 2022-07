Effenberg erstaunt über Nagelsmanns neue Beziehung: „Extrem schwierig“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Stefan Effenberg ist ein Mann der klaren Worte. Jetzt hagelt es Kritik an Julian Nagelsmann. Seine neue Beziehung sei „extrem schwierig“.

München – Stefan Effenberg ist für seine Kontroversen berühmt. Durch seine provokante Art sorgte der Ex-Profi schon während seiner aktiven Karriere regelmäßig für Schlagzeilen. Der „Tiger“, wie er sich selbst seit einer verlorenen Wette bei Wetten, dass...? nennt, eckt an. Das neueste Ziel der Effenberg-Schelte: Julian Nagelsmann.

FC Bayern: Nagelsmann liebt Bayern-Reporterin – Effenberg ist die Beziehung ein Dorn im Auge

Seit diesem Jahr ist der Bayern-Trainer in einer Beziehung mit der Bild-Reporterin Lena Wurzenberger. Erst kurz zuvor war die Trennung Nagelsmanns von seiner Jugendliebe Verena bekannt geworden, mit der er 15 Jahre zusammen und vier Jahre verheiratet war. Seine neue Partnerin berichtete für die Bild vor allem über den FC Bayern. So hatten sich Nagelsmann und Wurzenberger kennengelernt. Der Bayern-Trainer hält sein Privatleben allerdings weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus.

Stefan Effenberg hält offenbar nicht viel von Julian Nagelsmanns Liebesbeziehung. © Sven Simon/eu-images/imago

Stefan Effenberg ist diese Beziehung allerdings ein Dorn im Auge, wie er im Interview mit t-online.de verrät. Zu Beginn des Gesprächs zeigt sich der „Tiger“ begeistert von den Transfers des FC Bayern, doch dann kippt die Stimmung. „Alles gut ist natürlich noch nichts“, beginnt Effenberg seinen Rundumschlag.

Effenberg kritisiert Nagelsmann – und zieht Vergleich zu Gladbachs Ex-Manager Eberl

„Mich wundert, wie ruhig es um Julian Nagelsmann und seine neue Beziehung geworden ist“, so der Ex-Profi, der befürchtet: „Das könnte ihm irgendwann mal auf die Füße fallen.“ Effenberg hält nicht viel von Nagelsmanns Beziehung. „Ich persönlich finde diese Konstellation allerdings extrem schwierig, halte sie für gefährlich und denke, dass man das beobachten muss“, sagt der 53-Jährige.

„Ich persönlich finde diese Konstellation allerdings extrem schwierig, halte sie für gefährlich und denke, dass man das beobachten muss.“

Effenberg zieht den Vergleich zu Mönchengladbachs Ex-Manager Max Eberl, der mit der Teammanagerin des Klubs zusammen war. „Sie hat da Dinge mitbekommen, bei denen sich die Spieler fragen: Landet das jetzt beim Chef? Bei einer Journalistin ist das noch viel schwieriger, erst recht bei einer von ‚Bild‘“, ist er überzeugt. Wurzenbergers Arbeitgeber hat die Journalistin nach dem Bekanntwerden der Beziehung allerdings umgehend vom FC Bayern abberufen. Fortan berichtet sie über andere Themen.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Der „Tiger“ glaubt trotzdem, dass die Beziehung Nagelsmann schwer schaden könnte: „Als Spieler musst du unter vier Augen mit deinem Trainer sprechen und ihm vertrauen können. Im Hinterkopf hast du aber womöglich die Frage, ob er seiner Freundin zu Hause etwas davon erzählt.“ Diese Konstellation mache es für Nagelsmann, der ohnehin sportlich unter Druck steht, „heikel“.

Stefan Effenberg: Eigene Beziehung mit Claudia Strunz sorgte für viel Kritik

Dass Effenberg selbst mit seinen Liebesbeziehungen für einige Schlagzeilen sorgte, lässt er dabei außen vor. Kurz nach der Trennung von der ersten Frau Martina begann er eine Beziehung mit der Partnerin seines Ex-Kollegen und langjährigen Freunds Thomas Strunz. Danach hagelte es scharfe Kritik für Effenberg.

Stefan Effenberg mit seiner Frau Claudia. Vorwürfe, er habe sie Ex-Kollege Thomas Strunz ausgespannt, weist er zurück. © dpa

Er habe seine neue Gattin Claudia Thomas Strunz „nicht ausgespannt“, wie er sich später in der ARD-Sendung Beckmann verteidigte. „Ich habe einen Freund verloren, aber eine Frau gewonnen“, so die trockene Feststellung Effenbergs. Ein fader Beigeschmack bleibt. So wirken die Vorwürfe, die er an Julian Nagelsmann richtet, doch zumindest ein bisschen wie Doppelmoral. (vfi)