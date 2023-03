Wechsel-Drama wiederholt sich: Nagelsmann bricht Müller-Versprechen

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Julian Nagelsmann bricht beim FC Bayern sein Versprechen. Der Trainer wechselt Kapitän Thomas Müller erneut frühzeitig aus.

München – Der FC Bayern ist in dieser Saison zu schwankend in seinen Leistungen. Nach begeisternden Auftritten in den letzten Wochen setzte es am Sonntag völlig überraschend ein 1:2 in Leverkusen, was die Tabellenführung kostete. Thomas Müller hatte bei Abpfiff schon längst Feierabend – wieder einmal wurde der Kapitän frühzeitig ausgewechselt. Trainer Julian Nagelsmann bricht ausgerechnet in der wichtigsten Phase der Saison sein eigenes Versprechen.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre), Weilheim in Oberbayern Verein: FC Bayern Position: Hängende Spitze Vertrag: bis 30.06.2024

Nagelsmann wechselt Müller zur Halbzeit aus – Taktik-Kritik von Ballack

Trotz einer 1:0-Pausenführung der Bayern in Leverkusen sah sich Nagelsmann zur Pause zum Handeln gezwungen und wechselte gleich dreifach. Serge Gnabry, Kingsley Coman und Jamal Musiala ersetzten Joao Cancelo, Sadio Mané – und Thomas Müller.

Der 33-Jährige, der in der Vorwoche gegen Augsburg erst in der Schlussphase ran durfte, blieb in der ersten Halbzeit zwar wie seine Kollegen weitestgehend glücklos, hängte sich aber wie gewohnt voll rein. Für Nagelsmann, der sich gegen Ballacks Kritik an seiner Taktik wehrte, offenbar zu wenig. Ohne ihren Kapitän und Anführer gaben die Bayern den Sieg noch aus der Hand.

Bayern-Kapitän Thomas Müller wird von Trainer Julian Nagelsmann häufig frühzeitig ausgewechselt. © Frank Hoermann/Imago

Nagelsmann bricht Müller-Versprechen: Bayern-Kapitän bleibt zur Halbzeit in der Kabine

„Wir wollen für die nächsten Spiele an einer Achse festhalten, und da ist Thomas ein Teil davon“, hatte Nagelsmann vor knapp einem Monat unmittelbar vor dem 3:0-Sieg gegen Union Berlin gesagt. Müller stand in der Startelf und wurde dank einer Leistungsexplosion inklusive zwei Vorlagen zum Spieler des Spiels. Es folgten weitere Siege, darunter das viel umjubelte 2:0 gegen Paris in der Champions League.

Zur Erinnerung: Vor dem Union-Spiel kam es in Mönchengladbach um Müller zum Wechsel-Drama. Nagelsmann opferte damals seinen Kapitän aufgrund der Roten Karte von Dayot Upamecano und wechselte nach 16 Minuten ausgerechnet Müller aus – die Bayern verloren das Spiel mit 2:3. Danach schien es so, als ob der 35-Jährige seine Lehren aus dieser folgenschweren Entscheidung gezogen hätte und von nun an fest auf Müller als unersetzbaren Taktgeber einer bisweilen wankelmütigen Mannschaft vertraut. Mitnichten!

FC Bayern kassiert beide Niederlagen in diesem Jahr ohne Müller: Kapitän hat nun Pause

Auch in Leverkusen nahm der junge Trainer den Ur-Bayer frühzeitig vom Platz und bricht damit sein Müller-Versprechen. Die Konsequenz: Ohne ihren Kapitän, der in der Kabine bleiben musste, kassierten die Bayern beide Saisonniederlagen in diesem Jahr. Die Auswechslung war umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass Müller aufgrund der Nicht-Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft nun erstmal abschalten kann.

Womöglich hatte Nagelsmann diese Tatsache auch einfach nur vergessen. Denn auf eine Frage von DAZN-Moderatorin Laura Wontorra, ob nun viel Zeit zum Regenerieren vor dem Dortmund-Spiel sei, reagierte der FCB-Coach irritiert. Wontorra wies Nagelsmann darauf hin, dass neben Müller auch Leroy Sané nicht für die Länderspiele nominiert wurde. „Die paar Spieler, die da sind, werden trainiert und dann müssen wir uns ab Mittwoch vorbereiten auf Samstagabend“, erklärte Nagelsmann, der zuletzt über sein „Schamgefühl“ beim FC Bayern sprach und Fehler eingestand. (ck)