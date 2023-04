Bayern-Zoff erreicht nächstes Level: Jetzt teilt auch Hainer gegen Matthäus aus

Von: Alexander Kaindl

Beim FC Bayern München ist, wie üblich im April, eine Menge los. Auf und neben dem Platz geht es zur Sache – nun hat sich Herbert Hainer zum Kahn-Matthäus-Zoff geäußert.

München – Es war eine der großen Aufreger-Szenen rund um den Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund: Das Streitgespräch zwischen Oliver Kahn und Lothar Matthäus. Der Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters und der Sky-Experte gerieten vor dem Spiel in einem Live-Interview aneinander.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Vorstandsvorsitzender: Oliver Kahn Trainer: Thomas Tuchel Mitglieder: über 300.000 (Stand: April 2023)

Kahn und Matthäus geraten in Live-Interview aneinander

Kahn gefielen die Matthäus-Aussagen aus der jüngeren Vergangenheit nicht. Konkret ging es um das „Mia san mia“, das – nach Ansicht des Rekordnationalspielers – beim FC Bayern aktuell nicht mehr vorgelebt wird. Hintergrund waren die Umstände der Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann, der inzwischen bereits beim FC Chelsea gehandelt wird.

Kahn gab Matthäus daraufhin Contra. Matthäus wiederum sagte gegenüber t-online später am Abend: „Ich weiß, dass Oliver Kahn lügt.“

Der Schlagabtausch sollte sich dann am Sonntag nach dem Spiel noch fortsetzen. Kahn äußerte sich am Vormittag bei Bild TV und meinte: „Ich weiß nicht, was Lothar, wie er sagt, da sieht, hört oder sogar fühlt.“

Nun schaltet sich auch noch Präsident Herbert Hainer ein. Und der eine Boss springt dem anderen Boss natürlich zur Seite. „Es gibt überhaupt keinen Grund, Oliver Kahns Worte anzuzweifeln“, sagte Hainer bei Magenta Sport. Matthäus‘ Anschuldigungen gingen, so der 68-Jährige, „deutlich zu weit. Da hat er eine Grenze überschritten“.

Für Lothar Matthäus (M.) gibt es ordentlich Bayern-Gegenwind: Herbert Hainer (l.) und Oliver Kahn haben sich klar geäußert. © Ulmer/Teamfoto / Lackovic / Eibner / Imago

Hainer in Richtung Matthäus: „Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Lothar solche Unterstellungen macht“

„Ich denke, zu den Hintergründen haben Oliver und Hasan (Salihamidzic, d. Red.) genügend gesagt“, sagte Hainer und legte gegen Matthäus nach: „Er kritisiert uns in letzter Zeit ja sehr oft und sehr hart. Das ist sein Job als Kommentator. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Lothar solche Unterstellungen macht.“

Klar ist: Der Bayern-April beginnt richtig heiß! Sowohl auf als auch abseits des Rasens geht es ordentlich zur Sache. Dabei können die Münchner eigentlich überhaupt keine Störfeuer von außen brauchen, schließlich hat es der Terminkalender in den kommenden Wochen in sich:

1. April: FC Bayern München – Borussia Dortmund (Bundesliga)

4. April: FC Bayern München – SC Freiburg (DFB-Pokal-Viertelfinale)

8. April: SC Freiburg – FC Bayern München (Bundesliga)

11. April: Manchester City – FC Bayern München (Champions-League-Viertelfinale)

15. April: FC Bayern München – TSG Hoffenheim (Bundesliga)

19. April: FC Bayern München – Manchester City (Champions-League-Viertelfinale)

FC Bayern München im DFB-Pokal gegen Freiburg gefordert

Wie Neu-Trainer Thomas Tuchel das Projekt wohl angeht? Zunächst einmal sind die Bayern im Pokal gefordert. Der Coach stellt sich deshalb den Fragen auf der Medienrunde. (akl)