„Sehr gute Chance“ bei „Top-Verein“: Adler rät Nagelsmann zu England-Klub

Von: Alexander Kaindl

Die Zukunft von Julian Nagelsmann ist nach wie vor ungeklärt. Der ehemalige Nationaltorhüter René Adler rät ihn zu einem Wechsel nach England.

London – Mehrere Monate lang geisterte der Name Harry Kane durch München. Der englische Topstürmer wäre möglicherweise eine Lösung für den FC Bayern gewesen, schließlich sucht man dort immer noch nach einem klassischen Top-Mittelstürmer. Vor allem zu Zeiten, als Julian Nagelsmann noch Trainer war, war das Thema heiß. Mittlerweile soll Kane von der Liste gestrichen worden sein. Kommt es aber vielleicht andersherum zu einer Zusammenarbeit zwischen dem Engländer und Nagelsmann?

Julian Nagelsmann Geboren: 23. Juli 1987 (Alter 35 Jahre), Landsberg am Lech Stationen (u. a.): TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München Erfolge: Deutscher Meister, Deutscher Superpokalsieger

Zukunft von Julian Nagelsmann weitehrin unklar

Der geschasste Bayern-Trainer hat nach wie vor keine Entscheidung über seine sportliche Zukunft getroffen. Zuletzt kaufte Nagelsmann ein Grundstück am Tegernsee, seine Freundin Lena Wurzenberger trat ihren geplanten Job bei BMW nicht an. Aktuell macht es den Anschein, als wolle sich der Münchner Meistertrainer der Vor-Saison erst einmal erholen – und in Ruhe den Markt nach neuen, interessanten Aufgaben sondieren.

Unmittelbar nach seinem Rauswurf, bei dem Oliver Kahn immer noch eine Gegebenheit stört, wurden schnell Gerüchte laut, dass es Nagelsmann nach England ziehen könne. Vor allem in London könne man fähige Trainer gebrauchen, hieß es. Bei Chelsea und bei Tottenham herrscht derzeit immer noch Bedarf. Frank Lampard ist bei den Blues nur eine Übergangslösung bis zum Sommer, ebenso Conte-Nachfolger Ryan Mason bei den Spurs. Der ehemalige Nationaltorhüter und jetzige Premier-League-Experte für Sky, René Adler, hat einen Rat für Nagelsmann – und der führt ihn in den Norden der britischen Metropole.

Wechsel zum Sechsten der Premier League? Adler-Tipp für Nagelsmann: „Sehr gute Chance“ bei „Top-Verein“

„Tottenham wäre für Nagelsmann eine sehr gute Chance: Top-Verein, Top-Infrastruktur mit Stadion und Trainingsgelände, dazu finanzielle Möglichkeiten für einen Neuaufbau, auch ohne Königsklasse“, erklärte der ehemalige Keeper, der in der Bundesliga für Leverkusen, den HSV und Mainz spielte, im Interview mit dem kicker (Ausgabe vom 11. Mai).

„Man hatte zuletzt defensiv denkende Trainer, bot teilweise destruktiven Fußball. Das ließ sich kaschieren, solange die Ergebnisse gestimmt haben, wirklich Spaß gemacht hat es keinem. Wenn aber jetzt Nagelsmann käme, einer, der offensiv spielen lässt, der Ballbesitz will, würde das eine Aufbruchstimmung entfachen.“

René Adler könnte sich Julian Nagelsmann gut bei Tottenham vorstellen. © Nico Herbertz / ActionPictures / Imago

Nagelsmann ein Thema in der Premier League: Wartet er noch auf das internationale Geschäft?

Nagelsmann soll Chelsea schon abgesagt haben, rund um Tottenham war es zuletzt ebenfalls still geworden – von einem Korb für die Lilywhites war aber nichts zu hören. Die Spurs sind in der Premier League aktuell nur Sechster, drei Spieltage vor Schluss steht man auf einem Platz, der auf den ersten Blick nicht für die Europapokal-Qualifikation reicht.

Weil aber beide Manchester-Klubs im FA-Cup-Finale stehen und in der Liga höchstwahrscheinlich unter den Top Vier und damit in der Champions League landen, wird der durch den Pokalsieg erreichte Startplatz für die Europa League in der Liga weitergegeben. Somit könnte Tottenham am Ende immerhin noch in der Europa League spielen – wenn man nicht noch von Brighton (zwei Spiele und zwei Punkte weniger, Stand: 12. Mai) abgefangen wird.

Julian Nagelsmann und Harry Kane: Bald vereint bei Tottenham?

Eine komplexe Situation. Möglicherweise knüpft Nagelsmann seine Entscheidung an das internationale Geschäft und will deshalb noch abwarten. Ginge es nach Adler, dann würde der ehemalige Bayern-Trainer aber schon bald in London aufschlagen. Auch Ralf Rangnick riet Nagelsmann jüngst zum Tottenham-Wechsel. An der White Hart Lane hätte er mit Kane dann vermutlich die Nummer Neun, die er bei den Bayern, wo er ab Sommer weniger Gehalt bekommt, seit dem Abgang von Robert Lewandowski vermisst hat. (akl)