„Mit Absicht reingelassen“: Bayern-Juwel Frans Krätzig erzielt erstes Profi-Tor gegen Jugendfreund

Von: Noah Hölch

Teilen

Frans Krätzig (weißes Trikot, Rückennummer 41) erzielte gegen Preußen Münster sein erstes Profi-Tor für den FC Bayern. © IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Diesen Tag wird er nicht so schnell vergessen. Am Dienstagabend erzielte Frans Krätzig sein erstes Profi-Tor – gegen einen ganz besonderen Torwart.

Münster/München – Frans Krätzig (20) hat sich sowohl bei den Bayern-Amateuren in der Regionalliga, als auch zuletzt bei den Profis immer mehr in den Fokus gespielt. Am Dienstag wurde der 20-Jährige beim 4:0-Auswärtssieg des FC Bayern in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster bereits nach elf Minuten für den verletzten Serge Gnabry (Unterarmbruch) eingewechselt. So bitter Gnabrys Ausfall für den von Verletzungssorgen geplagten Rekordmeister ist, hätte es für Krätzig an diesem Abend kaum besser laufen können.

Bayern-Youngster Frans Krätzig über Aufeinandertreffen mit Kumpel Schenk: „Ist was Besonderes“

Am vergangenen Samstag feierte Krätzig beim 7:0-Erfolg gegen den VfL Bochum sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern, nur wenige Tage ließ er sein erstes Profi-Tor folgen. Der Treffer gegen Preußen Münster war für Krätzig in doppelter Hinsicht ein besonderer. Denn im Tor der Münsteraner stand mit Johannes Schenk ein langjähriger Freund von Krätzig, der ebenfalls beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht.

Nach Abpfiff inklusive Trikottausch ging es für die beiden 20-Jährigen zum gemeinsamen Interview. Gegenüber Sky sprachen die Talente unter anderem über ihre Freundschaft. „Wenn man sich so lange kennt, ist das was Besonderes“, berichtet Krätzig nach Spielende über das Aufeinandertreffen mit seinem Kumpel. Bereits im Vorfeld der Partie habe ein kurzer Austausch auf WhatsApp stattgefunden.

Bayern-Leihgabe Schenk scherzt, er habe Krätzigs Schuss „mit Absicht reingelassen“

Immerhin kennen sich Krätzig und Schenk seitdem sie 14 Jahre alt sind. Damals kickten die Blondschöpfe zusammen in der Jugend des 1. FC Nürnberg, ehe 2018 der gemeinsame Wechsel zum FC Bayern folgte. „Wir haben auch zusammen im Internat gewohnt und kennen uns daher sehr lange“, gewährt Schenk einen Einblick in sein Verhältnis zu Krätzig.

Auch deshalb habe Schenk den Schuss seines langjährigen Weggefährten „mit Absicht reingelassen, damit er sich gut fühlt.“ Dieses Späßchen ließ sich der Torwart, der für diese Spielzeit an Preußen Münster ausgeliehen ist, nicht nehmen. Anschließend fährt er fort, dass das Gegentor in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zu verhindern gewesen wäre. Dennoch ist es Schenk „auch eine Ehre, dass er (Krätzig Anm. d. Red.) sein erstes Profi-Tor bei mir macht.“ (noh)