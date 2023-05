Salihamidzic vor Bayern-Aus? Auftritt von Sportvorstand lässt tief blicken

Von: Florian Schimak

Wie geht‘s weiter beim FC Bayern? Über die Zukunft von Hasan Salihamidzic darf nach dessen Auftritt vom Samstag spekuliert werden.

München – „Wir alle, auch die Spieler, haben sich mehr erwartet.“ Diesen Satz von Hasan Salihamidzic nach dem Leipzig-Debakel vom Samstag könnte man auch als Saison-Fazit des FC Bayern so stehen lassen. Mit dem 3:0-Sieg des BVB am Sonntag beim FC Augsburg haben die Münchner nun auch die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand.

Hasan Salihamidzic Geburtsdatum: 1. Januar 1977 (46 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Sportvorstand (Vertrag bis 2026) Teuerster Transfer: Lucas Hernandez (80 Millionen)

Hasan Salihamidzic beim FC Bayern: Sportvorstand wirkt niedergeschlagen und ratlos

Zwar beschworen Thomas Müller und Oliver Kahn kurz nach Abpfiff in der Allianz Arena noch unisono den Glauben an die Schale. Vermutlich sollte dies lediglich dazu dienen, um möglichst viel Druck auf Dortmund aufzubauen. Was bekanntermaßen nichts brachte.

Deutlich glaubhafter kam da Brazzos Auftritt in den Arena-Katakomben rüber. Der sonst so aufgeweckte Sportvorstand wirkte niedergeschlagen, enttäuscht – und ähnlich ratlos wie Thomas Tuchel. „Heute hat es nicht gereicht. Ganz klar“, sagte Salihamidzic ernüchternd.

Hasan Salihamidzic könnte beim FC Bayern keine Zukunft mehr haben. © IMAGO/Mladen Lackovic

Hasan Salihamidzic stellt sich vor Bayern-Stars: Weil er den Kader zu verantworten hat

Dabei war er vor dem Spiel noch „sehr optimistisch“, weil Tuchel mit seinem Team unter der Woche „die Automatismen sensationell eingespielt“, man eine „sehr gute Intensität“ gespürt und generell „sehr gute Trainingseinheiten“ gezeigt habe.

Im Anschluss musste sich Brazzo wie so häufig in dieser Saison vor die Mannschaft stellen. „Das sind alles gute Jungs“, sagte der 46-Jährige: „Jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand und müssen sehen, wie es weitergeht. Ich stehe immer vor der Mannschaft, äh … hinter der Mannschaft, hinter den Jungs. Jetzt sehen wir, ob wir vielleicht so eine Saison haben, wo wir keinen Titel holen.“

Machtwechsel beim FC Bayern? Salihamidzic lieferte viel Angriffsfläche

Und dann? Klar, nach solch einer Spielzeit wird es Veränderungen geben müssen. Im Kader, aber womöglich auch auf Führungsebene. CEO Kahn ist mehr als angezählt. Aber auch Sportvorstand Salihamidzic, der den teuren, aber wenig aufeinander abgestimmten Kader hauptsächlich zu verantworten hat, steht im Kreuzfeuer der Kritik. Und das nicht erst seit der Leipzig-Niederlage.

Schon beim Abschied von Hansi Flick im Sommer 2021 spielte Brazzo keine unerhebliche Rolle. Die Nagelsmann-Entlassung, der Show-Transfer von Mané, der öffentliche Gnabry-Rüffel. Alles Themen, bei denen der Sportvorstand in dieser Spielzeit keine gute Figur abgab. Intern wie extern.

Sein Auftritt am Samstag ließ tief blicken. Anders als Trainer Tuchel, der seine Enttäuschungen nach Spielende fast gänzlich freien Lauf ließ, wirkt Salihamidzic ausgebrannt und ohne Energie. Weil er weiß, dass sein Aus schon besiegelt ist? Natürlich alles nur Spekulation.

Fakt ist aber: Am 30. Mai findet die Aufsichtsratssitzung statt. Aktuell ist schwer vorstellbar, dass es das Duo Kahn/Salihamidzic in dieser Form danach noch geben wird. Nicht umsonst denkt man intern darüber nach, den scheidenden Finanzvorstand Christian Dreesen an der Säbener Straße in anderer Funktion zu installieren.

Letztlich hatten sich diese Saison alle Beteiligten wesentlich mehr erwartet … (smk)