Nagelsmann überrascht bei Inter-Spiel mit Outfit - Fans ziehen kuriose Vergleiche

Von: Florian Schimak

Julian Nagelsmann überrascht mit seinem Outfit in der Champions League. © IMAGO / MIS International

Der FC Bayern bestritt bei Inter Mailand seinen Auftakt in der Champions League. Trainer Julian Nagelsmann gefiel dabei mit seinem Outfit.

Mailand - Klar, wenn der FC Bayern in der Champions League aufläuft, dann herrscht dort Festtagsstimmung. Immerhin ist der Saisonauftakt in der Königsklasse der inoffizielle Saisonstart beim deutschen Rekordmeister.

Dass man in noblen München dann natürlich auch den Dress auf solch einen Abend abstimmt, versteht sich von selbst. Reisten Thomas Müller, Leon Goretzka und Co. am Dienstagmittag in kamelfarbenen Anzug nach Mailand, wo am Mittwochabend das Spiel im San Siro gegen Inter stattfand.

Auf dem Platz hatten die FCB-Stars dann ihr weißes Trikot an, neben dem Rasen fiel aber noch einer ganz besonders auf: Julian Nagelsmann. Der Bayern-Trainer, sonst eher im lässigen Outfit in der Bundesliga unterwegs, schmiss sich zur Feier des Tages in einen feinen Zwirn. Ganz in Schwarz gab der 35-Jährige dabei die ersten Interviews vor der Partie.

Julian Nagelsmann überrascht mit seinem Outfit in der Champions League. © IMAGO / kolbert-press

Das fiel den Bayern-Fans natürlich sofort auf. Daher wurde dies im Internet sofort zum Thema. Auf Twitter sahen einige Anhänger eine Ähnlichkeit mit „Loki“, der Bruder von Thor aus der Avengers-Reihe von Marvel. Der Halb-Bösewicht trägt dort auch meist einen feinen Anzug und weiß sich anzuziehen.

Andere FCB-Fans hingegen warfen Nagelsmann mit seinem Outfit Diebstahl vor. Denn Diego Simeone, der Coach von Atletico Madrid, trug ebenfalls einen schwarzen Anzug, samt schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte - „all black“ also.

Rein sportlich lief es für den FC Bayern in der Modehauptstadt bestens. In der 26. Minute brachte Leroy Sané die Münchner in Führung. Vor der Partie hatte Oliver Kahn noch ein wenig über seinen Befindlichkeiten gesprochen und dabei erklärt, womit er aktuell nicht zufrieden sei. (smk)