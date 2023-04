Folgt er Tuchel zum FC Bayern? Havertz schwärmt von Chelsea, lässt aber eine Wechsel-Hintertür offen

Von: Sascha Mehr

Kai Havertz vom FC Chelsea äußert sich zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München und einer Reunion mit Trainer Thomas Tuchel.

London/München - Den Abgang von Robert Lewandowski, der im vergangenen Sommer zum FC Barcelona abwanderte, hat der FC Bayern München intern aufgefangen. Eric Maxim Choupo-Moting, eigentlich nur der Back-up des Polen, arbeitete sich in die Rolle des Startelf-Mittelstürmers und machte seine Sache sehr gut. Der 34-Jährige kommt bislang auf 17 Tore und vier Vorlagen in 28 Pflichtspielen – eine starke Quote.

Name Kai Havertz Alter 23 Verein FC Chelsea Position Offensives Mittelfeld/Mittelstürmer

FC Bayern München sucht neuen Mittelstürmer

Es ist aber fraglich, ob Choupo-Moting auch in Zukunft nach Belieben trifft und seine überragende Form der aktuellen Saison bestätigten kann. Der Nationalspieler Kameruns, der mit seiner Länderauswahl an der WM in Katar teilnahm, wird aufgrund seines fortgeschrittenen Alters nicht mehr ewig auf diesem Niveau spielen können.

Der FC Bayern München ist deshalb auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, der in die Fußstapfen von Robert Lewandowski tritt.

Lockt Thomas Tuchel Kai Havertz zum FC Bayern?

Ein Spieler, der seit Jahren beim FC Bayern München gehandelt wird, ist Kai Havertz. Der deutsche Nationalspieler wechselte im Sommer 2020 für etwa 80 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea und erkämpfte sich schnell einen Stammplatz in der Offensive der Londoner. Highlight seiner bisherigen Karriere war sicherlich der 1:0-Sieg im Finale der Champions League-Saison 2020/21, als er im Endspiel den goldenen Treffer erzielte und Chelsea dadurch den Titel holte.

Trainer damals war der jetzige Bayern-Coach Thomas Tuchel, unter dem Havertz beim FC Chelsea aufblühte. Nachdem der FC Bayern die Verpflichtung Tuchels bekannt gab, schossen natürlich auch wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Havertz an die Säbener Straße aus dem Boden. Sein ehemaliger Coach würde eine Reunion mit dem Angreifer sicherlich begrüßen, doch wie realistisch ist ein Transfer des 23-Jährigen zum FC Bayern?

Thomas Tuchel (l.) und sein ehemaliger Schützling Kai Havertz. © Imago

Der Spieler selbst beschäftigt sich so gar nicht mit einem vorzeitigen Abschied beim FC Chelsea. „Ich habe noch zwei Jahre Vertrag hier, ich muss nicht alle zwei, drei Jahre umziehen. Meine Freundin und ich fühlen uns in London sehr wohl. Ich liebe den Verein, die Leute und die Fans. Im Moment sind wir noch in der Champions League. Mein Ziel ist es, wieder das Finale zu erreichen“, sagte Havertz im Podcast „Phrasenmäher“.

Kontakt zum FC Bayern und Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll es derzeit ohnehin nicht geben, wie der 23-Jährige bestätigte: „Das ist schon lange her. Wir hatten Kontakt vor meinem Wechsel zu Chelsea. Aber danach nicht mehr.“ Trotzdem will er einen Transfer nicht gänzlich ausschließen und lässt dafür ein Hintertürchen offen: „Der Fußball ist sehr schnelllebig, man weiß nie, was passieren wird. Wir werden sehen, was im Sommer passiert. Daran denke ich nicht.” (smr)