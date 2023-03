Wie kann das sein? Hainers Nagelsmann-Loblied vor wenigen Tagen zeigt ganzen Bayern-Irrsinn

Von: Marius Epp

Teilen

Bayern-Knall: Julian Nagelsmann muss seinen Hut nehmen. Die Entlassung kommt überraschend – auch, weil Herbert Hainer jüngst betonte: „Julian macht es klasse“.

München – Mit diesem Schritt hat der FC Bayern alle überrumpelt – inklusive der eigenen Spieler. Julian Nagelsmann wird am Freitag an der Säbener Straße von seinem Aus unterrichtet. Zuvor deutete trotz der Niederlage in Leverkusen wenig auf einen Trainerwechsel hin, jetzt soll es aber blitzschnell gehen. Mit Thomas Tuchel steht der Nachfolger schon bereit.

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Amtsantritt beim FC Bayern: 2021 Titel: Deutsche Meisterschaft 2022 Durchschnittliche Amtszeit als Trainer: 2,25 Jahre

FC Bayern feuert Nagelsmann: Hainer lobte ihn jüngst in den höchsten Tönen

Skurril: Noch vor wenigen Tagen stellte sich Bayern-Präsident Herbert Hainer vollumfänglich hinter Nagelsmann. Ein Loblied, das mit dem Wissen der Freistellung ziemlich bizarr anmutet. Der FC Bayern plane „auf jeden Fall langfristig“ mit Nagelsmann, „weil wir mit ihm etwas aufbauen wollen“, betonte Hainer in einem Interview mit dem kicker, das am Sonntagabend veröffentlicht wurde.

Und weiter: „Man erkennt einen deutlichen Fortschritt in diesen eineinhalb Jahren. Julian macht es sehr gut. Die Trainerdiskussion zwischendurch kam von außen, die haben wir nicht vom Zaun gebrochen.“ Ein paar Tage später bricht der Verein nicht nur eine Diskussion vom Zaun, sondern stellt den Coach gar vor vollendete Tatsachen.

Skurril, skurriler, FC Bayern: Herbert Hainer stellte sich jüngst voll hinter Nagelsmann – der wird wenige Tage später entlassen. © IMAGO/MIS

Bayern-Präsident Hainer schwärmte von Nagelsmann: „Taktisch und strategisch hervorragend“

Nagelsmann sei „in seiner Entwicklung unheimlich weit. Ein Top-Trainer, der auch gegen Paris bewiesen hat, dass er auf höchstem europäischen Niveau taktisch und strategisch hervorragend agiert.“ Aussagen, die nicht im Geringsten darauf hindeuten, dass Nagelsmanns Job in Gefahr sein könnte.

Am Mittwoch wurde der 35-Jährige noch beim Skifahren im Zillertal mit seiner Freundin Lena Wurzenberger gesichtet. Er selbst ahnte zu diesem Zeitpunkt noch nichts von seinem Rauswurf – selbst am Donnerstag, als die ersten Medien davon berichteten, war er noch nicht über sein Aus informiert.

FC Bayern: Nagelsmann erfuhr sein Aus von den Medien

„Noch nicht“, antwortete er dem kicker auf die Frage, ob er vom Verein schon unterrichtet worden war. Kein schönes Gefühl für einen Trainer, der mitten in der Vorbereitung auf das nächste Spiel steckte und sich noch in allen drei Wettbewerben Hoffnungen auf den Titel machte. Jetzt soll es tatsächlich Thomas Tuchel richten – der immerhin schon Bayern-Gene an den Tag legt. (epp)