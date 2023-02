„Ich bin kein Amateur“: Nagelsmann diskutiert mit Bayern-Fans über gelöschtes Foto

Julian Nagelsmann diskutierte nach dem Mainz-Spiel mit einem Fan (l.). © TikTok/Imago/Kirchner

Nach dem Gastspiel des FC Bayern im DFB-Pokal in Mainz kam es zu einer kuriosen Szene. Trainer Julian Nagelsmann echauffierte sich über ein Fan-Foto.

München/Mainz – Der FC Bayern befindet sich in diesen Tagen in Alarmstimmung. Die Diskussionen um Manuel Neuer haben den ganzen Verein in seinen Grundfesten erschüttert – ausgerechnet wenige Tage vor dem so wichtigen Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League in Paris.

Immerhin haben die Bayern ihre Ergebniskrise nach drei Remis zum Jahresstart wieder geradegebogen. Der Wende beim 4:0 im DFB-Pokal in Mainz folgte zuletzt ein 4:2 in der Bundesliga in Wolfsburg. Trainer Julian Nagelsmann lieferte sich nach dem Gastspiel in Rheinhessen letzten Mittwoch (1. Februar) einen Schlagabtausch mit einem Bayern-Fan – es ging um ein gelöschtes oder auch nicht gelöschtes Foto.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Verein: FC Bayern München Amtsantritt: 2021 Vertrag bis: 2026

Julian Nagelsmann liefert sich Foto-Streit mit Bayern-Fan

Nach dem Befreiungsschlag für den FC Bayern gegen die Mainzer ging es im Anschluss nochmal hoch her. Nachdem Julian Nagelsmann alle Medientermine erledigt hatte, nahm er sich rund um Mitternacht noch ein wenig Zeit, um die offenbar im Hotel wartenden Bayern-Fans mit Selfies zu belohnen, wie ein Video auf Tiktok zeigt. Dabei scheint jedoch irgendetwas gehörig schiefgegangen zu sein, denn anders ist die hitzige Diskussion zwischen dem FCB-Coach und einer Selfie-Jägerin nicht zu erklären.

„Jetzt lösch‘ mal, lösch mal bitte, lösch mal bitte“, redet Nagelsmann entschlossen auf eine Bayern-Anhängerin ein. Sein Ziel ist offensichtlich das Löschen eines Fotos auf deren Smartphone. Um was für eine Aufnahme es sich genau handelt, die Nagelsmann derart aus der Fassung bringt, ist nicht überliefert.

„Ich bin kein Amateur“: Nagelsmann diskutiert mit Bayern-Fans über gelöschtes Foto

„Ich will sehen, wie du es löschst, ja klar. Das gibt‘s ja nicht, das sehe ich ja auf der Anzeige“, hakt Nagelsmann nach, als Co-Trainer Benjamin Glück ins Bild kommt. „Das musst du aber bei ‚Gelöscht‘ auch wegmachen. Ich bin kein Amateur“, weiß Nagelsmann, während unter den anwesenden Fans großes Gelächter ausbricht. Auch der 35-Jährige kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Tatsächlich: Fotos von technischen Geräten sind in der Regel erst nach doppelter Bestätigung endgültig gelöscht. Auch im sogenannten Gelöscht-Ordner muss die Datei entfernt werden. Nagelsmann war demzufolge auch zu später Stunde noch hoch konzentriert und ließ sich von den Bayern-Fans nicht austricksen.

FC Bayern: Wie plant Nagelsmann mit Problem-Torwart Manuel Neuer?

Was Nagelsmann in Wahrheit in der Causa Manuel Neuer im Schilde führt, bleibt vorerst sein Geheimnis. Fakt ist, dass der Trainer mit der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic seinen Kapitän entscheidend geschwächt hat und das Neuer-Interview damit ein Stück weit provoziert hat.

Nagelsmann bereitet den FC Bayern nun auf die Post-Neuer-Ära vor und hat freie Handhabe beim Tapalovic-Nachfolger. Zudem ist er momentan quasi unkündbar – eine Vertragsklausel gewährt dem Trainer wohl eine exorbitante Abfindung. Hingegen ist Neuers Zeit beim FC Bayern laut einer Fan-Abstimmung abgelaufen. (ck)