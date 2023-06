Auch nicht PSG: Welches Ziel verfolgt Julian Nagelsmann eigentlich?

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann wird nicht neuer Trainer von Paris Saint-Germain. Der Knackpunkt? Offenbar sein noch laufender Vertrag beim FC Bayern.

München – Jetzt also doch nicht!

Julian Nagelsmann galt bis zuletzt als der große Favorit auf das Traineramt bei Paris Saint-Germain. Doch bereits am Freitag wurde vermeldet, dass der Deal zwischen dem 35-Jährigen und dem französischen Top-Klub geplatzt sei.

Julian Nagelsmann Geburtsdatum: 23. Juli 1987 (35 Jahre) Vereine: TSG Hoffenheim (2016-2019), RB Leipzig (2019-2021), FC Bayern (2021-2023) Erfolge: 1x Deutscher Meister (2022), 2x Supercupsieger (2021, 2022) Bevorzugtes Spielsystem: 3-4-3

Auch kein PSG: Julian Nagelsmann wird nicht neuer Paris-Trainer

Nun gilt der ehemalige spanische Nationaltrainer Luis Enrique als Top-Kandidat an der Seine. Beide Parteien sollen sich weitestgehend einig sein. Schon in der kommenden Woche soll der Spanier als neuer PSG-Trainer vorgestellt werden. Allerdings muss dafür erst einmal der aktuelle Coach Christophe Galtier entlassen werden.

Und Nagelsmann? Der geht wohl ohne neuen Verein in die kommende Saison. Wie die Sportbild berichtet, soll Nagelsmanns unklare Vertragsbedingungen in seinem noch laufenden Vertrag beim FC Bayern die Verhandlungen mit PSG erschwert haben. Daraufhin platzte schließlich der PSG-Deal.

Welches Ziel verfolgt Nagelsmann? Bayern-Vertrag offenbar Knackpunkt

Womöglich hätte der Scheich-Klub aus Paris gar noch Ablöse an den FC Bayern zahlen müssen. So wie es Eintracht Frankfurt tat, als sie Nagelsmanns Co-Trainer Dino Toppmöller kürzlich als Chefcoach verpflichteten.

Julian Nagelsmann wurde zuletzt mit vielen Teams in Verbindung gebracht. © Imago

Bereits beim FC Chelsea und den Tottenham Hotspur war Nagelsmann der Favorit. Doch beide Male kamen Trainer und Verein nicht zusammen. Während Nagelsmann bei den Blues höchst selbst absagte, weil ihm das Umfeld mit dem neuen Besitzer um Todd Boehly wenig zusagte, hatten die Spurs letztlich doch andere Pläne und holten mit Ange Postecoglou einen Australier von Celtic Glasgow.

Chelsea? Spurs? PSG? Nagelsmann kann sich mit keinem Verein einigen

Nun also auch nicht PSG! Nagelsmann aber muss nicht am Hungertuch nagen, wird er von seinem Ex-Arbeitgeber doch weiterhin fürstlich entlohnt. Zwar sinkt Nagelsmanns Gehalt ab Sommer prozentual, dennoch dürfte nicht wenig Geld in den kommenden Monaten auf sein Konto fließen.

Insofern käme es den Bayern vermutlich nicht ungelegen, wenn Nagelsmann seinen Vertrag an der Säbener Straße auflösen würde, um ein neues Engagement anzutreten. Aktuell scheint es aber so, dass der 35-Jährige nichts übers Knie brechen möchte.

FC Bayern zahlt Nagelsmann weiter – Ex-Coach will sich Zeit lassen

Das überraschende Bayern-Aus im März hat dem gebürtigen Landsberger ordentlich zugesetzt. Für seine nächste Station will er offenbar voll und ganz von dem Projekt überzeugt sein. Allerdings: Viele Optionen hat Nagelsmann für die kommende Saison nicht mehr.

Dass sich der junge Coach Zeit lassen will, macht auch die Sache deutlich, dass er sich kürzlich mit Freundin Lena Wurzenberger einen Welpen holte. Die Ex-Bild-Reporterin hatte ihren vermeintlichen neuen Job bei BMW im April nicht angetreten. Nach den anderthalb intensiven Bayern-Jahren steht für Nagelsmann vorerst seine Beziehung im Mittelpunkt. (smk)