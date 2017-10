Ein Bayern-Star könnte wegen Heynckes die Koffer packen

Sollte Trainerlegende Jupp Heynckes zum FC Bayern zurückkehren, dürfte es interessante Änderungen bezüglich Taktik geben. Ein Duo könnten zu den großen Gewinnern gehören.

München - Wenn Jupp Heynckes wie erwartet auf den Trainerstuhl des FC Bayern zurückkehrt, lässt sich schon jetzt einiges über das Spielsystem sagen, auf das „Don Jupp“ mutmaßlich setzen wird: Der 72-Jährige gilt als glühender Anhänger des 4-5-1-Systems, welches sich auch beim legendären Triplesieg in der Saison 2012/2013 bewährt hat. Mit den verkappten Flügelspielern Franck Ribéry und Arjen Robben konnte der deutsche Rekordmeister im Endspiel von London Gegner Borussia Dortmund bezwingen. Außerdem glänzte bei dem Triumph die Schaltzentrale, als Javi Martinez neben Bastian Schweinsteiger im defensiven Mittelfeld als Abräumer fungierte.

Es darf durchaus davon ausgegangen werden, dass der Spanier von Jupp Heynckes wieder bevorzugt auf der „Doppel-Sechs“ zum Einsatz kommt, statt in der Abwehr. Dies würde die Personalsituation in diesen beiden Mannschaftsteilen gehörig verändern:

FCB: Weniger Konkurrenz in der Abwehr, Anhäufung auf der „Doppel-Sechs“

Zum einen kommt es zu einer Entzerrung in der Innenverteidigung, wo Martinez sowie Neuzugang Niklas Süle dem Weltmeister Jerome Boateng derzeit mächtig Dampf machen. Bereits unter Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sorgte das Duo dafür, dass auf Boateng nach seiner Verletzungspause noch öfter verzichtet wurde. DFB-Nationalspieler Boateng stand beim CL-Endspiel 2013 ebenfalls in der Stammformation und spricht über Heynckes in den höchsten Tönen.

+ Jerome Boateng könnte unter Jupp Heynckes zu mehr Einsatzzeiten kommen, als bei Vorgänger Carlo Ancelotti. © dpa

Zum anderen wird das Gedränge in der Schaltzentrale dann wohl extremer als ohnehin schon: Mit Martinez, dessen spanischem Landsmann Thiago Alcantara, den Neuzugängen Corentin Tolisso und Sebastian Rudy sowie nicht zuletzt Arturo Vidal sind die Münchner hervorragend besetzt, und der Konkurrenzkampf dürfte sich hier zuspitzen.

Was den Chilenen Vidal betrifft, könnte es dann möglicherweise schnell zur Trennung kommen: So passt es ins Bild, dass mit Inter Mailand angeblich zuletzt ein weiterer Spitzenklub Interesse am Mittelfeldabräumer geäußert hat. Der FC Bayern könnte dann womöglich nicht mehr abgeneigt sein, den Ex-Spieler von Juventus Turin wieder zurück nach Italien zu lassen ...

pf