Wegen zu arrogantem Auftreten: Nagelsmann holte sich Hilfe beim Pferde-Trainer

Von: Marius Epp

Arbeitet stets an sich: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Julian Nagelsmann offenbart in einem Podcast, dass er sich einst Hilfe von einem Pferde-Trainer holte - da sein Auftreten bei vielen arrogant wirkte.

München - Noch selbstbewusst oder schon arrogant? Für viele Menschen ist das oft ein schmaler Grat. Während Selbstbewusstsein meist als positive Eigenschaft gilt, hat Arroganz stets eine negative Konnotation.

FC-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann tritt nach außen trotz seines jungen Alters ziemlich selbstbewusst auf. Im vereinseigenen „FC Bayern Podcast“ berichtet er, dass ihm diese Eigenschaft in der Vergangenheit oft negativ ausgelegt worden ist.

FC Bayern: Julian Nagelsmann wirkte auf andere arrogant

„Ich hatte immer das Problem, dass Menschen, die mich das erste Mal gesehen haben, immer gesagt haben, der ist extrem arrogant“, verrät der 34-Jährige. Weil der erste Eindruck vor allem als Führungskraft aber enorm wichtig sei, wollte er das ändern - und holte sich Hilfe.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 34 Jahre), Landsberg am Lech Größe: 1,9 m Ehepartnerin: Verena Nagelsmann (verh. 2018) Verein: FC Bayern München

Nagelsmann belegte ein Seminar bei einem österreichischen Coach, der Führungskräfte mit Pferden konfrontiert. Warum Pferde? „Pferde sind ja keine Lebewesen, die bewerten. Pferde reagieren auf deine Aura“, erklärt Nagelsmann. „Und wenn du auf eine Koppel kommst, und alle Pferde laufen weg, dann bist du offensichtlich einen Tick zu dominant in deinem Auftreten.“

FC Bayern: Julian Nagelsmann besuchte Pferde-Seminar, um an seiner Ausstrahlung zu arbeiten

Das Seminar habe ihm enorm viel gebracht. „Am Anfang war es so: Ich bin auf die Koppel gekommen und die Pferde haben versucht, die Zäune zu durchbrechen. Drei Tage später sind alle Pferde dann zu mir gekommen und sind mir hinterhergelaufen.“ Die Wirkung versuche er nun auch in die Kabine mitzunehmen. Bei der ersten Ansprache an die Mannschaft sei er „richtig nervös“ gewesen.

Video: Verkehrsmeldung unterbricht Nagelsmann-PK

„Auf einmal sitzen da Weltstars wie Lewy, Thomas Müller oder Manuel Neuer vor dir und du machst dir schon Gedanken, wie du als junger Trainer, der noch keinen Titel gewonnen hat, auf sie wirkst“, erzählt der Bayern-Trainer. Natürlich komme es auch auf den Inhalt an, jedoch seien Körpersprache und Blicke bedeutender als Worte.

Im weiteren Verlauf des Podcasts gewährt Nagelsmann noch mehr interessante Einblicke. Die gesamten 55 Minuten zum Anhören gibt es hier. (epp)