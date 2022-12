Mit pinker Mütze und Freundin: Julian Nagelsmann beim Biathlon auf der Tribüne entdeckt

Von: Antonio José Riether

Julian Nagelsmann nutzte die Winterpause, um beim Biathlon-Weltcup im österreichischen Hochfilzen vorbeizuschauen und wurde prompt von den TV-Kameras entdeckt.

Hochfilzen – Während der Fußball-WM kann Julian Nagelsmann etwas von seinem Alltag als Cheftrainer des FC Bayern abschalten. Der 35-Jährige, der sich selbst als „großer Wintersportfan“ bezeichnete, nutzte die Gelegenheit, um das deutsche Team beim Biathlon-Weltcup anzufeuern. Nagelsmann und seine Freundin wurden dabei auch von den Fernsehkameras des ZDF eingefangen.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Beim FC Bayern seit: Juli 2021 Trainerstationen im Profibereich: TSG Hoffenheim, RB Leipzig Titel mit dem FC Bayern: Deutscher Meister 2021/22

Unerwarteter Besuch: TV-Bilder zeigen Nagelsmann und Freundin bei Biathlon-Weltcup

Nagelsmann tauchte etwas überraschend privat beim Rennen in Hochfilzen auf und geriet dabei sofort in den Fokus. Auch seine Partnerin Lena Wurzenberger war in Tirol mit dabei, wie die Kamerabilder des ZDF verrieten. Modisch setzte der Bayern-Coach wieder Akzente: mit einer rosa Mütze stand er recht auffällig im schlicht gekleideten Publikum.

Zunächst verfolgten Nagelsmann und Wurzenberger den Wettbewerb von der Tribüne aus, ehe sie später am Schießstand das Geschehen genauer beobachteten. Dabei freute sich der Landsberger über den dritten Platz der deutschen Männer und gratulierte den DSV-Biathleten nach dem Weltcup-Staffelrennen.

Julian Nagelsmann und seine Freundin Lena Wurzenberger wurden bei der ZDF-Übertragung aus Hochfilzen gezeigt. © Screenshot ZDF

„Eine Große Ehre“: Deutsche Biathleten reagieren auf Besuch von FC-Bayern-Coach Nagelsmann

Die Freude über den Besuch aus München war groß, so posierte Nagelsmann nach dem Wettkampf auf Gruppenfotos mit Benedikt Doll, Justus Strelow, Johannes Kühn und Roman Rees. „Das ist eine große Ehre, auch wenn ich dem SC Freiburg natürlich treu ergeben bin“, wurde der Schlussläufer Doll zitiert. „International ist der FC Bayern natürlich eine super große Nummer“, ergänzte der 32-Jährige.

Den Biathleten Rees, der sich selbst als FCB-Fan bezeichnete, ließ Nagelsmanns Besuch eher kalt. „Ich bin nicht so, dass das jetzt meinen Tag ändert, weil der Trainer vom FC Bayern hier ist“, sagte der gebürtige Freiburger. „Ich finde es aber eigentlich ganz cool, dass er sich das angeguckt hat. Wir haben kurz Small Talk gemacht, aber wichtiger war für mich heute Biathlon.“

„Der ärgert sich jetzt“: Größter FC-Bayern-Fan der Biathleten verpasst Nagelsmann-Besuch

Der größte Bayern-Fan im DSV-Team, David Zobel, gehörte diesmal nicht zum Staffel-Aufgebot und verpasste dementsprechend auch den Besuch des FCB-Übungsleiters. „Der ärgert sich jetzt sicher ein bisschen“, meinte Doll über seinen Skijäger-Kollegen.

Interviews gab Nagelsmann in Österreich nicht und verschwand nach der Veranstaltung leise mit seinem Anhang. Am 3. Januar erwartet der Cheftrainer seine Profis im Mannschaftstraining, noch hat er also einige Wochen, um die zweite Saisonhälfte zu planen. Besonders das Saison-Aus von Manuel Neuer, der sich beim Skifahren einen Unterschenkelbruch zuzog, wird Nagelsmann derzeit beschäftigen. (ajr)