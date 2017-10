Live-Ticker: Hoeneß und Heynckes „ziemlich beste Freunde“

Jupp Heynckes‘ Rückkehr an die Säbener Straße ist die Sensation der noch jungen Bundesligasaison. Wir tickern live von der Heynckes-Vorstellung beim FC Bayern München.

Hoeneß: „Jupp ist aktuell die beste Lösung für den FC Bayern“.

Heynckes hatte nach dem Triple Angebote einiger europäischer Topklubs.

Am heutigen Montag übernimmt Jupp Heynckes das Ruder beim FC Bayern.

Um 11.30 Uhr wird der neue alte Trainer in der Allianz Arena vorgestellt.

>>>AKTUALISIEREN<<<

11.46 Uhr: Rummenigge kommt zu Wort und lobt Heynckes auf pathetische Weise: „Deutschland ist ein Land der Handwerker. Hier gibt es Auszubildende, Gesellen und Meister. Jupp ist seinerseits ein absoluter Meister seines Faches“

11.43 Uhr: Nun äußert sich Hoeneß: Warum ist Jupp Heynckes die richtige Wahl? Hoeneß: „In verschiedenen Gesprächen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Jupp aktuell die beste Lösung ist. Es gibt uns Zeit, alle Baustellen zu befrieden und zum 1. Juli 2018 den Verein besenrein zu übergeben. Ich persönlich freue mich, dass mein ziemlich bester Freund wieder beim FC Bayern ist.“

11.41 Uhr: Heynckes äußert sich zu der Frage, ob er vielleicht in den vier Jahren Abstinenz den Anschluss an das Fußballgeschäft verloren hat? „Ich habe das jüngste Geschehen sehr verfolgt, seien es die ausländischen Topligen mit den Spielen von Real Madrid, Barcelona, Juventus Turin oder die Premier League. Auch mit der Bundesliga habe ich mich sehr beschäftigt“, sagt Heynckes und führt als Beispiel den beachtlichen Aufstieg der TSG Hoffenheim zu einem Europacupteilnehmer an.

11.37 Uhr: Jupp Heynckes ist äußerst redselig. Der 72-Jährige äußert sich über die Reaktionen auf seine Entscheidung: „Zahlreiche Spieler meine ehemaligen Klubs und Vereine wie Bayern, Teneriffa, Real Madrid und Co. haben mir sogar per Whatsapp gratuliert. Das hat mich wirklich sehr berührt. Sogar Claudio Pizarro, der bei mir wahrlich nicht immer Stammspieler war, hat mir gratuliert.“ Während Heynckes das erzählt, ist ihm durchaus anzumerken, dass ihn die vielen Glückwünsche sehr berührt haben.

11.35 Uhr: Heynckes über die ausschlaggebenden Gründe, zum vierten Mal Trainer des FCB zu werden: „Es gab mehrere Gründe: Es besteht eine Freundschaft zu Uli Hoeneß, auch der Kontakt zu Karl-Heinz Rummenigge ist die letzten Jahre nie abgerissen. Zudem muss ich sagen, dass ich dem FC Bayern viel zu verdanken habe. Der FC Bayern war das Sprungbrett zu einer internationalen Karriere, die ich dann in Spanien fortgeführt habe. Somit habe ich in den Gesprächen eruiert, was kannst du machen und dann war auch in dem Gespräch ganz klar, wenn ich das mache, wäre es ganz wichtig dass ich mein altes Trainerteam zu Verfügung habe.“

11.33 Uhr: Heynckes über sein Comeback: „2013 stand für mich fest, meine Trainerkarriere zu beenden und auch die Jahre später habe ich mir keine Gedanken mehr gemacht. Seit dem Triplesieg hatte ich mehrere Angebote von europäischen Topklubs, aber das war nie eine Option für mich.“

11.31 Uhr: Es ist soweit! Heynckes ist am Start, Präsident Uli Hoeneß und auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic nehmen teil.

11.29 Uhr: Es ist soweit! Zum vierten Mal wird Jupp Heynckes als Trainer des FC Bayern vorgestellt und zu diesem feierlichen Anlass hat sich eine beachtliche Medienschar eingefunden. Noch ist der 72-Jährige nicht zu sehen, aber jeden Moment dürfte er den Presseraum der Allianz Arena betreten.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz des FC Bayern München. Um 11.30 Uhr stellt der Rekordmeister den 72-Jährigen vor. Wir melden uns sofort, wenn es losgeht.

Vorbericht: Jupp soll‘s richten

Montagnachmittag leitet Josef „Jupp“ Heynckes sein erstes Training beim FC Bayern München. Wirklich sein erstes? Natürlich nicht. Nicht nur Experten wissen: Heute startet die vierte Amtszeit des Fußballlehrers an der Säbener Straße. Und wieder einmal muss der hochdekorierte Coach, der sich eigentlich längst im Ruhestand befand, als Feuerwehrmann herhalten. Die Aufgabe: den strauchelnden Rekordmeister wieder auf Kurs bringen. In der Bundesliga fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund und die herbe 0:3- Pleite bei Paris St. Germain zeigten Wirkung bei den Bayern-Bossen - sie feuerten Heynckes-Vorgänger Carlo Ancelotti.

+ Zurück an alter Wirkungsstätte: Jupp Heynckes. © dpa

Rückkehr als Freundschaftsdienst

Jetzt soll es also Heynckes richten - und bevor er das erste Training leitet, wird er in der Allianz Arena offiziell vorgestellt. Heynckes weiß, wie man das Optimum aus den Stars des Rekordmeisters herausholt. Das bislang erfolgreichste seiner drei Gastspiele an der Säbener Straße endete in der Saison 2012/2013 mit dem Triple aus Champions-League-Titel, Bundesliga-Meisterschaft und dem Gewinn des DFB-Pokals. Wie Heynckes seine Großtat wiederholen will, wird er hoffentlich gleich bei der Pressekonferenz verraten. Klar ist jedenfalls: Heynckes kommt nicht zurück nach München, weil er es noch mal wissen will. „Es ist kein Comeback. Es ist ein Freundschaftsdienst – und ich habe es nur gemacht, weil ich dem FC Bayern unglaublich viel zu verdanken habe“, sagte Heynckes dem kicker Sportmagazin, nachdem bekannt geworden war, dass er das Traineramt beim Rekordmeister abermals übernehmen wird.

pf/mae

Rubriklistenbild: © dpa