Julian Nagelsmann enthüllt Versprechen an seine Mutter: „Dann mache ich es nicht mehr“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Julian Nagelsmann erwägt unter bestimmten Voraussetzungen einen Rücktritt. Der Trainer des FC Bayern enthüllt ein Versprechen an seine Mutter.

München – „Treppen finde ich sehr reizvoll“, sagte Julian Nagelsmann im Interview mit Welt am Sonntag, auf die Frage, welches Möbelstück er gerne bauen würde. Am liebsten ein „schönes Treppenhaus“. Nagelsmann ist seit fast zwei Jahren mit seinem Job beim FC Bayern bereits im obersten Stockwerk angekommen, um im Bild zu bleiben.

Beim deutschen Rekordmeister ist der Coach zum Siegen verdammt, das ist dem 35-Jährigen bewusst. Die Ausschläge der Bewertung seiner Person in der Medienlandschaft hat Nagelsmann nach eigener Aussage jedoch unterschätzt. An einem bestimmten Punkt würde Nagelsmann sogar einen Rücktritt in Erwägung ziehen, dieses Versprechen gab er einst seiner Mutter.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Julian Nagelsmann hat Situation nach Bayern-Wechsel unterschätzt

„Ich habe mir vor meinem Wechsel natürlich gedanklich ausgemalt, was mich als Bayern-Trainer erwarten könnte, und mir dazu auch umfangreiche Informationen geholt. Worauf man sich aber nicht komplett vorbereiten kann: Was für ein extremes Schwarz-Weiß-Denken es mitunter gibt“, sagte Nagelsmann im Interview mit Welt am Sonntag. Im Sommer 2021 kam Nagelsmann für eine zweistellige Millionen-Ablöse von RB Leipzig zum FC Bayern.

Nagelsmann ärgert sich über die Achterbahnfahrt in der Berichterstattung an der Säbener Straße. „Entweder ist es in der Bewertung von außen alles supergut oder alles superschlecht. Dazwischen gibt es nichts“, meinte der FCB-Coach und nannte ein Beispiel: „Vor den Spielen gegen Paris wurde kritisiert, dass wir mit einem Wechsel zwischen Vierer- und Dreierkette spielen. Danach wurde es als größte Taktik überhaupt gelobt.“ Diese extremen Ausschläge seien schwer nachzuvollziehen. „Die Schnelllebigkeit des Fußballs erlebst du beim FC Bayern im Extremen. Wären wir ausgeschieden, hätten alle gesagt: Katastrophale Taktik von Nagelsmann, warum ließ er Stanisic spielen?“

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gab seiner Mutter ein Versprechen. © Mladen Lackovic/Imago

Nagelsmann enthüllt Versprechen an seine Mutter: „Dann mache ich es nicht mehr“

Deshalb sei er nun „etwas vorsichtiger geworden, äußere mich nicht mehr zu allem“, so Nagelsmanns persönliche Konsequenz. Eine Sache ist ihm aber besonders wichtig: „Ich bin kein Schauspieler. Manchmal wird mir nachgesagt, ich würde mir Aussagen vor den Pressekonferenzen zurechtlegen. Das ist nicht so. Ich habe keine Lust, irgendeine Rolle zu spielen.“ Mit einer Enthüllung lässt der Landsberger besonders aufhorchen.

„Als ich mit 28 Jahren Bundesligatrainer wurde, habe ich meiner Mutter gesagt: Sollte der Druck in diesem Geschäft irgendwann so groß werden, dass die Leute fordern, dass ich mich verstellen muss – dann mache ich es nicht mehr“, verriet Nagelsmann sein Mama-Versprechen. Dazu muss man wissen: Nagelsmann verlor mit nur 20 Jahren seinen Vater, seine Mutter spielt deshalb eine umso bedeutendere Rolle in seinem Leben.

Bayern-Trainer Nagelsmann will sich trotz Kritik treu bleiben

„Ich bin halt, wie ich bin. Wenn ich 50 bin, will ich nicht sagen müssen: Ich war jetzt lange Trainer, aber nicht ich selbst“, erklärte Nagelsmann gewohnt ehrlich. Mit dem FC Bayern hat er in dieser Saison den Sieg in der Champions League als großes Ziel vor Augen. Im Viertelfinale treffen die Bayern auf Manchester City mit Ex-FCB-Coach Pep Guardiola. Vor dem Bundesliga-Gastspiel in Leverkusen reagierte Nagelsmann angefressen auf ein Taktik-Leak aus der Kabine. (ck)