Wegen Julian Nagelsmann: FC Bayern hofft auf fetten Geldregen

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Julian Nagelsmann könnte dafür sorgen, dass der FC Bayern ordentlich Kohle einspart. Auch sein ehemaliger Co-Trainer könnte dabei mithelfen.

München – Es scheint ernst zu sein, zwischen Julian Nagelsmann (35) und Paris Saint-Germain. Immerhin berichtet die französische Sportzeitung L‘Equipe auf ihrer Titelseite davon, dass PSG den ehemaligen Trainer des FC Bayern verpflichten möchte.

Julian Nagelsmann Geburtsdatum: 23. Juli 1987 (35 Jahre) Bisherige Vereine: TSG Hoffenheim 2016 - 2019, RB Leipzig 2019 - 2021, FC Bayern 2021 - 2023 Bisherige Erfolge: 1x Deutscher Meister (2022), 2x Deutscher Superpokalsieger (2021, 2022) Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-2-1

Julian Nagelsmann zu PSG? Ex-Bayern-Trainer vor neuem Job

Gemeinsam mit Frankreich-Legende Thierry Henry (45) soll Nagelsmann den Trainerjob in der französischen Hauptstadt übernehmen und den aktuellen Trainer Christophe Galtier (56) beerben. Demnach gab es bereits gute Gespräche zwischen allen Parteien, eine Einigung stehe kurz bevor.

Seinem Münchner Ex-Arbeitgeber käme dieses Szenario aus finanziellen Aspekten freilich entgegen. Zur Erinnerung: Nagelsmann wurde im März freigestellt. Das bedeutet aber auch, dass die Bayern ihrem Ex-Coach weiter das Gehalt überweisen müssen. Geschätzt soll dieses jährlich bei acht Millionen Euro liegen.

Julian Nagelsmann ist seit März 2023 nicht mehr Trainer des FC Bayern München. © IMAGO

FC Bayern hofft auf Geldregen wegen Julian Nagelsmann

In den drei Jahren Restvertragslaufzeit würde diese Summe also bei 24 Millionen Euro liegen. Erst wenn der gebürtige Landsberger einen neuen Verein gefunden hat, muss die Lohnbuchhaltung an der Säbener Straße keine Kohle mehr überweisen. Neben dem eingesparten Gehalt könnte der deutsche Rekordmeister auch noch eine Ablösesumme kassieren. Der anvisierte Betrag soll gerüchteweise zwischen acht und zehn Millionen Euro liegen.

Ein anderer Bestandteil des ehemaligen Trainerteams könnte die Bayern-Kasse ebenfalls klingeln lassen: Co-Trainer Dino Toppmöller (42). Denn: Die bevorstehende Verpflichtung Toppmöller als Trainer von Eintracht Frankfurt hängt wohl noch immer auch am FC Bayern.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Nagelsmann und Toppmöller von der Bayern-Gehaltsliste? Kahn- und Brazzo-Aus sorgt für Schwierigkeiten

Laut Bild verhandeln die beiden Clubs über die Ablöse des 42-Jährigen, der als ehemaliger Assistent von Julian Nagelsmann noch immer an die Münchner gebunden ist. Dem Vernehmen nach geht es um eine mittlere sechsstellige Summe.

Zusätzliche Schwierigkeiten könnte dabei der Wechsel in der Vereinsführung der Bayern machen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste nach dem Saisonende gehen, ebenso wie CEO Oliver Kahn. Manuel Bonke, Philipp Kessler