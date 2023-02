Brazzo freut sich vor PSG-Spiel über sauren Nagelsmann: „Das wollen wir eigentlich“

Von: Patrick Mayer, Manuel Bonke

Julian Nagelsmann wirkt zuletzt dünnhäutiger beim FC Bayern. Münchens Boss Hasan Salihamidzic reagiert vor dem Paris-Spiel auf Kritik seines Trainers an der Mannschaft.

München - Der FC Bayern ist in Paris. Das Ziel: Im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League (Dienstag, 21 Uhr, bei tz.de im Live-Ticker) den Grundstein dafür legen, dass der Rekordmeister am 8. März in der Münchner Allianz Arena weiterkommt.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic fordert für Paris-Spiel „Energie“ und „Mentalität“

Vor dem Abflug in die französische Hauptstadt forderte Sportvorstand Hasan Salihamidzic „Aktivität, Energie, Aggressivität, Mentalität“ Der Bosnier bekräftigte: „Die Vorfreude ist groß. Respekt haben wir, aber keine Angst. Die Stimmung ist gut. Die Jungs sind heiß auf das Spiel.“ Man wisse, „wie wir letztes Jahr ausgeschieden sind“.

Der einstige Bundesliga-Spieler kam auch auf Trainer Julian Nagelsmann zu sprechen. Dieser hatte die Mannschaft trotz des 3:0 (1:0) der Bayern gegen den VfL Bochum kritisiert. „Wenn wir so spielen gegen Paris, haben wir keine Chance. Wir haben jetzt keinen Super-Flow. Wir müssen in Paris ein überragendes Spiel machen“, sagte Nagelsmann bei Sky. Was Rekordnationalspieler Lothar Matthäus im Talk „Sky90“ verwunderte.

Das macht unseren Trainer aus, dass er auch mal Emotionen zeigt. Dass er auch mal sauer ist. Das wollen wir eigentlich.

Auffällig ist: Nagelsmann wirkte zuletzt dünnhäutiger. Gegen Bochum schrie der 35-jährige Oberbayer den Vierten Offiziellen regelrecht an. Zudem ging Nagelsmann eigenen Aussagen zufolge nur eineinhalb Minuten zur Bayern-Mannschaft in die Kabine, was bei Beobachtern für Fragezeichen sorgte. Salihamidzic verteidigte ihn nun.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic lobt Julian Nagelsmann für „Emotionen“

„Das macht unseren Trainer aus, dass er auch mal Emotionen zeigt. Dass er auch mal sauer ist. Das wollen wir eigentlich. Diese Emotionen verlangt er genauso von den Spielern auf dem Platz. Ich freue mich, ihn so zu sehen“, sagte der Bayern-Boss noch auf dem Münchner Flughafen. Er erzählte: „In den Besprechungen und in den Analysen ist er total ruhig und analytisch. Ich kann jetzt nichts sagen, was negativ wäre. Ich freue mich, wenn er so emotional ist. Das ist Julian und genau so muss er sein.“

Nagelsmann hatte zuletzt auch in Frage gestellt, ob die PSG-Weltstars Lionel Messi und Kylian Mbappé wirklich verletzt seien. Sowohl Messi als auch Mbappé stehen nun im PSG-Kader für das Champions-League-Achtelfinale.

FC Bayern: Hasan Salihamidzic fordert Fokus auf eigene Mannschaft

„Ich habe mich überhaupt nicht daran beteiligt. Wir tun alle gut daran, uns auf unsere Mannschaft zu konzentrieren“, meinte Salihamidzic zu einem möglichen Bluff der Pariser und Nagelsmanns Kommentar dazu: „Wir freuen uns, wenn alle Top-Stars dabei sind und wenn sich alle auf dem höchsten Niveau messen können.“ (bok/pm)