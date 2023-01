X-Faktor Brazzo? Warum ein Havertz-Wechsel zum FC Bayern doch möglich ist

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern bastelt bereits jetzt am Kader für die kommende Saison. Ist Kai Havertz ein Transferkandidat? Der FC Chelsea will ihn wohl abgeben.

München – Das Winter-Transferfenster ist noch nicht geschlossen, da wird beim FC Bayern schon über mögliche Sommer-Transfers spekuliert. Da die Personalplanungen an der Säbener Straße für die grauen Tage bereits abgeschlossen sind, kann sich Hasan Salihamidzic langsam auf die sonnigen Monate konzentrieren.

Name: Kai Lukas Havertz Geburtsdatum: 11. Juni 1999 (23 Jahre) Verein: FC Chelsea (Vertrag bis 2025) Position: Offensives Mittelfeld Marktwert: 70 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern hat Transferplanung für Winter abgeschlossen – aber was passiert im Sommer?

Mit Daley Blind (von Ajax Amsterdam) und Yann Sommer (von Borussia Mönchengladbach) holte Brazzo gezwungenermaßen zwei Stars im Winter und reagierte damit auf die Ausfälle von Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Manuel Neuer (Schien- und Wadenbeinbruch).

Seit Tagen kursiert nun aber ein Name an der Säbener Straße, der für die nächste Transferperiode ein spannendes Thema werden könnte: Kai Havertz! Zwar sollen die Bayern-Bosse noch keinen Kontakt mit dem DFB-Star aufgenommen haben, aber womöglich ergibt sich das in den nächsten Tagen?

Kai Havertz könnten den FC Chelsea im Sommer verlassen – in Richtung FC Bayern? © Imago

Kai Havertz zum FC Bayern? Chelsea will Offensiv-Star offenbar abgeben

Denn: Der FC Chelsea will Havertz im Sommer abgeben. Seine Zukunft in London ist also alles andere als sicher, trotz eines Vertrages bis 2025, wie Sky berichtet. Der Grund ist, dass die Blues Kohle brauchen. Als Preisschild hängt am 23-Jährigen: 60 Millionen!

Havertz will zudem unbedingt Champions League spielen, was mit Chelsea nach der aktuellen Saison so gut wie unmöglich sein dürfte – bei zehn Punkten Rückstand auf Rang vier in der Premier League. Im Mai oder Juni soll eine Entscheidung über seine Zukunft fallen, wie Sky schreibt.

X-Faktor Brazzo? Warum ein Havertz-Wechsel zum FC Bayern doch möglich ist

Ob Hasan Salihamidzic bis dahin seine Fühler in Richtung Havertz ausstreckt? Der Vorteil: Havertz‘ Beraterfirma (ROOF) hat auch Serge Gnabry und Sadio Mané unter Vertrag. Damit machte Brazzo in der Vergangenheit ja bereits gute Erfahrungen …

Von der Qualität und dem fußballerischen Können wäre Havertz definitiv ein Spieler für den Rekordmeister. Zumal der Nationalspieler inzwischen immer häufiger als Mittelstürmer eingesetzt wird. Eine Position, die an der Säbener Straße seit dem Abgang von Robert Lewandowski ja vakant ist.

FC Bayern und Kai Havertz: Choupo-Moting genießt Priorität – aber wird nicht jünger

Zwar streben die Bayern-Bosse aktuell eine zügige Vertragsverlängerung mit Eric Maxim Choupo-Moting inklusive deutlicher Gehaltserhöhung an, doch dieser wird im März 34 Jahre alt. Havertz ist ein ähnlicher Spielertyp, auch wenn er nicht so robust ist wie der Kameruner. Dennoch: Bei der enttäuschenden WM 2022 war Havertz mit zwei Treffern gemeinsam mit Niclas Füllkrug der beste Torschütze im DFB-Team.

Letztlich müssen sich Salihamidzic, Marco Neppe und Julian Nagelsmann prüfen, ob Havertz eine Option beim FC Bayern wäre. Der FC Chelsea sollte sich in jedem Fall gesprächsbereit zeigen. (smk)