Worst-Case-Szenario beim FC Bayern? Diese Top-Trainer hätten Zeit

Von: Marius Epp

Noch sitzt Julian Nagelsmann beim FC Bayern fest im Sattel. Ein Pokal-Aus gegen Mainz könnte das ändern. Einige Top-Trainer wären verfügbar.

München - Drei Spiele, dreimal Remis: Den Start ins neue Jahr hat sich der FC Bayern anders vorgestellt. Um die Rückendeckung der Bosse muss sich Julian Nagelsmann aber momentan keine Gedanken machen.

„Wir haben gesehen, als wir im vergangenen September vier Spiele nicht gewinnen konnten: Julian Nagelsmann findet die richtigen Lösungen“, ist FCB-Präsident Herbert Hainer überzeugt. Empfindliche Dellen könnte diese Überzeugung aber schon sehr bald bekommen: Das Pokalspiel gegen den FSV Mainz am Mittwoch ist extrem wichtig für Nagelsmann.

FC Bayern: Nagelsmann vor DFB-Pokal unter Druck

Ein drittes frühes Pokal-Aus in Folge gilt im Verein als Worst-Case-Szenario, das sich der Trainer eigentlich nicht erlauben darf. Tritt es ein, muss sich Nagelsmann tatsächlich erste Sorgen um seinen Job machen. Auch wenn er einen Vertrag bis 2026 besitzt und wohl auf eine längere Schonfrist hoffen kann als andere Übungsleiter.

Für den Fall der Fälle: Folgende, namhafte Trainer wären aktuell verfügbar.

Thomas Tuchel

Karl-Heinz Rummenigge wollte Thomas Tuchel schon als Heynckes-Nachfolger zum FC Bayern holen, Uli Hoeneß verhinderte es. Der Name Tuchel fällt eigentlich immer, wenn es eine Trainerdiskussion beim FC Bayern gibt. Die Erfolge des Ex-Chelsea-Coaches sprechen für sich.

Thomas Tuchel wurde schon häufig mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. © IMAGO/Kieran McManus

Zinédine Zidane

Zinédine Zidane ist seit 2021 ohne Anstellung. Zuvor gewann die französische Legende mit Real Madrid alles, was es zu gewinnen gibt. Der 50-Jährige will wohl in diesem Sommer wieder einen Verein übernehmen. Laut RMC Sport kommen für ihn nur vier Vereine infrage: PSG, Juventus Turin, Real Madrid - und der FC Bayern.

2015 absolvierte Zidane ein Praktikum bei den Münchnern und soll von der Organisation und Professionalität beeindruckt gewesen sein.

Zinédine Zidane gehört zum obersten Regal der Fußballtrainer. © IMAGO/JB Autissier

Joachim Löw

Der Ex-Bundestrainer will zurück in den Vereinsfußball, warum also nicht gleich der FC Bayern? Jogi Löw würde diese Aufgabe sicherlich reizen. Dass der FC Bayern ihn ernsthaft in Erwägung ziehen würde, ist jedoch ziemlich unwahrscheinlich.

Jogi Löw beim FC Bayern? Schräg, aber nicht auszuschließen. © Imago/Revierfoto

Mauricio Pochettino

Tottenham Hotspur hob er in seiner fünfjährigen Amtszeit auf ein neues Level. Bei Paris St. Germain gelang ihm das nicht. Er schaffte es nicht, das Starensemble zu einer Einheit zu formen. Seit diesem Sommer ist er deshalb wieder verfügbar und eine mögliche Option für den FC Bayern, sollte man Nagelsmann nicht mehr vertrauen.

Mauricio Pochettino ist seit dem Sommer nicht mehr Trainer von PSG. © IMAGO/yangyuanyong

