Julian Nagelsmann beim FC Bayern: Mit neuem Style aus der Krise

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern ist aus seiner „Wiesn-Krise“ entkommen. Trainer Julian Nagelsmann hat in spezieller Form offenbar seine Lehren gezogen.

München - Es läuft wieder beim FC Bayern. Und zwar richtig! Im September rund ums Oktoberfest hatte der deutsche Rekordmeister so seine Probleme. „Krisn“ anstatt Wiesn war da das Motto damals an der Säbener Straße.

Besonders deutlich wurde es durch den dünnhäutigen Auftritt auf der Pressekonferenz von Trainer Julian Nagelsmann nach der 0:1-Niederlage am 7. Spieltag beim FC Augsburg. Trotzig und bockig reagierte der Coach damals auf die Fragen der anwesenden Journalisten, die sich über Nagelsmanns Verhalten wunderten.

Julian Nagelsmann beim FC Bayern: Mit neuem Style aus der Krise

Der 34-Jährige erlebte zu dieser Zeit seine erste große Krise beim FC Bayern. Und wie das in Krisenzeiten so ist, fliegt einem dann Vieles um die Ohren, was anfangs noch wohlwollend wahrgenommen wurde. Auf einmal war es nicht mehr gerne gesehen, mit welchen Gefährt Nagelsmann zum Training kam (Motorrad, ab und an. E-Skateboard, äußert selten).

Nagelsmann im lässigen Adidas-Shirt beim Spiel gegen Union Berlin. © Imago-Images

Manch ein Experte unterstellte dem Bayern-Trainer eine „One-Man-Show“, die in der Kabine angeblich nicht gut ankomme. Auch sein Outfit an den Spieltagen wurde kritisch unter die Lupe genommen. Nagelsmann trat dabei nicht selten durch seinen auffälligen Stil in Erscheinung. So war ein lässiges Shirt vom Ausrüster in bunten Farben keine Seltenheit - bis zur Krise im September.

Im Topspiel bei Union Berlin hatte Nagelsmann letztmals ein solches Shirt an, was vermutlich auch den Temperaturen geschuldet war. Eine Woche später im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (2:2) trug der Coach eine lässige Windjacke in Weiß, gepaart mit hellen Sneakers. Auch eher ein Outfit, dass nicht jeder einem Bayern-Trainer zuordnen würde.

Grimmig und ganz in Schwarz: Julian Nagelsmann in der Champions League beim Spiel bei Inter Mailand im San Siro. © Imago-Images

In der Champions League wählt Nagelsmann stets die elegante Kluft, gegen Mailand im San Siro trug er ein schwarzes Hemd, mit schwarzer Hose und schwarzer Krawatte - passend zur Modemetropole Mailand. Auch gegen den FC Barcelona zeigte sich Nagelsmann fein gekleidet, auch wenn der Schnitt seiner grauen Chino vermutlich nicht jedermanns Wahl gewesen wäre.

Mit grauer dreiviertel Chino am Spielfeldrand: Julian Nagelsmann im Spiel gegen den FC Barcelona. © Imago-Images

Julian Nagelsmann überrascht mit Outfit - Bayern-Trainer oft auffällig gekleidet

Als es in der Liga dann anfing, schlechter zu laufen, griff Nagelsmann auch immer häufiger zu schlichteren Outfits. In Augsburg war es dann schon ein dunkelgrüner Zip-Pullover, der nach dem Spiel von einem anthrazitfarbenen Parker verdeckt wurde. Nach der Länderspielpause und dem darauffolgenden äußert wichtigen Spiel gegen Bayer Leverkusen (8. Spieltag), als der FC Bayern in der Liga nach zuvor vier sieglosen Spielen wieder in die Spur finden musste, griff Nagelsmann zur dunkelblauen Funktionsjacke. Eine ähnliche trug er auch im Signal-Iduna-Park beim 2:2 gegen den BVB.

Und jetzt? Am Samstag bei der TSG Hoffenheim (2:0) stand Nagelsmann im schwarzen Shirt (trotz 18 Grad), schwarzer Hose und braunen Sneakers am Spielfeldrand. Es schien in der vergangenen Wochen fast so, als wolle der junge Coach seinen Kritikern (ob intern oder extern sei dahingestellt) möglichst wenig Angriffsfläche bieten.

Auf einmal ganz schlicht: Julian Nagelsmann am Samstag beim 2:0-Erfolg des FC Bayern bei der TSG Hoffenheim. © IMAGO / Passion2Press

Dies ist ihm zum einen durch die Wahl seiner Outfits gelungen - und zum anderen durch die überzeugenden Auftritte seiner Mannschaft. Der SC Freiburg wurde mit 5:0 beeindruckend aus der Allianz Arena geschossen. Im DFB-Pokal erreichte man durch ein 5:2-Erfolg beim FCA das Achtelfinale und jetzt in Hoffenheim attestiert Nagelsmann in den ersten 40 Minuten seiner Mannschaft Leistung aus der Kategorie „Weltklasse“.

Im Anschluss sagte er bei Sky: „Ich bin sehr zufrieden heute mit Leistung“ und erklärte, dass es „für den Kopf kein einfaches Spiel“ gewesen sei. „Zum einen, weil Hoffenheim sehr, sehr gut und einen mutigen Ansatz hat. Zum anderen, weil wir in den letzten Spielen wieder sehr erfolgreich waren und an die Schwelle gekommen sind Richtung den Weg, den wir gehen wollen“, wie auf er Pressekonferenz erklärte.

FC Bayern unter Nagelsmann wieder sportlich auf dem richtigen Weg - wann kommt Platz 1 in der Liga?

Zwar hat der FC Bayern noch immer nicht den Platz an der Sonne inne und hat bei einem Spiel mehr noch immer einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer Union Berlin. Allerdings ist der Rekordmeister sportlich inzwischen wieder absolut in der Spur. Ob Julian Nagelsmann nun wieder zu gewagteren Outfits greift?

Am Mittwoch geht es beim FC Barcelona in der Champions League und am Samstag kommt der 1. FSV Mainz in die Allianz Arena. Das eine oder andere Augenpaar dürfte dann auch wieder mit Spannung auf das Dress des jungen Mannes an der Seitenlinie gerichtet sein. (smk)