Unruhen beim FC Bayern: Nagelsmann muss fünf Stolpersteine überwinden

Von: Florian Schimak

Sportlich fand der FC Bayern zuletzt in die Spur. Dennoch will an der Säbener Straße keine Ruhe einkehren. Das könnte für Julian Nagelsmann zum Problem werden.

München – Es will einfach keine Ruhe einkehren beim FC Bayern. Sportlich hat das Team von Julian Nagelsmann nach dem schwachen Start ins Jahr 2023 zuletzt zwar wieder die Kurve bekommen – an der Säbener Straße brodelt es aber weiterhin!

Dabei muss der Trainer gleich mehrere Brandherde beim Rekordmeister bekämpfen. Das Interview von Manuel Neuer ist dabei nur eine Sache. Gleich fünf Stolpersteine könnten Nagelsmann in den kommenden Wochen straucheln lassen.

Nagelsmanns Bayern-Stolpersteine: Manuel Neuer

Das Interview-Beben des Keepers könnte eine Art Zeitenwende beim FC Bayern herbeigeführt haben. Neuer hat die Aussagen bewusst an den FCB-Bossen vorbeigeschleust und sie in den nationalen und internationalen Medien platziert. Der Keeper wollte seine Enttäuschung möglichst allen mitteilen – und muss nun zum Rapport.

Der Rauswurf von Torwarttrainer und Trauzeuge Toni Tapalovic („Herz rausgerissen“) macht dem Keeper aber auch klar: Neuer ist beim Rekordmeister nicht mehr unantastbar. So bekam Yann Sommer einen Vertrag bis 2025 – ein Jahr mehr als Neuer.

Für Julian Nagelsmann stehen wichtige Wochen an. © IMAGO / Ulrich Wagner /Torsten Silz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Manuel Neuer beim FC Bayern: Zeitenwende angebrochen?

Interessant wird zu sehen sein, wie die Mannschaft Neuers Verhalten aufnimmt. Der Keeper genießt innerhalb des Teams noch hohes Ansehen. Auf einen Machtkampf werden es beide Parteien nicht ankommen lassen, das signalisierte Nagelsmann bereits. Er sei „ein harmoniebedürftiger Mensch“ und werde „nichts anzünden“.

Denn dann stellt sich auch die Frage, ob er nach seinem Verhalten noch Kapitän des FC Bayern bleiben wird. Nagelsmann wich der Frage am Sonntagabend in Wolfsburg noch gekonnt aus. Er wird sie aber bald beantworten müssen.

Für Nagelsmann könnte der Stolperstein Neuer auch zum Stolperfels werden.

Nagelsmanns Bayern-Stolpersteine: Uli Hoeneß

Diese Personalie ist besonders brisant.

Neuer hat einen großen Fürsprecher hinter sich: Uli Hoeneß! Während Sportvorstand Hasan Salihamidzic und CEO Oliver Kahn ihrem Trainer vollumfänglich vertrauen, soll der FCB-Patron Nagelsmann durchaus kritisch sehen.

Auffällig: Hoeneß stellte sich zuletzt öffentlich vor den Bayern-Torhüter. Der 71-Jährige verteidigte Neuer im Sport1-Doppelpass für seinen Ski-Ausflug und wollte dabei auch nicht von möglichen Gehaltskürzungen hören.

FC Bayern: Uli Hoeneß sieht Julian Nagelsmann durchaus kritisch

Hoeneß steht noch wie kein Zweiter für die „Bayern-Familie“, die sich durch Brazzo, Kahn und Nagelsmann immer mehr wandelt. Sollte Hoeneß bei seinem Lebenswerk einige Sachen grundsätzlich missfallen, wird er mit aller Macht diese unterbinden wollen.

Natürlich weiß auch Hoeneß, dass Neuer nicht jünger wird. Aber er weiß, wie man mit langjährigen Leistungsträgern beim FC Bayern umgeht und diese mit Anstand in ihre Rente begleitet (Ribéry, Robben).

Das muss Nagelsmann noch beweisen …

Nagelsmanns Bayern-Stolpersteine: Kapitänsamt

Das führt automatisch zum nächsten Stolperstein! Nimmt Nagelsmann nun Neuer die Binde weg? Zuletzt war immer zu hören, dass der Trainer eher Joshua Kimmich als verlängerten Arm sieht und mit sich mit ihm öfter austauscht. Das fiel auch dem Torhüter auf.

Klar ist, dass bei den Bayern ein Umbruch ansteht. Die Führungsspieler der letzten Jahre (Neuer, Müller, Lewandowski) werden bald aufhören oder sind bereits gegangen. Nagelsmann muss diese Übergangsphase nun moderieren. Das alleine wird schwierig.

Manuel Neuer weiterhin Kapitän beim FC Bayern?

Dazu kommt: Wer Neuers Ehrgeiz kennt, weiß, dass der Keeper und amtierende DFB-Kapitän (!) nicht ohne Murren die Binde abgeben würde.

Das birgt gehörig Explosionsgefahr!

Nagelsmanns Bayern-Stolpersteine: Joshua Kimmich

Anfang des Jahres trug der 28-Jährige durch das Fehlen von Neuer und dem Bankplatz von Thomas Müller die Binde beim FC Bayern. In zwei Spielen gab es unter Kapitän Joshua Kimmich aber keinen Sieg – es schien fast so, als würde diese ihn ein stückweit hemmen.

Dass Kimmich irgendwann der Captain werden soll und kann, steht beim Rekordmeister außer Frage. Aber ist er schon jetzt so weit? Nagelsmann pusht Kimmich, wo es geht. Dieser zeigt sich immer solidarisch mit dem Trainer. Nicht ohne Grund?

Julian Nagelsmann und Kimmich haben enges Verhältnis

Angeblich soll Nagelsmann Kimmich Weihnachten 2021 bei dessen Österreich-Urlaub einen Kurzbesuch abgestattet haben – was laut Sportbild für etwas Unmut innerhalb der Mannschaft gesorgt haben soll.

Diese Nähe zwischen Trainer und Kimmich könnte sich auch als Stolperstein erweisen!

Nagelsmanns Bayern-Stolpersteine: Paris Saint-Germain

Die Duelle mit PSG waren in den vergangenen Jahren immer ganz besonders. 2020 köpfte Kingsley Coman die Bayern gegen Paris zum CL-Sieg, im Jahr darauf flog das Team von Hansi Flick ohne Lewandowski im Viertelfinale raus. 2017 kostete eine 0:3-Pleite in der Vorrunde damals Carlo Ancelotti den Job.

Bei CL-Aus könnte es für Nagelsmann noch ungemütlicher werden

Sollten die Bayern in diesem Jahr das Achtelfinale in der Königsklasse nicht überstehen, könnte es auch für Nagelsmann durchaus eng werden. Zwar stehen die Bosse aktuell noch hinter dem Trainer und dessen Weg, den er eingeschlagen hat.

Unter Umständen könnten sie im März aber schon wieder anders denken … (smk)