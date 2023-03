Nagelsmann-Aus kostet Millionen – der FC Bayern könnte aber noch abkassieren

Von: Antonio José Riether

Der FC Bayern zahlte eine hohe Ablöse für Julian Nagelsmann, der nun außerdem eine Abfindung kassierte. Die Münchner könnten jedoch noch etwas Geld durch den Ex-Coach einnehmen.

München – Am Freitag beurlaubte der FC Bayern Julian Nagelsmann überraschend, er wurde kurzerhand durch Thomas Tuchel ersetzt. Aus sportlicher Sicht war die Freistellung des Cheftrainers fragwürdig, auch wenn Sportvorstand Hasan Salihamidzic die Entscheidung im Nachgang vehement verteidigte. Aus finanzieller Sicht war das Nagelsmann-Aus definitiv kostspielig, der 35-Jährige und seine freigestellten Co-Trainer kassieren nun satte Abfindungen. Einem Bericht zufolge gibt es jedoch einen Weg für die Münchner, noch Einnahmen durch den Ex-Coach zu generieren.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Profi-Trainerstationen: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern Trainerlizenz:\tUEFA-Pro-Lizenz Größte Erfolge: Deutscher Meister 2021/22, 2 x Deutscher Superpokalsieger, 1 x Deutscher A-Junioren-Meister

FC Bayern investierte hohe Ablöse in Nagelsmann und muss nun Millionen-Abfindung zahlen

Das Projekt Nagelsmann war von Beginn an nicht nur mit einem sportlichen Risiko verbunden, besonders wirtschaftlich war die Anstellung des Landsbergers ein Wagnis. Denn die Münchner mussten schon vor der Ankunft des Trainers tief in die Tasche greifen, 20 Millionen Euro überwies der FC Bayern 2021 an RB Leipzig, um ihn aus seinem Vertrag zu kaufen. Außerdem unterzeichnete Nagelsmann einen Vertrag, der ihm ein jährliches Salär von acht bis neun Millionen Euro garantierte.

Der Übungsleiter hatte in seinen Kontrakt auch noch eine Klausel, die den Bayern nun teuer zu stehen kommt. Im Falle einer Freistellung in den ersten beiden Vertragsjahren sollte Nagelsmann eine hohe Abfindung zustehen, wie der Kicker berichtet. Auch die entlassenen Assistenten Dino Toppmöller, Xaver Zembrod und Videoanalyst Benjamin Glück müssen folglich ebenfalls vom Verein entschädigt werden. Insgesamt verlieren die Bayern also einige Millionen durch den Trainerwechsel.

Julian Nagelsmann bei Tottenham im Gespräch – Engländer müssten FCB wohl Ablöse zahlen

Noch lebt bei den Bayern jedoch die Hoffnung darauf, zumindest einen Teil der Ablöse wieder einzuspielen. Doch dafür müsste nun einiges klappen. Nagelsmann ist durch seine sportliche Vita durchaus auch für andere Klubs interessant, ein paar Spitzenvereine wurden in den letzten Tagen bereits mit ihm in Verbindung gebracht. Sollte ihn einer noch vor dem Sommer holen, wäre einem Bild-Bericht zufolge eine Ablöse an die Bayern fällig!

Seit der Trennung von Antonio Conte am Sonntagabend ist Tottenham ohne Cheftrainer. Der Premier-League-Klub hatte bereits 2021 Kontakt zu Nagelsmann, der sich für den FC Bayern entschied. Schon vor Contes Entlassung war Nagelsmann im Norden Londons ein Thema, nun werden die Gerüchte, etwa vom englischen Guardian, neu angeheizt.

Hasan Salihamidzic beurlaubte Julian Nagelsmann am vergangenen Freitag. © Bernd Feil/Mimago

Was macht Nagelsmann jetzt? Auch Real Madrid am Ex-FC-Bayern-Coach interessiert

Doch nicht nur auf der Insel könnte Nagelsmann bald anheuern, auch von einer Topadresse in Spanien soll es erneutes Interesse geben. Zu Hoffenheimer Zeiten wurde er im Jahr 2018 offenbar schon einmal von Real Madrid kontaktiert, die Königlichen sollen ihn laut Mundo Deportivo noch immer im Visier haben. Grund dafür ist auch der mögliche Wechsel von Trainer Carlo Ancelotti, der bei der brasilianischen Nationalelf gehandelt wird.

Die Bayern würden dem Bericht zufolge jedoch nur eine Ablöse sehen, sollte ein Klub Nagelsmann noch vor dem Sommer verpflichten wollen. Besonders der finanzkräftige England-Klub Tottenham, der derzeit händeringend nach einem Trainer sucht, gilt als Favorit. Doch dafür müsste auch der suspendierte Julian Nagelsmann, der am Tag nach seiner Entlassung bei einem B-Jugend-Spiel gesichtet wurde, erst einmal zusagen. (ajr)