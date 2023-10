Bayern-Aufstellung heute gegen Mainz: Vier Stars fehlen – überrascht Tuchel mit Formation?

Von: Florian Schimak

Teilen

Der FC Bayern reist am Samstagabend zum 1. FSV Mainz 05. Thomas Tuchel muss dabei auf einige Stars verzichten. Die voraussichtliche Aufstellung.

München – Die Länderspielpause ist beendet, endlich rollt an diesem Wochenende in der Fußball-Bundesliga wieder der Ball.

Zwar dürfte sich auch Thomas Tuchel generell darauf freuen, bei dem Blick auf seinen aktuellen Kader aber wird der Trainer des FC Bayern ein wenig Bauchschmerzen bekommen. Mit Dayot Upamecano, Serge Gnabry, Raphael Guerreiro und auch Noussair Mazraoui, der zuletzt mit seinem Pro-Palästina-Post für Wirbel sorgte, fallen vier Stars verletzungsbedingt aus.

Verein Punkte Tore 1. Bayer Leverkusen 19 23:6 2. VfB Stuttgart 18 22:8 3. FC Bayern München 17 23:6 4. Borussia Dortmund 17 16:8 5. TSG Hoffenheim 15 16:11

Bayern-Aufstellung gegen Mainz 05: Vier Stars fehlen Tuchel – Fragezeichen hinter Kimmich

Somit stehen dem Bayern-Coach für das Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 lediglich 15 Profis zur Verfügung, wobei vor allem hinter Joshua Kimmich noch ein fettes Fragezeichen steht. Der Mittelfeld-Star hatte am Mittwoch seine erste halbe Einheit nach seinem grippalen Infekt absolviert. „Es wird sehr knapp für Mainz“, sagte Tuchel am Freitagvormittag.

Auch Leon Goretzka, der mit einem Cut am Knöchel von der Nationalmannschaft zurückgekehrt war, macht dem Bayern-Trainer noch etwas Sorgen. „Es wird bei Leon darum gehen, wie gut er die Schmerzen toleriert“, erklärte Tuchel: „Aber da sieht‘s gut aus.“ Dennoch: Wenn Uli Hoeneß am Samstagabend auf die Bayern-Bank schauen wird, dürfte er dort nicht mehr allzu viele Nationalspieler sitzen sehen.

Bayern-Aufstellung: Manuel Neuer kehrt gegen Mainz noch nicht ins Tor zurück

Einer, der dort lange nicht mehr zu sehen war, wird auch gegen Mainz nicht zum Kader gehören. Auch wenn Thomas Tuchel von einer „sensationell guten Nachricht“ in Bezug auf Manuel Neuer sprach. Es wurde zuletzt spekuliert, dass der Kapitän am Samstag sein Comeback nach zehnmonatiger Verletzungspause geben könnte.

„Wir haben zusammen mit ihm entschieden, dass Ulle (Sven Ulreich, Anm.d.Red.) im Tor stehen wird“, verriet der Bayern-Coach nun: „Und auch aller Voraussicht nach in Istanbul in der Champions League, um Manu noch ein paar Einheiten mit der Mannschaft zu geben.“

Thomas Tuchel muss am Samstagabend beim Mainz 05 auf vier seiner Bayern-Stars verzichten. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Tuchel reagiert mit Augenzwinker-Aussage auf Abwehr-Frage: Bayern-Aufstellung gegen Mainz

Immerhin kehrte Abwehr-Star Matthijs de Ligt nach seiner schmerzhaften Knieprellung in diesen Tagen wieder zurück und trainierte ohne Probleme. Er wird am Samstagabend in der MEWA-Arena in der Startformation stehen, wie Tuchel verriet. „Wenn ich frech wäre, würde ich fragen, ob sie noch eine andere Idee haben“, sagte Tuchel mit einem Augenzwinkern.

Der Niederländer wird also vor Sven Ulreich mit Minjae Kim das Innenverteidiger-Duo bilden. Links wird Alphonso Davies verteidigen, rechts bleibt Konrad Laimer nach dem Mazraoui-Ausfall die einzige Option. Stellt sich die Frage nach der Besetzung der Mittelfeldzentrale.

Bayern-Aufstellung gegen Mainz: Tuchel muss auf der Sechs improvisieren

Sollte Kimmich ausfallen, müsste womöglich Jamal Musiala einen Tick defensiver beginnen. Oder aber Youngster Frans Krätzig bekommt das Vertrauen? Vorstellbar ist, dass Goretzka den defensiven Part übernimmt und Musiala gemeinsam mit Thomas Müller eine Art Doppel-Zehn bildet. In diese Formation haben die Bayern in dieser Saison bereits einmal gespielt, wenn auch nicht mit diesem Personal.

Auf den Flügeln werden Kingsley Coman und der zuletzt so herausragende Leroy Sané starten. Im Sturmzentrum wird Superstar Harry Kane beginnen. Mathys Tel, Eric Maxim-Choupo-Moting und eben Krätzig dürften die drei einzig fitten Bank-Spieler sein. (smk)

Wer bleibt wie lang beim FC Bayern München? Die Vertragslaufzeiten von Kane, Kimmich, Müller und Co. Fotostrecke ansehen

Voraussichtliche Bayern-Aufstellung gegen Mainz 05

Ulreich – Laimer, de Ligt, Kim, Davies – Goretzka – Musiala, Müller – Sané, Kane, Coman