Nagelsmanns Sorgen um de Ligts Fitness? „Ging von 0 auf ungefähr 150“

Von: Philipp Kessler

Der FC Bayern befindet sich aktuell auf US-Tour. Für die Fans ist das toll, aber für die Stars? Trainer Julian Nagelsmann freut sich dennoch.

Washington D.C. - Die Hälfte der Audi Summer Tour in den USA hat der FC Bayern hinter sich. Zeit für ein Zwischenfazit von Julian Nagelsmann (34). „Die Jungs machen echt einen guten Eindruck, sind sehr engagiert, sehr fokussiert und auch emotional im Training. Man hat gesehen, dass dem ein oder anderen ein paar Körner fehlen, weil wir einfach sehr viel trainiert haben in der Kürze der Zeit“, sagte der Trainer nach dem Testspiel-Sieg gegen D.C. United am Mittwochabend. „Wir haben wenig Möglichkeiten, um Tempo mal rauszunehmen.“

Er habe sich mit Neuzugang Matthijs de Ligt (22) über die Einheiten zu Beginn der Saisonvorbereitung bei dessen Ex-Klub Juventus Turin unterhalten. „Die haben mehrere Sechs-Minuten-Läufe gemacht und hatten einen sehr lockeren Einstieg“, erzählte Nagelsmann. „Den hatten wir nicht. Bei uns ging von 0 auf ungefähr 150. Da muss man irgendwann das Training anpassen.“ Am Donnerstag werde die Mannschaft zwar auch wieder auf dem Rasen trainieren, „aber nicht so viel, wie wir eigentlich geplant hatten“.

Julian Nagelsmann in Sorge um de Ligts Fitness? „Ging von 0 auf ungefähr 150“

Apropos Platz: „Die ursprünglichen Trainingsmöglichkeiten, die wir hatten, waren nicht mehr in diesem Zustand, dass wir da hätte trainieren können. Deswegen war es wichtig, im Stadion zu trainieren. Das ist von der Lautstärke zwar nicht so angenehm, wie wenn ich irgendwo in den österreichischen Alpen bin, wo ein paar Flügel zwitschern“, so Nagelsmann. „Wir sind in einer Großstadt. Das merkt man schon. Die Klimaanlagen blasen recht laut, also musst du recht laut sprechen. Die richtige Ruhe hast du nicht. Aber wir haben einen guten Platz gehabt.“

Es sei grundsätzlich immer schön, in einem Stadion zu trainieren. Die Bayern seien sehr froh, dass D.C. United den Bayern ermöglicht habe, darin zu arbeiten. „Sie sind ja auch im Ligabetrieb, haben da auch ein bisschen was aufzuholen, wenn man den Tabellenplatz sieht“, dankte dem Tabellenletzten der Eastern Conference in der Major League Soccer. Nagelsmann: „Wir konnten die nötigen Einheiten abhalten, um uns zu entwickeln in der Kürze der Zeit.“

FC Bayern: Hitze macht Thomas Müller und Co. zu schaffen

Neben dem Trainingspensum macht den Bayern auch das Wetter in der US-Hauptstadt Washington D.C. zu schaffen. Bislang stieg das Thermometer an jedem Tag der Tour auf über 30 Grad Celsius. „Die Hitze und die Luftfeuchtigkeit sind natürlich auch extrem“, schnaufte Nagelsmann. „Aber der Geist in der Mannschaft ist sehr gut, finde ich.“ Im Großen und Ganzen sei er mit der Vorbereitung bislang sehr zufrieden.

Zeit für Touristenprogramm in Washington D.C. haben die Münchner zwar kaum. Sie versuchen aber dennoch, die Stadt bestmöglich zu erleben. „Am Morgen gehe ich gerne hier laufen, es ist sehr grün. Ich bin glücklich, hier zu sein“, sagte Nagelsmann. Thomas Müller (32): „Wir fahren schon an ein paar denkwürdigen Bauwerken vorbei. Man sieht auch die großen Parkanlagen und wie die Leute Baseball spielen & Co. Es ist schon eine coole Geschichte.“ Am Dienstagabend war die Mannschaft bei einem Fotoshooting in einem typisch amerikanischen Restaurant. Am Donnerstag stand ein Termin in Weißen Haus auf dem Programm. Aus Washington D.C. berichtet Phillip Kessler (pk)