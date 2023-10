Coman schwärmt von Bayern-Juwel Tel – und hebt eine Eigenschaft besonders hervor

Von: Christoph Wutz

Teilen

Mathys Tel spielt beim FCB stark auf. Kollege Kingsley Coman ist beeindruckt. Der junge Franzose imponiert seinem Landsmann mit seiner Mentalität.

Clairefontaine/München – Ein Spieler ist beim FC Bayern München derzeit in aller Munde: Mathys Tel. Trotz seines jungen Alters ist der 18-Jährige in dieser Saison ein entscheidender Faktor für den Erfolg der Bayern. In elf Pflichtspielen erzielte der Franzose, meist als Einwechselspieler, bei einem Assist bereits sechs Tore und traf unter anderem beim 2:1-Erfolg der Münchner in Mönchengladbach zum umjubelten Sieg. Jetzt äußerte sich Bayern-Kollege Kingsley Coman zu Tel – und fand nur lobende Worte.

Mathys Henri Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre), Sarcelles, Frankreich Position: Mittelstürmer Vertrag beim FC Bayern München bis zum: 30. Juni 2027 Marktwert: 20 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

„Außergewöhnlich“: Coman schwärmt von Bayern-Juwel Tel

Coman weilt derzeit bei der französischen Nationalmannschaft. Dabei sprach ihn ein Reporter im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel der „Équipe tricolore“ gegen die Niederlande am Freitag auf Tels Entwicklung an. Daraufhin zeigte sich Coman schwer angetan vom 18-jährigen Bayern-Juwel, das jetzt erstmals für die U21 Frankreichs nominiert wurde: „Es ist außergewöhnlich. Sein Fortschritt im Vergleich dazu, als er zum ersten Mal zum Training gekommen ist. Man sieht einen Unterschied, man sieht eine Reife. Man sieht, dass er sich von Tag zu Tag wirklich weiterentwickelt“, so der 27-Jährige.

„Was er in dieser Saison macht, ist wirklich außergewöhnlich für den Klub. Er hat viele Punkte für uns geholt in der kurzen Spielzeit, die er hat“, geriet der Coman, der zuletzt beim Sieg der Bayern gegen Freiburg selbst geglänzt hatte, regelrecht ins Schwärmen.

Steckt die Bayern-Stars um Kingsley Coman (l.) mit seiner Stehauf-Mentalität an: Youngster Mathys Tel (r.). © Philippe Ruiz / Imago

FCB-Star Coman hebt Tels Mentalität hervor: „Nicht oft bei jungen Spielern“

Doch für den Champions-League-Finaltorschützen von 2020 gehen Tels Bereitschaft und Leistung „über die Tore hinaus“. Coman imponiere seine „Dynamik, die er hat, wenn er auf den Platz kommt“.

Doch eine Eigenschaft hob der Flügelstürmer gesondert hervor: „Seine Mentalität, jeden Tag zu arbeiten, sich nie zu beschweren und alles für die Mannschaft zu tun. Das ist etwas, das ich wirklich bewundere, das ich schätze und das man bei sehr jungen Spielern nicht oft sieht. Daher ist das schön und wenn er so weitermacht, wird er tatsächlich den Gipfel erreichen können“, prophezeite Coman seinem Landsmann eine große Karriere. Einst hatte Tel die Bayern beim ersten Scouting bereits nach 45 Minuten von seinen Fähigkeiten überzeugt.

Goretzka wählt ungewöhnliches Modell: Die neuen Luxus-Wagen der Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Tritt Bayern-Youngster Tel in Comans Fußstapfen? „Der Weg ist ähnlich“

Genau wie Coman, der Paris Saint-Germain 2014 als 18-Jähriger gen Turin verlassen hatte, hatte Tel als sehr junger Spieler den Schritt ins Ausland gewagt. Er war im letzten Jahr für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Daher fragte ein Reporter Coman, ob man den Werdegang der beiden vergleichen könne: „Ich denke, der Weg ist ein bisschen ähnlich, auch wenn unsere Profile und auch die Situation unterschiedlich sind. Aber viele Spieler haben gezeigt, dass es sehr gut laufen kann, wenn sie zu großen Klubs ins Ausland gehen“, antwortete der 27-jährige Bayern-Star.

Zuletzt waren Spekulationen aufgekommen, wonach sich der junge Stürmer der Münchner einbürgern lassen könnte, um für Deutschland zu spielen. Jetzt bezog Tel selbst Stellung dazu, ob er eines Tages für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen könnte. (wuc)