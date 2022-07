„Ich liebe Cristiano“: Kahn spricht über Ronaldo - und antwortet sogar auf Harry-Kane-Nachfrage

Von: Marcus Giebel

Im Kader des FC Bayern hat sich schon einiges getan. Infolge des Verkaufs von Robert Lewandowski könnte nun aber die heiße Transferphase in München eingeläutet sein.

München - Robert Lewandowski ist beim FC Bayern Geschichte - nachdem er zuvor zahlreiche Erfolgskapitel geschrieben hat. Bleiben werden den Roten viele schöne Erinnerungen und ein dicker Batzen Geld. Bis zu 50 Millionen Euro soll der 33-Jährige dem FC Barcelona wert sein. Dazu sparen die Münchner sein Jahresgehalt, das bei mehr als 20 Millionen Euro gelegen haben soll.

Jetzt stellt sich nicht nur Fußball-Deutschland die Frage, wie der FC Bayern auf den Abgang seines erfolgreichsten Torjägers seit dem legendären Gerd Müller reagieren wird. Unbestritten ist: Günstig wäre Soforthilfe als Ersatz keineswegs. Doch derzeit gibt der Kader voller Stars mit Eric Maxim Choupo-Moting lediglich einen typischen Mittelstürmer von internationalem Format her.

Auf der Suche nach dem sportlichen Glücksgefühl: Wenn es nach Cristiano Ronaldo ginge, wäre es wieder Zeit für eine Luftveränderung. © Martin Rickett/dpa

FC Bayern nach Lewandowski: Kommen jetzt Ronaldo oder Kane?

In den vergangenen Tagen wurden zwei absolute Weltstars mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Harry Kane, der bei Tottenham Hotspur weiter vergeblich Titeln hinterherjagt. Und Cristiano Ronaldo, der seine Zelte bei Manchester United augenscheinlich umgehend abbrechen möchte.

Fragt sich, wie realistisch solche Transfers sind. Würde sich der FC Bayern etwa „CR7“ gönnen, wären dem Verein die Schlagzeilen weltweit gewiss. Ebenso Millionen neue Fans, die mit ihrem Idol von Klub zu Klub ziehen. Und ein Spieler, dessen Namen Glanz und Glamour versprüht, der aber noch mehr den Prototyp einer Ich-AG verkörpert als Lewandowski.

Ronaldo zum FC Bayern? Kahn zweifelt an Idee - wegen Philosophie des Vereins

Hinzu kommt: Beim 37-jährigen Portugiesen naht das Karriereende und der FC Bayern ist eigentlich nicht dafür bekannt, Profis in solch fortgeschrittenem Alter zu verpflichten. In der Bild am Sonntag nimmt auch Oliver Kahn wie zuletzt bereits sein Vorstandskollege Hasan Salihamidzic Abstand von der Personalie.

„Ich liebe Cristiano Ronaldo und jeder weiß, was das für ein fantastischer Spieler ist“, betont der Vorstandsboss: „Aber jeder Verein hat ja eine bestimmte Philosophie und ich bin mir nicht sicher, ob es das richtige Signal für den FC Bayern und die Bundesliga wäre, wenn wir ihn jetzt holen würden.“ Um es klar und deutlich zu sagen: „Solch ein Wechsel passt nicht unbedingt zu den Ideen, die wir hier beim FC Bayern verfolgen.“

Gilt Jahr für Jahr als Wechselkandidat: Harry Kane ist einer der besten Vollstrecker im internationalen Fußball. © IMAGO / Penta Press

Kane zum FC Bayern? Kahn spricht von „Zukunftsmusik“

Auch zu Kane äußerte sich Kahn. Der englische Torjäger feiert demnächst seinen 29. Geburstag, wäre also im besten Fußballeralter. Zudem gilt er trotz seiner Qualitäten als Profi, der frei von Starallüren ist. Was sich auch daran zeigt, dass er seinem Heimatklub noch immer treu ist.



Hier klingt Kahn offener, aber angesichts eines bis 2024 laufenden Vertrags wohl nur mit Blick auf die kommenden Jahre: „Klar, ein absoluter Topstürmer, aber das ist doch alles Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal schauen, den Kader für die aktuelle Saison zusammenzubekommen.“

Kahn über mögliche Bayern-Zugänge: „De Ligt ist ein sehr, sehr interessanter Spieler“

Gutes Stichwort. Denn auch andere Namen werden als potenzielle Zugänge gehandelt. Etwa Konrad Laimer von RB Leipzig, der wie Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer seinem Ex-Trainer Julian Nagelsmann folgen könnte. „Wir sind hier im Austausch und sprechen weiter miteinander“, lässt Kahn lapidar wissen.

Gespräche sollen auch bezüglich Mathijs de Ligt mit Juventus Turin stattfinden. Dies bestätigt auch Kahn als „richtig“ und ergänzt: „De Ligt ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, auch von seiner Mentalität her. Jetzt muss man schauen, wie sich das Ganze weiter entwickelt.“

Robert Lewandowski weg, Millionenregen da: Bayern-Vorstandsboss Oliver Kahn kann sich nun überlegen, wie er mit dem frisch eingenommenen Geld umgehen will. © IMAGO / kolbert-press

Kahn über FC Bayern 2022/2023: Vorstandsboss will „Kader ausgewogen halten“

Dann wäre da noch Mathys Tel, ein 17-jähriger Stürmer von Stade Rennes. Der französische U18-Natonalspieler kam in der vergangenen Saison zu sieben Kurzeinsätzen in der Ligue 1. Kahn bezeichnet den Teenager als „unglaubliches Talent, aber wir sind ganz entspannt“. Ganz allgemein würde der FC Bayern den Markt weiter beobachten und darauf achten, „den Kader ausgewogen zu halten. Dazu gehören natürlich auch Spieler, die sich noch entwickeln können, wenn ältere Spieler sie an die Hand nehmen.“

Diese Rolle würde Lewandowski nicht mehr einnehmen können. Aber trotz Kahns ablehnender Haltung zu Ronaldo und auch einem zeitnahen Kane-Transfer schließt er keinesfalls aus, einen Ersatz für die Nummer neun zu holen: „Wenn sich eine Gelegenheit ergeben sollte, werden wir da sein.“

Kahn über Lewandowski-Ersatz: „Unsere Offensive ist bereits herausragend besetzt“

Der ehemaliger Weltklasse-Keeper findet: „Die aktuelle Transferperiode zeigt ja, dass der FC Bayern ein hochattraktiver Klub für die Top-Spieler Europas ist.“ Ein Verweis auf die getätigten Transfers von Sadio Mané, Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui. Gerade der vom FC Liverpool geholte Senegalese verhilft dem Team zu noch mehr Flexibilität im Angriff.

Deswegen sieht Kahn den Verein auch keineswegs unter Zugzwang: „Allerdings ist unsere Offensive bereits herausragend besetzt und unser Trainer Julian Nagelsmann hat ein großes Repertoire, um unser Angriffsspiel auf höchstem Niveau zu halten.“

Nicht auszuschließen, dass dieser Satz jedoch eher als taktische Aussage zu verstehen ist. So wie Kahns „Basta“-Ansage vor Wochen hinsichtlich eines Lewandowski-Verkaufs. Damals ging es darum, den Preis in die Höhe zu treiben. Diesmal könnte es sein Bestreben sein, mögliche Ablösesummen von vornherein etwas zu drücken.

Es wird sich erst noch zeigen, mit welchen prominenten Gesichtern der FC Bayern sein erstes Kapitel der nach Lewandowski-Zeit aufschlägt. (mg)