Nagelsmann mit Schlafzimmer-Geständnis: Manchmal wacht seine Frau „davon in der Nacht auf“

Von: Marius Epp

Teilen

Julian Nagelsmann wird am Spielfeldrand und im Schlafzimmer öfter mal laut. © Frank Hoermann / SVEN SIMON/imago

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gehört offenbar nicht zu den ruhigsten Schläfern. Er verrät, dass seine Frau manchmal einiges durchmachen muss.

München - In seinem Job will er nichts dem Zufall überlassen: Julian Nagelsmann ist ein Vollblut-Trainer. Dass der Ehrgeiz manchmal auch aufs Privatleben schlägt, verrät der 34-Jährige in einem Interview mit dem Vereinsmagazin des FC Bayern.

„Du bleibst auch nach dem Abpfiff fokussiert, denkst über die 90 Minuten nach und darüber, was das für das nächste Spiel bedeutet“, erklärt er. Abschalten fällt dem Coach schwer - auch in den eigenen vier Wänden. Nagelsmann bleibt lange wach, analysiert die Spiele bis spät in die Nacht.

FC Bayern: Julian Nagelsmann ruft nachts Spielernamen

Sogar im Schlaf rollt bei ihm oft noch der Ball. „Manchmal, wenn ich nach einem Spiel schlafe, rufe ich die Namen meiner Spieler. Das hat mir meine Frau mal erzählt. Manchmal wacht sie davon in der Nacht auf.“ Nicht einfach für Verena Nagelsmann, mit der der Bayern-Trainer seit 2018 verheiratet ist.

Seine Akribie verhalf Nagelsmann im ersten halben Jahr in München zu Anerkennung bei den Spielern, Fans und der Vereinsführung. Einen gewissen Druck als Trainer beim Rekordmeister streitet er nicht ab. „Wenn du Druck in den Spielen spürst, bedeutet es, dass dir deine Arbeit wichtig ist. Ich empfinde Druck auch immer wegen der Fans, weil sie ja alle nach dem Spiel glücklich nach Hause gehen wollen. Ich liebe das Gefühl des gesunden Drucks.“

Video: Die Outfits von Julian Nagelsmann

FC Bayern: Auch Basketball-Coach Andrea Trinchieri kann nicht abschalten

Am vereinsinternen Interview nahm auch Andrea Trinchieri teil, Trainer der ebenfalls sehr erfolgreichen Bayern-Basketballer. Als Trainertyp tickt er ähnlich, auch nachts im Schlafzimmer. „Ich habe ein Notizbuch neben meinem Bett - und manchmal finde ich nach dem Spiel Notizen, von denen ich nicht weiß, wann ich sie in der Nacht aufgeschrieben habe“, gesteht er.

Im Hause Nagelsmann dürften die letzten Nächte etwas ruhiger gewesen sein. Nach zwei Wochen spielfreier Zeit empfängt der FC Bayern am Samstag Nagelsmanns Ex-Klub RB Leipzig. Gut möglich, dass es dann im Schlafzimmer wieder laut wird. (epp)