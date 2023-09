Nagelsmann-Gehalt als Bundestrainer: Bericht legt Zahlen offen

Von: Johannes Skiba

Julian Nagelsmann verzichtet für das Amt als Bundestrainer beim DFB wohl auf viel Geld. Sein laufender Vertrag beim FC Bayern ist wesentlich besser dotiert.

Frankfurt – Der DFB steht offenbar kurz vor einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann als neuem Bundestrainer. Nachdem Hansi Flick nach der 1:4-Testspielniederlage gegen Japan entlassen wurde, übernahmen interimsweise Hannes Wolf, Sandro Wagner und Rudi Völler das Traineramt. Sportdirektor Völler kündigte an, bis zu den Länderspielen in den USA Anfang Oktober einen neuen Coach präsentieren zu wollen. Laut der Bild ist inzwischen eine Einigung zwischen Nagelsmann und dem DFB erzielt worden. Auch das Gehalt wird in dem entsprechenden Bericht genannt.

DFB Gründung: 28. Januar 1900, Leipzig Weltmeister: 4x Europameister: 3x

Nagelsmann trainiert DFB-Elf voraussichtlich bis zur Heim-EM 2024

Demnach wird Julian Nagelsmann bis einschließlich der EM 2024 ein Monatsgehalt von 400.000 Euro kassieren. Anschließend wird der 36-Jährige wieder in den Vereinsfußball zurückkehren.

Der Vertrag mit dem FC Bayern München, der seit Nagelsmanns Freistellung im Frühjahr noch gültig ist, hätte dem jungen Trainer bis 2026 20 Millionen Euro eingebracht. Der Kontrakt muss aber vor einem Engagement als Bundestrainer aufgelöst werden. Beim DFB werden es bis zur Heim-EM 2024 „nur“ vier Millionen Euro Gehalt sein. Für die Aufgabe, die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land zu coachen, ist der Ex-Bayern-Übungsleiter offenbar bereit, auf viel Geld zu verzichten.

Erneut wird Julian Nagelsmann Nachfolger von Hansi Flick - dieses Mal beim DFB. © imago/Simon

Wie schon beim FC Bayern: Nagelsmann folgt auf Flick

Die offizielle Verkündung vonseiten des DFB steht indes noch aus. Nagelsmann galt seit der Entlassung von Vorgänger Flick als Favorit auf die begehrte Trainerposition. Schon beim FC Bayern München folgte der junge Trainer auf den erfahrenen Flick.

In der Nationalmannschaft trifft der mutmaßliche neue Bundestrainer auf viele seiner Schützlinge, die er noch bestens aus seiner Zeit in München kennt. Leroy Sané hatte bereits nach dem Spiel gegen Frankreich (2:1) warme Worte für seinen früheren Chef übrig. Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Nagelsmann geht der DFB nach der Installierung von Andreas Rettig als neuem Geschäftsführer einen weiteren Schritt in Richtung des Neuaufbaus, der nach der Heim-EM 2024 aber von einem weiteren neuen Trainer fortgesetzt werden muss. (jsk)