„Weiß, dass viele im Verein so denken" – Matthäus-Attacke gegen Brazzo und Mahnung an Hoeneß

Von: Florian Schimak

Lothar Matthäus und Hasan Salihamidzic werden nicht mehr dicke. Der Experte kritisiert den Sportvorstand des FC Bayern in Sachen Julian Nagelsmann – und mahnt auch Uli Hoeneß.

München – Eigentlich ist es beim FC Bayern München während einer Länderspielpause immer recht entspannt. Die meisten Stars sind bei ihren Nationalmannschaften und so ist an der Säbener Straße normalerweise wenig los.

Dieses Mal aber war alles anders! Das Trainer-Beben in München halt noch immer nach. Die Trennung von Julian Nagelsmann und die Inthronisierung von Thomas Tuchel ist zwar vollzogen, doch natürlich ist dabei vor allem die Art und Weise vor dem Bundesliga-Kracher gegen den BVB immer noch Thema.

Name: Lothar Matthäus Geburtsdatum: 21. März 1961 (62 Jahre) Ehemalige Vereine: Borussia Mönchengladbach, FC Bayern München, Inter Mailand, New York Metro Stars Aktuelle Tätigkeit: Experte bei Sky und RTL Länderspiele (Tore): 150 (23)

„Weiß, dass viele im Verein so denken“ – Matthäus kritisiert Brazzo und mahnt Hoeneß

So schießt Lothar Matthäus am Donnerstag im kicker gegen die Bayern-Bosse. Aus sportlichen Gesichtspunkten sei die Nagelsmann-Trennung zwar nachvollziehbar, weshalb Matthäus davon ausgeht, „dass die Mannschaft unter Tuchel wieder stabiler auftreten wird, es nicht so viele Leistungsschwankungen gibt“, so der 62-Jährige: „Viele Spiele unter Julian Nagelsmann waren nicht Bayern-like, die Schwankungen zu groß. Es lag zu viel im Argen.“

Allerdings vermisst Matthäus bei seinem Ex-Verein inzwischen vieles. „Das Mia-san-Mia-Gefühl ist weg, Wärme, Herzlichkeit und Miteinander fehlen, die Atmosphäre im Klub eine andere“, so der Rekordnationalspieler: „Ich weiß, dass viele im Verein so denken. Alle Aussagen zu Nagelsmann waren nichts als Lippenbekenntnisse.“

Lothar Matthäus hat eine klare Meinung zu Hasan Salihamidzic und Uli Hoeneß beim FC Bayern. © IMAGO / MIS / Kirchner-Media

Matthäus gegen Salihamidzic: Geht die Dauer-Fehde in die nächste Runde?

Zudem glaubt Matthäus, dass die Trennung von Nagelsmann unter Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß deutlich stilvoller verlaufen wäre – und nimmt damit Hasan Salihamidzic wieder ins Kreuzfeuer der Kritik: „Uli hat die Nachfolger geholt und muss sich hinterfragen, ob er alles richtig gemacht hat.“

Rumms, das hat gesessen! Geht die Fehde zwischen Brazzo und Loddar nun von vorne los?

Zur Erinnerung: Schon während der Corona-Pandemie, als Nagelsmann als eine Art Pressesprecher des Vereins fungierte, kritisierte Matthäus das Verhalten von Salihamidzic. Auch bei den Abgängen von Niklas Süle, Robert Lewandowski oder David Alaba sah sich der Sportvorstand den Matthäus-Attacken ausgesetzt.

Fehde zwischen Matthäus und Brazzo: Blieb das Versöhnungsangebot unbeantwortet?

Das Verhältnis der beiden wurde auch nicht besser, als Matthäus vergangenen Sommer den Bayern zu den Transfers von Matthijs de Ligt und Sadio Mané gratulierte. „Ich gebe Hasan Salihamidzic die Note eins für seine Transfermarkt-Aktivitäten“, schrieb Matthäus im August 2022 in seiner Sky-Kolumne: „Warum? Weil ich möchte, dass er mich seit langer Zeit mal wieder auf einen Kaffee einlädt.“

Den Kaffee scheint es aber offenbar nicht gegeben zu haben ... (smk)