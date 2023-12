Kane am Strand, Müller beim Joggen, Neuer in weißen Sneakers: Bayern-Stars feiern Weihnachten

Von: Christoph Klaucke

Alle Jahre wieder: Die Stars des FC Bayern verbringen mit ihren Liebsten Weihnachten. Müller überrascht mit einer spontanen Laufeinheit, Kane macht sein Versprechen wahr.

München – Der Jahresabschluss ist dem FC Bayern mit drei Siegen am Stück gelungen – zu guter Letzt gab es einen 2:1-Arbeitssieg in Wolfsburg. Danach verabschiedeten sich die Profis in den wohlverdienten Urlaub und freuten sich auf eine erholsame Zeit mit der Familie. Nur wenige Tage nach der letzten Bundesligapartie stand schließlich das Fest der Liebe auf dem Programm. Die Bayern-Stars um Harry Kane, Thomas Müller und Manuel Neuer feiern Weihnachten – auf verschiedene Art und Weise.

Kane verbringt Weihnachten mit Frau und Kindern am Strand

Direkt nach dem Wolfsburg-Spiel verriet Kane seine Urlaubspläne für Weihnachten und kündigte einen Seitenhieb an Freunde in England an: „Das waren harte vier Monate hier ohne die Familie, ohne die Kinder, ohne meine Frau. Jetzt habe ich zehn Tage frei, in denen es nur darum geht, die Zeit und die Familie zu genießen.“ Es soll irgendwo hingehen, wo es „heiß“ ist, kündigte Kane in der Wolfsburger Mixed Zone an. „Ich werde meinen Freunden in England ein Foto von mir am Strand schicken, wenn sie spielen“, fügte er mit einem Lachen hinzu.

Ein Foto teilte Kane, der sich nach über vier Monaten emotional beim Münchner Hotel-Personal verabschiedete, bis zum 1. Weihnachtstag noch nicht. Allerdings postete seine Frau Kate Kane in ihrer Instagram-Story mehrere Urlaubs-Bilder. Darauf zu sehen die Kinder, inklusive dem neugeborenen Henry. Auf einem weiteren Schnappschuss der Gattin befindet sich ein bunter Salatteller auf einem Tisch vor einem Strand und dem glitzernden Meer. Bei 24 Grad lassen es sich die Kanes offenbar im Süden gutgehen. Ähnlich warme Gedanken hatte offenbar auch Mitspieler Konrad Laimer.

Laimer macht es Kane nach: Österreicher reist in den Süden und feiert Weihnachten auf Trauminsel

Der Österreicher feiert mit seiner Frau Ines-Sarah Weihnachten auf den Malediven und sagt: „Merry Christmas“, dazu postet er zwei Emojis – einmal eine Palme und einmal ein Herz.

Laimer und seine Herzensdame stehen barfuß im Sand und strahlen um die Wette, während die Palmen im Hintergrund mit bunten Lichterketten leuchten. Er ganz in Weiß, sie trägt ein leichtes Sommerkleid. Für den Mittelfeld-Allrounder hieß es im Sommer erst Hochzeit, dann FC Bayern: Laimer gab seiner Ines-Sarah das Ja-Wort – sogar Manuel Neuer gratulierte.

Neuer, Krätzig, Musiala: So feiern die Bayern-Stars Weihnachten

Der 1,93 Meter große Torhüter steht aufrecht neben einem Weihnachtsbaum, dessen Engel auf der Spitze ihn knapp überragt. Neuer trägt einen dunklen Anzug, darunter ein weißes Hemd. Auffällig: seine sportlichen, weißen Sneakers. „Frohe Weihnachten! Genießt die Feiertage mit euren Liebsten!“, schreibt der Bayern-Kapitän, der vor rund einem Jahr nach seinem Unterschenkelbruch beim Skifahren noch ganz andere Probleme hatte. Rund um den Baum liegen zahlreiche Geschenke bereit, zumeist in Tüten.

Viele Geschenke gab es auch im Hause Krätzig zu bestaunen. Youngster Frans Krätzig, der in dieser Saison sein Debüt als Profi feierte, postete ein Foto – offenbar von einer Empore aufgenommen –, das den Weihnachtsbaum von oben zeigt. Den wohl größten Weihnachtsbaum präsentierte Jamal Musiala, der im legeren Look neben einer Treppe posierte.

Kuriose Müller-Aktion: Bayern-Anführer rät an Heiligabend zur Jogging-Einheit

Bei Thomas Müller begann der Heiligabend nicht besinnlich, der Bayern-Anführer legte spontan noch eine Laufrunde ein. „Kann ich euch nur empfehlen, war echt witzig, auch bei dem Wetter. Also falls es euch reinpasst, das lockert das Gemüt und man kann heute Abend einen schönen Braten reinfetzen“, sagte Müller in seiner Weihnachts-Botschaft auf Instagram. Dazu wünschte der Ur-Bayer seinen Fans in allen möglichen Sprachen „Frohe Weihnachten“.

Am späteren Abend tauschte Müller dann die Laufklamotten mit dem feinen Zwirn. Mit Frau Lisa an seiner Seite lächelt er vor dem Weihnachtsbaum glücklich in die Kamera. Das größte Weihnachtsgeschenk hat sich Müller mit seiner Vertragsverlängerung beim FC Bayern wohl schon im Vorfeld unter den Baum gelegt. Für die Bayern-Stars geht es nach der Weihnachtsfeierei und anstehender Silvester-Gaudi im neuen Jahr bereits am 2. Januar mit dem Trainingsauftakt an der Säbener Straße weiter. (ck)