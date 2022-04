Julian Nagelsmann ist jetzt Vegetarier - er verliert seinen Spitznamen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann verzichtet künftig auf den Konsum von Fleisch und Fisch. © Uwe Anspach/dpa/Archivbild

Er war als „Hacki“ bekannt - wegen seiner Liebe zum Hackbraten. Der Spitzname ist Vergangenheit, denn Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ist jetzt Vegetarier.

München - Wenn die Mannschaft des FC Bayern künftig auf das Oktoberfest geht und sich viele ein halbes Hendl zum Bier schmecken lassen, wird der Trainer dankend ablehnen: Julian Nagelsmann ist jetzt Vegetarier. Dabei verband ihn selbst sein Spitzname mit dem Fleischkonsum: Er wurde wegen seiner Liebe zu Hackbraten, den er auch selbst zubereitete, im Trainerteam „Hacki“ gerufen.

Vielleicht würde er in Zukunft „jetzt Erbsi oder Vegan-Hacki“ genannt, scherzte Nagelsmann. Er erklärte auch seinen neuen Lebenswandel. Für den Verzicht auf Fleisch sei „das Thema Tierschutz sicherlich das wichtige Schlagwort“ für ihn gewesen, erläuterte Nagelsmann in der Pressekonferenz zum Spiel des FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga am Samstag (2. April) beim SC Freiburg. Er wolle einfach darauf verzichten, „Lebewesen zu essen, die Augen haben. Da gibt es auch ein ganz interessantes Buch, das man lesen kann“.

Julian Nagelsmann ist Vegetarier: „Habe gar kein Verzichtsgefühl“

Doch nicht nur wegen des ethischen Aspekts hat sich Nagelsmann zum Verzicht auf Fleisch entschlossen. Das zweite große Thema sei für ihn der Umweltschutz. „Auch der hat mich dazu bewogen, auf Fleisch und Fisch zu verzichten.“ Nagelsmann hat recht: Die Produktion von Fleisch trägt erheblich zum Klimawandel bei und erzeugt deutlich mehr Treibhausgasemissionen als die Produktion pflanzlicher Nahrung.

Jedes Kilo Rindfleisch, das in Deutschland verkauft wird, erzeugt laut dem Klimarechner des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg im Schnitt ein Äquivalent von gut zwölf Kilogramm CO2. Zum Vergleich: Bei der Produktion von einem Kilo Kartoffeln entstehen nur 0,4 Kilogramm CO2-Emissionen. Auch der Wasserverbrauch ist bei pflanzlicher Ernährung deutlich sparsamer.

Die ersten Erfahrungen seien für Nagelsmann gut. „Ich habe wirklich gar kein Verzichtgefühl. Es ist kein Problem für mich.“ Die einzigen Wehmutsgefühle kämen bei ihm auf, weil nun sein Spitzname abhanden gekommen sei. Doch das Wohl der Tiere und das der Umwelt ist für Nagelsmann wichtiger. (cg mit dpa)