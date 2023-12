FC Bayern trotzt Krankheitswelle gegen Stuttgart: Kane-Doppelpack und Kims Tor-Premiere bringen Sieg

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern besiegt den VfB Stuttgart im letzten Heimspiel des Jahres. Harry Kane gelingt ein Doppelpack. Der Süd-Gipfel im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern gegen VfB Stuttgart 3:0 (1:0)

Blitzstarter Harry Kane schnürt Doppelpack

Min-jae Kim erzielt Premierentreffer

München – Bescherung oder brennender Baum? Eine Woche vor Heiligabend empfängt der FC Bayern im letzten Heimspiel des Jahres den VfB Stuttgart.

Kurz vor Weihnachten wollen die Münchner sich und ihre Fans mit drei Punkten beschenken. Dabei ist die Ausgangslage beim Rekordmeister brisant. Die 1:5-Pleite gegen Eintracht Frankfurt wiegt schwer, daran ändert auch das 1:0 gegen Manchester United in der Champions League nichts. Mit dem VfB erwartet die Bayern nun ein harter Brocken.

FC Bayern gegen VfB Stuttgart heute im Live-Ticker: Alle Infos zum Bundesliga-Spitzenspiel

Die Schwaben begeistern mit erfrischendem Offensiv-Fußball und sind das Überraschungsteam der Bundesliga. Das Resultat: Der VfB Stuttgart liegt vor dem Süd-Gipfel nur einen Punkt hinter den Bayern, die wiederum als Tabellenzweiter bei einem Spiel weniger vier Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen haben. Um an der Werkself dranzubleiben, ist dementsprechend ein Sieg nötig – das ist auch FCB-Trainer Thomas Tuchel bewusst.

„Wir wissen um die Bedeutung. Es ist ein Spitzenspiel und ein sehr schwerer Gegner, weil sie es sehr gut machen. Deshalb ist es eine große Herausforderung“, sagte der 50-Jährige am Freitag auf der Pressekonferenz. Tuchel weiter über den VfB: „Sie stehen verdient da, wo sie stehen. Sie spielen sehr attraktiv, sehr kompakt. Es wirkt sehr homogen. Es ist taktisch flexibel, sehr aggressiv.“

Platz Team Spiele Punkte 1 Bayer Leverkusen 14 36 2 FC Bayern 13 32 3 RB Leipzig 15 32 4 VfB Stuttgart 14 31

Frohe Kunde vor Süd-Gipfel: Abwehrmann de Ligt wieder fit

Nach der 1:5-Klatsche am letzten Spieltag in Frankfurt zeigten die Bayern eine erste Reaktion beim 1:0 gegen Manchester United in der Königsklasse, daran soll die Mannschaft gegen Stuttgart anknüpfen. „Wir müssen mit der gleichen Energie und dem gleichen Willen verteidigen wie im Old Trafford“, forderte Tuchel, der eine frohe Kunde verkünden konnte. Matthijs de Ligt kehrt nach wochenlanger Verletzungspause in den Kader zurück.

„Matta (de Ligt, Anm. d. Red.) war heute voll im Training“, verriet der Coach auf der Pressekonferenz auf Nachfrage von tz.de: „Er wird im Kader stehen und einige Minuten bekommen.“ Der Niederländer hatte sich Anfang November bei der Pokal-Pleite in Saarbrücken einen Innenbandanriss im Knie zugezogen und war seitdem ausgefallen. Jetzt winkt etwas überraschend das Comeback noch in diesem Jahr. Sorgen gibt es hingegen um Harry Kane.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel bangt vor dem Spitzenspiel gegen den VfB Stuttgart um Torjäger Harry Kane. © Hendrik Schmidt/dpa

Tuchel-Sorgen um Harry Kane: Torjäger erkrankt

Der Torjäger war zuletzt angeschlagen, wie Tuchel mitteilte. „Harry kränkelt ein bisschen. Da müssen wir schauen, wir hoffen aber, dass er morgen ins Training zurückkommt“, so Tuchel am Freitagmittag im Pressestüberl. Das Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Stuttgart dürfte sich der ehrgeizige Engländer aber kaum nehmen lassen. Dafür spricht: Laut Sky hat Kane am Abschlusstraining teilgenommen. Eine Entscheidung werde erst am Sonntag fallen.

Serge Gnabry (Muskelsehnenanriss), Noussair Mazraoui (Muskelbündelriss), Kingsley Coman (Muskelfaserriss) und Bouna Sarr (Kreuzbandriss) fallen dagegen sicher aus. Für den verletzten Coman bietet sich ein Startelf-Einsatz von Thomas Müller an, der in Manchester weit nach Abpfiff für Ekstase sorgte. Verfolgen Sie das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und VfB Stuttgart am Sonntag, um 17.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)