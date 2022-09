Müller erstmals seit anderthalb Jahren auf der Bank: Nagelsmann verrät dessen Reaktion

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern ist zum Spitzenspiel bei Union Berlin zu Gast. Im Vorfeld der Partie gab es einiges zu besprechen. Was sagen die Beteiligten um Julian Nagelsmann und Co.?

München - Das Topspiel am 5. Spieltag in der Bundesliga klingt auf den ersten Blick etwas seltsam. Der FC Bayern ist zu Gast bei Union Berlin. Das Überraschungsteam aus der Hauptstadt ist ebenso wie die Truppe von Julian Nagelsmann noch ungeschlagen. Wird eine Serie reißen? Beim Rekordmeister deutet sich aber im Vorfeld der Partie ein gewisses Konfliktpotenzial an.

Der Grund ist der überragend besetzte Kader des FC Bayern. Denn wohin mit den ganzen Stars? Das muss Trainer Nagelsmann in Zukunft gut moderieren. Man darf gespannt sein, wie er das bereits im Topspiel bei Union macht.

Außerdem könnte es in Sachen Transfers bei den Bayern noch was tun, weil bekanntlich nicht überall das Transferfenster geschlossen ist. Verrät in diesem Zusammenhang Hasan Salihamidzic etwas? Auch die Personalien Erling Haaland und Robert Lewandowski könnten ein Thema an diesem Tag sein.

Was wird Julian Nagelsmann beim Spiel bei Union Berlin sagen? © IMAGO / Lackovic

Wir fassen für Sie die Stimmen der Partie des FC Bayern bei Union Berlin auf Sky und der Pressekonferenz zusammen.

Julian Nagelsmann vor dem Spiel über ...

... den Gegner Union Berlin: „Es ist ein sympathischer Verein, der aus den Möglichkeiten extrem viel macht. Ähnlich wie Freiburg. Sie entwickeln sich stetig, auch wegen des Trainers.“

... das erste Mal für de Ligt und Mané an der Alten Försterei: „Es ist eine emotionale Stimmung, das hab ich der Mannschaft auch nochmal gesagt. Es macht sehr viel Freude, aber es ist auch anspruchsvoll. Das habe ich den beiden gesagt.“

... Thomas Müller, der erstmals seit Februar 2021 auf der Bank sitzt: „Jamal ist fit, hat super trainiert. Und Thomas hat alle Spiele bislang gemacht, es hat keine Leistungsgründe. Ich kann keinen speziellen Grund nennen. Er hat nicht gemeckert, er sagte, er hat damit gerechnet.“

Urs Fischer vor dem Spiel über ...

... die Tatsache, dass Nagelsmann mit 35 Jahren bereits den FC Bayern trainiert: „Nein, ich hätte mir das nicht zugetraut, aber ich habe da ja noch gespielt. (lacht) Das ist wahnsinnig, wie er das macht. Der Schritt zu Bayern ist eine Hausnummer, aber er ist immer gleich gebleiben. In der Schweiz habe ich mal den FCB (FC Basel, Anm.d.Red.) trainiert, da hatte ich immer Druck.“

... das Spitzenspiel: „Das ist toll. Aber es ist eine Momentaufnahme. Es ist zwar Erste gegen Zweiter, aber es bleibt David gegen Goliath.“

