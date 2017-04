Reschke über Lahm-Nachfolge, Vidal, Pep und Ancelotti

München - Der FC Bayern und Real Madrid treffen sich in der Champions League zum Showdown um den Einzug ins Halbfinale. FCB-Kaderplaner Michael Reschke äußert sich vor dem Duell.

Michael Reschke arbeitet seit Juli 2014 als Technischer Direktor beim FC Bayern. Das heißt: Reschke ist der Kaderplaner des deutschen Rekordmeisters. Er ist der Mann, der entscheidet, wer an die Säbener Straße wechselt, und wer nicht. Der 59-Jährige, der vor seinem Job in München über 20 Jahre in verschiedener Funktion bei Bayer Leverkusen tätig war, hat sich vor dem Champions-League-Rückspiel des FCB bei Real Madrid (hier geht‘s zum Countdown-Ticker) in einem Interview mit der spanischen Zeitung „El Pais“ zu Wort gemeldet.

Königstransfers: Asensio und Kimmich

Angesprochen auf die derzeitige Situation im europäischen Spitzenfußball, in der bis auf sehr wenige Ausnahmen stets die selben Vereine um den Champions-League-Titel kämpfen, sieht Reschke diese Tendenz auch in Zukunft als steigend an. Der Grund: Die großen Clubs sind immer weniger dazu bereit, ihre Top-Spieler zu verkaufen, sagt er. Somit können die besten Spieler oftmals erst geholt werden, sobald deren Verträge auslaufen, wie jüngst Zlatan Ibrahimovic oder Dani Alves. Daher sei es umso wichtiger, schon frühzeitig aufstrebende Talente zu erkennen und diese zu verpflichten, noch bevor sie weltbekannte Stars sind.

Die Bilder vom Abschlusstraining des FC Bayern in Madrid Zur Fotostrecke

Als Paradebeispiel für solch vorausschauende Transfers nennt Reschke das Gespür des heutigen Gegners Real Madrid im Falle von Marco Asensio. Den heute 21-jährigen Mittelfeldspieler, der im Hinspiel das 2:1-Siegtor vorbereitete, eisten die Madrilenen im Alter von 19 Jahren für gerade einmal 3,5 Millionen von RCD Mallorca los. „Als ich in Griechenland bei der U19-Europameisterschaft war, habe ich eine Nachricht an José Ángel Sánchez (Generaldirektor bei Real Madrid) geschickt, um ihm zu diesem Transfer zu gratulieren“, erinnert sich Reschke. „Dafür müssten sie ihm ein Denkmal setzen.“ Ein ähnlicher Coup sei Reschke und dem FCB mit der Verpflichtung von Joshua Kimmich im Sommer 2015 gelungen. Den aufstrebenden Juniorennationalspieler für 8,5 Millionen Euro aus der zweiten Liga von RB Leipzig (war dorthin von Stuttgart ausgeliehen) zu holen, habe zwar ein gewisses Risiko beinhaltet, jedoch war es im Nachhinein die richtige Entscheidung. Mittlerweile sei der Wert von Kimmich um ein vielfaches höher, als die damals bezahlte Ablöse.

Wer wird der Lahm-Nachfolger? Reschke hat jemanden im Kopf

Einen solchen Top-Transfer könnten die Bayern wohl auch im kommenden Sommer gut gebrauchen. Mit dem Karriereende von Kapitän Philipp Lahm verlieren die Münchner zum Saisonende einen ihrer absoluten Leistungsträger. Das bestätigt auch Reschke: „Philipp zählt seit zehn Jahren zu den zehn besten Spielern der Welt. Er ist wie Messi oder Ronaldo.“ Daher sei es auch nicht möglich ihn Eins-zu-Eins zu ersetzen. Dennoch bringt Reschke einen konkreten Namen ins Spiel: Dani Carvajal vom heutigen Kontrahenten aus Madrid. Der 25-jährige Spanier ist für Reschke „der derzeit beste Rechtsverteidiger der Welt nach Lahm“. Der Kaderplaner des FCB hatte Carvajal einst schon für eine Leih-Saison nach Leverkusen geholt. Beim Gedanken an diese Zeit, gerät Reschke ins Schwärmen: „Dani hat viel Charakter gezeigt und trotz seines jungen Alters Verantwortung in der Mannschaft übernommen. Die Menschen in Leverkusen haben ihn verehrt. Es war großartig.“

Kroos vs. Vidal

Ein entscheidender Faktor beim Kampf um den Einzug in die Vorschlussrunde der Königsklasse könnte einem direkten Duell im zentralen Mittelfeld zukommen: Arturo Vidal gegen Toni Kroos. Zwei Spieler, die für Reschke unterschiedlicher kaum seien könnten. „Der eine (Kroos) ist ein Eiswürfel, der andere ein Vulkan. Kroos ist ein Stratege. Vidal ein Kämpfer“, präzisiert er. Dennoch steht für Reschke fest: „Beide sind weltklasse.“ Auch Vidals Partner in der bayerischen Schaltzentrale, Thiago und Xabi Alonso, lobt Reschke in den höchsten Tönen. Thiago sei ein Spieler, der „Intuition mit strategischen Fähigkeiten verbinden“ könne, wie kaum ein anderer. Für Alonsos Leistungen im Trikot des FCB hegt Reschke ebenso großen Respekt. „In 38 Jahren im Profifußball gehört er zu den fünf Spielern mit der besten Mentalität und Persönlichkeit, die ich je getroffen habe.“

Zu Bayern nur wegen Pep?

In dem ausführlichen Interview nimmt Reschke auch Bezug auf sein besonderes Verhältnis zu Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola. Der Katalane polarisiere mit seinem öffentlichen Auftreten zwar oft, jedoch sei er für Reschke „ein Genie“. Ohne die Aussicht mit Guardiola in einem Team zu arbeiten, wäre Reschke wohl nicht nach München gewechselt, räumt er selbst ein. „Es war die bisher wichtigste Sache in meiner Karriere, dass ich mit Guardiola zusammengearbeitet habe.“ Doch auch mit dem jetzigen Trainer Carlo Ancelotti funktioniere der Austausch bestens. „Ancelotti ist wie der Kapitän eines Schiffes, der auch im Sturm ruhig bleibt. Er ist voll auf das Wesentliche konzentriert.“ Diese Ausstrahlung wirke sich auf die Spieler im Bayern-Kader aus. „Alle schätzen ihn sehr.“

Und am Ende kommt Ramos...?

Doch bei allem Gerede über besondere Spieler, Trainer und Transfers steht für Reschke und den FC Bayern das bislang wohl wichtigste Spiel der Saison vor der Brust. Im Estadio Santiago Bernabéu gilt es, einen 1:2-Rückstand aufzuholen. Den Gegner aus Madrid hebt Reschke im voraus schon mal in die Favoritenrolle. „Sie haben viele Spieler, die den Unterschied ausmachen können“, sagt er. „Die Spieler haben ein ganz besondere Mentalität: Ihr Selbstwertgefühl versetzt sie immer in die Lage, zu gewinnen. Sie haben den deutschen Geist! Und wenn doch einmal nichts funktioniert, macht eben Sergio Ramos ein Tor.“ Die Bayern-Fans werden hoffen, dass ihr Technischer Direktor mit seiner Analyse in diesem speziellen Fall einmal nicht Recht behält.

Auch Stefan Effenberg und Thomas Helmer haben ihre Einschätzung zum Bayern-Spiel gegen Real abgegeben.