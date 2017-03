Eberl-Deal nur vertagt? Bayern kämpft

München - Max Eberl ist beim FC Bayern offenbar weiterhin der einzige Kandidat für den vakanten Posten des Sportdirektors. Borussia Mönchengladbach stellt sich allerdings quer.

„Zur neuen Saison ist ein neuer Sportdirektor da. Und basta!“, polterte Uli Hoeneß im Dezember auf einem Treffen mit einem Bayern-Fanklub. Doch diese Aussage des FCB-Präsidenten ist nicht mehr ganz aktuell.

Bayern-Sportdirektor: Eberl angeblich einziger Kandidat

Wie die Sport Bild berichtet, nehmen sich die Bosse des FC Bayern in dieser wichtigen Personalie nun doch etwas mehr Zeit. Kandidaten für den Job soll es aber nach wie vor nur einen geben: Max Eberl.

Philipp Lahm hat bekanntlich die Rolle als Nachfolger für Matthias Sammer - zumindest vorerst - abgelehnt hat. Der Wunschkandidat des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge fürchtete zuviel Einschränkungen durch Hoeneß, der die Dinge „noch selbst beeinflussen“ wolle.

Eberl trauen die Bayern-Bosse das Amt ebenso zu, die Abwerbeversuche gestalten sich allerdings schwierig. Borussia Mönchengladbach will seinen erfolgreichen Sportdirektor und Geschäftsführer nur ungern verlieren. Eine Einigung bis zum kommenden Sommer scheint ausgeschlossen.

Eberl informierte Gladbach-Bosse wohl schon im Februar

Bei den Borussen steht Eberl noch bis 2020 unter Vertrag. Bei seiner jüngsten Verlängerung sollen ihm die Gladbach-Bosse zugesichert haben, ihm im Falle eines Angebotes des FC Bayern keine Steine in den Weg zu legen. Dafür soll Eberl auf eine Ausstiegsklausel verzichtet haben.

Umgekehrt will der 43-Jährige die Fohlen offenbar auch nicht kurzfristig ohne Sportdirektor zurücklassen. Laut Sport Bild hatte Eberl den Borussen-Vorstand um Präsident Rolf Königs, Vize-Präsident Rainer Bonhof, Präsidiumsmitglied Hans Meyer und Geschäftsführer Stephan Schippers bereits am 22. Februar über das Interesse des Rekordmeisters informiert und darum gebeten, Gespräche führen zu dürfen, falls der FC Bayern auf Gladbach zukommen würde. Zudem habe Eberl sich eine Entscheidung vor dem direktem Duell der beiden Klubs am 25. Spieltag (19. März) gewünscht.

Diese Entscheidung kam bekanntlich nicht zustande, dennoch will die Sport Bild wissen, dass Eberl sich den Wechsel weiterhin vorstellen könne und über den zeitlichen Aufschub nicht unglücklich sei.

Abgesagt hat er dem Rekordmeister laut eigener Auskunft nämlich noch nicht. „Bei mir wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. So soll ich am Freitag die Aussage gemacht haben, ich hätte Bayern München abgesagt. Aber ich kann Bayern München gar nicht absagen, weil Bayern München Max Eberl gar kein Angebot gemacht hat. Ganz einfach“, stellte der gebürtige Bayer am Rande des direkten Aufeinandertreffens klar.

Kein offizielles Angebot, keine Absage, so weit so klar. Doch laut Sport Bild wiederum habe ein Verantwortlicher der Borussia am Telefon inoffiziell angedeutet, dass Bayern für Eberl mindestens zehn Millionen Euro Ablöse zahlen müsse. Ein Deal, dem Bayern-Boss Rummenigge zumindest öffentlich eine Absage erteilte.

Sieht ganz so aus, als würde sich der Kampf um Eberl noch eine Weile hinziehen. Doch aufgeschoben bedeutet bekanntlich nicht aufgehoben....