Überwiegend positive Reaktionen auf Jupp-Rückkehr: „Was soll da noch schiefgehen?“

Jupp Heynckes hat sich gegen namhafte Bewerber durchgesetzt und soll den FC Bayern aus der Krise führen. Was halten unsere User von der vermeintlichen Rückkehr des 72-Jährigen?

München - Tuchel, Klopp, Nagelsmann - sie alle wurden genannt als es darum ging, einen Nachfolger für den geschassten Carlo Ancelotti als Trainer des FC Bayern zu finden. Doch am Ende machte offenbar einer das Rennen, dessen Name noch viel öfter an der Säbener Straße fiel - zumindest, wenn man die vergangenen 30 Jahre betrachtet: Jupp Heynckes. Er soll laut einem Bericht der Bild ein Comeback beim Rekordmeister feiern und die Roten aus der Krise führen. Doch was halten unsere User von dieser Entscheidung?

Überwiegend positiv ist die Rückmeldung, die die FCB-Bosse für ihre Entscheidung aus dem User-Lager bekommen. Manche beginnen schon wieder von zurückliegenden Erfolgen zu träumen, wenn sie den Namen Heynckes nur hören. „Er kennt die Spieler und den Verein. Was soll da noch schiefgehen? Ran ans Werk“, jubiliert Leser Stefan Schäfer. Auch Uwe Everaerts begrüßt die Rückholaktion des Altmeisters. „Eine überraschende, aber geniale Übergangslösung“, findet er.

Auch kritische Töne

Einige User möchten die Euphorie jedoch nicht teilen. Vereinzelt ist zu hören, dass man mit Heynckes einen alternden Übungsleiter für ein alterndes Team verpflichten würde.

„Das ist rückgewärtsgerichtet. Schade, man hat eine Chance auf Erneuerung verpasst“, stößt die FCB-Entscheidung bei Eva Poster auf keine Zustimmung. Tobias Hoheisel findet drastische Worte: „Für mich ist das das Dümmste, das sie machen konnten.“

