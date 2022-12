Neuer-Plan beim FC Bayern: Oliver Kahn bricht Schweigen

Von: Christian Németh

Nach dem Saison-Aus von Manuel Neuer lässt sich der FC Bayern München nicht unter Druck setzen, prüft aber seine personellen Optionen.

München - Manuel Neuer hat sich kurz nach dem WM-Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei einem Skiurlaub am Spitzingsee den Unterschenkel gebrochen und wird dem FC Bayern München entsprechend in dieser Runde nicht mehr zur Verfügung stehen.

Oliver Kahn, Vorstandschef des FC Bayern München, hat sich nun erstmals zur Causa geäußert. Der langjährige Torwart erklärte dem kicker, dass man großes Vertrauen in Neuers Stellvertreter Sven Ulreich (34) habe, äußerte darüber hinaus aber auch, dass man weitere personelle Möglichkeiten in Betracht ziehe: „Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen.“

Alexander Nübel: Vorzeitige Rückkehr aus Monaco nach Neuer-Verletzung?

In jedem Fall angestrebt wird in München wohl eine vorzeitige Rückholung des seit Juli 2021 an den französischen Erstligisten AS Monaco verliehenen Keepers Alexander Nübel (26). Der FC Bayern lotet die Möglichkeiten hierfür aus, allerdings gilt es, einige Hürden zu überwinden.

So müsste Monaco eine finanzielle Entschädigung erhalten, eigentlich ist der Klub aus dem Fürstentum sogar an eine längerfristige Bindung des gebürtigen Paderborners interessiert. Der zweite Aspekt, der gegen ein vorzeitiges Comeback Nübels bei den Bayern sprechen könnte, ist dessen offenbar belastetes Verhältnis zum Münchener Torwarttrainer Toni Tapalovic, der als enger Neuer-Vertrauter gilt.

Oliver Kahn hat sich nach dem Ausfall von Manuel Neuer geäußert. © Revierfoto / ActionPictures / Imago

Nübel als Neuer-Nachfolger? Anfragen aus England und Deutschland

Zuletzt ist es zudem unwahrscheinlich, dass sich Alexander Nübel, der zur Saison 2021/22 zur AS Monaco gewechselt war, wo er anfänglich auf den Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac traf, mit der Rolle des „Notnagels“ zufriedengeben und sich nach der Genesung Neuers klaglos auf die Bank setzen würde.

Dem 26-Jährigen sollen Anfragen aus der Premier League und aus der Bundesliga vorliegen, eine vom FCB angestrebte Verlängerung des Vertrags, der aktuell bis 2025 gültig ist, um weitere drei Jahre, lehnte der frühere Torwart des FC Schalke 04 bisher ab. Nach Monaco ist Nübel formal noch bis zum Ende der laufenden Spielzeit ausgeliehen, wo er zuletzt mit starken Leistungen glänzte, zwischenzeitlich aber auch am Eigentor des Jahres beteiligt war. (SID)