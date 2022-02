Nagelsmann freut sich auf Olympia und macht dem DSV ein spektakuläres Angebot

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann (FC Bayern) spricht auf der Pressekonferenz. © IMAGO / Philippe Ruiz

Der FC Bayern trifft am Samstag auf RB Leipzig. Vor dem Topspiel des 21. Spieltags in der Bundesliga hat sich Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz geäußert.

München - Am Freitag beginnen die Olympischen Winterspiele 2022* in Peking. Klar, dass das auch an Julian Nagelsmann* nicht vorbeigeht, ist der Trainer des FC Bayern* doch sehr sportaffin. Zuletzt verriet er sogar, dass er sich die Nächte um die Ohren schlug, weil er die Playoffs in der NFL verfolgte.

Nun hat sich der 34-Jährige vor dem Start von Olympia einmal mehr als Wintersport-Fan geoutet - und einen außergewöhnlichen Wunsch geäußert. „Skispringen würde ich gerne ausprobieren. Vielleicht lässt mich mal einer von einer Kinderschanze runterspringen, wenn ich nicht mehr aktiver Trainer bin“, sagte er vor dem Spiel des FC Bayern am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig und fügte schmunzelnd an: „Als kleiner Wink an den DSV, vielleicht haben sie Lust mich einzuladen.“

Ob der Deutsche-Ski-Verband auf das Angebot zurückkommt? Es wäre durchaus ein Highlight. Ansonsten wolle er „mal schauen, was ich noch ausprobieren kann. Aber ich habe ja auch noch hier was zu tun. Ich sollte vielleicht nicht mit eingegipsten Armen und Beinen an der Linie liegen“, sagte Nagelsmann und lachte.

Aktiv fahre er Ski und Snowboard. Zudem mache er „gelegentlich Eisstockschießen. Es ist nicht mit Curling zu vergleichen, aber im übertragenen Sinne kann man von Curling sprechen“, sagte Nagelsmann: „In meiner ländlichen Struktur, wo ich aufgewachsen bin, ist Eisstockschießen ein Volkssport. Aber vor allem wegen der dritten Halbzeit. Wer gewinnt, weiß man danach meistens nicht mehr.“

Video: FC Bayern - Weiter dickes Fragezeichen bei Goretzka und Davies

Rein personell sieht es für den Rekordmeister vor dem Topspiel am Samstag durchaus positiv aus, auch wenn mit Leon Goretzka und Alphonso Davies noch zwei FCB-Stars dem Verein längerfristig fehlen werden. Lucas Hernandez, der am Mittwoch das Training abbrechen musste, nahm am Donnerstag wieder an der Einheit teil.

Der FC Bayern trifft am Samstagabend in der Allianz-Arena vor immerhin 10.000 Zuschauern auf die Bullen aus Leipzig, die unter dem neuen Coach Domenico Tedesco das beste Rückrunde-Team der Liga sind. Aktuell liegt der Rekordmeister mit sechs Punkten Vorsprung vor dem BVB an der Tabellenspitze. Die Sachsen liegen lediglich auf Rang 6. (smk) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA