Bayern lösen Vertrag mit Salihamidzic auf – Präsident Hainer gibt Einblick in Gespräche

Von: Marcus Giebel

Der FC Bayern und Hasan Salihamidzic haben sich geeinigt. Wie Präsident Herbert Hainer erklärte, wurde der Vertrag des Ex-Sportvorstands aufgelöst.

München – Das Kapitel Hasan Salihamidzic beim FC Bayern ist beendet. Aber dann doch auch wieder nicht so ganz. In der Bild verriet Präsident und Aufsichtsrats-Boss Herbert Hainer, dass der Rekordmeister und der ehemalige Sportvorstand eine Einigung erzielt hätten. „Wir haben den Vertrag mit Hasan Salihamidzic einvernehmlich aufgelöst. Wie beim Saisonfinale in Köln und bei unserer Meisterschaft lief auch bei diesen Gesprächen alles sehr harmonisch ab“, betonte der 69-Jährige.

Mit diesem Verweis wollte er womöglich Spekulationen vorgreifen, nachdem es kurz nach der spektakulären Doppelentlassung geheißen hatte, Oliver Kahn habe im Mai seine Absetzung als Vorstandsboss weniger souverän aufgenommen. Salihamidzic besaß an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2026, war jedoch genau wie der einstige Weltklasse-Torwart im Laufe der vergangenen Saison wegen mehrerer Personalentscheidungen immer mehr in die Kritik geraten. Auch die Art und Weise der Entlassung vom Trainer Julian Nagelsmann während der Bundesliga-Pause im März kostete das Duo erhebliche Sympathien.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: 300.000

FC Bayern und Salihamidzic einigen sich: „Viel erreicht und größte Titel gewonnen“

Salihamidzic war im Jahr 2016 zunächst als Markenbotschafter zum FC Bayern zurückgekehrt, ein Jahr später wegen des Abschieds von Matthias Sammer als Sportdirektor eingestiegen und im Jahr 2020 schließlich zum Sportvorstand berufen worden. Mit dem Österreicher Christoph Freund steht sein Nachfolger auf dem Posten des Sportdirektors bereits fest, der 46-Jährige kommt nach der aktuellen Transferperiode von RB Salzburg.

Die Fußstapfen sind nicht gerade klein, wie auch Hainer verdeutlicht: „Hasan hat mit dem FC Bayern viel erreicht und die größten Titel gewonnen, sowohl als Spieler als auch als Sportdirektor und Sportvorstand. Er wird immer Teil des FC Bayern bleiben.“ Die Tür ist für „Brazzo“ also keineswegs geschlossen, soll das wohl auch heißen. Wo auch immer diese ihn im Verein künftig hinführen könnte.

In die Amtszeit des gebürtigen Bosniers fiel auch das Sextuple unter Trainer Hansi Flick in der Saison 2019/2020. Als Aktiver gewann Salihamidzic in seiner Zeit bei den Münchnern zwischen 1998 und 2007 sechs Meisterschaften und viermal den DFB-Pokal sowie als Kirsche auf der Sahne die Champions League und den Weltpokal im Jahr 2001.

Trennung in harmonischer Atmosphäre: Laut Bayern-Präsident Herbert Hainer (l.) wurde der Vertrag mit Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic aufgelöst. © IMAGO / Sports Press Photo

Salihamidzic muss FC Bayern verlassen: Bei Last-Minute-Meisterschaft in Köln dennoch dabei

Über die Höhe der ausgehandelten Abfindung ist nichts bekannt. Wie das Boulevardblatt weiter schreibt, will sich der 46-Jährige eine Auszeit nehmen und in dieser über neue Projekte nachdenken.

Im Gegensatz zu Kahn war Salihamidzic am 27. Mai bei der Last-Minute-Meisterschaft, die die Titelserie in der Bundesliga auf elf Jahre verlängerte, in Köln live dabei. Erst nach dem Abpfiff waren die Spieler von seinem bereits zuvor beschlossenen Abschied unterrichtet worden. Kahn hatte derweil aus der Ferne mitgefiebert und via Twitter (inzwischen X) erklärt, ihm sei eine Reise zum Spiel vom Verein untersagt worden. Auch der ursprünglich bis Ende 2024 gültige Vertrag vom „Titan“ wurde mittlerweile einvernehmlich aufgelöst.

Ihr Ende beim FC Bayern hätten sie sich anders ausgemalt: Das 1:3 gegen RB Leipzig war das letzte Spiel für Hasan Salihamidzic (l.) und Oliver Kahn als FCB-Vorstände. © IMAGO / MIS

Kahn und Salihamidzic weg: Hainer lobt Harmonie mit ehemaligen Vorständen

Auch damals stellte Hainer klar, dass bei den Gesprächen wirklich alles paletti gewesen sei. „Ich war mit Oliver nach dem Saisonende mehrmals im Austausch, wir haben uns harmonisch über die Auflösung seines Vertrags geeinigt. Es lief alles einvernehmlich“, teilte der einstige Adidas-Chef vor rund drei Wochen in der Sport Bild mit. Hier sollen dem Bericht zufolge vier bis fünf Millionen Euro Abfindung fließen.

Für den FC Bayern sind die Einigungen mit Kahn und Salihamidzic wichtige Fortschritte auf dem Weg, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. So kann nach einem auf allen Ebenen höchst abenteuerlichen Jahr, in dem der FC Hollywood mehr als einmal grüßte, der Blick vollends in die Zukunft gerichtet werden. (mg)