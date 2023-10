FC Bayern besteht Stresstest: Zwei Stars verdienen sich Bestnoten in Istanbul

Von: Florian Schimak, Hanna Raif

Der FC Bayern war in der Champions League in Istanbul bei Galatasaray zu Gast. Ein heißer Tanz! Die Noten und Einzelkritik zum Auftritt der Münchner.

München/Istanbul – Wow! Was war das für ein Lärm im Sami Ali Yen Stadion in Istanbul, wo der FC Bayern in der Champions League am Dienstagabend bei Galatasaray zu Gast war. Nach den 90 Minuten kann man sagen: Stresstest bestanden!

Aber der deutsche Rekordmeister muss gehörig leiden, obwohl die Partie bestens begann. Das Stadion verstummte bereits in der 8. Minute erstmals, als Kingsley Coman die Münchner aus dem Nichts in Führung brachte.

Kurz darauf hatte das Team von Thomas Tuchel, der Noussair Mazraoui wieder von Beginn an bringen konnte, dann Glück, weil die Gäste zwei dicke Chancen hatten. Sven Ulreich aber sorgte dafür, dass Aktürkoglu den Ball nicht im Tor unterbringen konnte.

FC Bayern in der Champions League gegen Galatasaray: Noten und Einzelkritik

Allerdings hatten die Münchner auch in der Folgezeit Problemen mit der aggressiven Spielweise der Türken. Nach knapp einer halben Stunde wurde Gala für seinen Auftritt belohnt. Joshua Kimmich foulte Icardi im Strafraum und der Argentinier glich mit Strafstoß selbst aus - 1:1. Trotz eines groben Fehlers am eigenen Strafraum von Kimmich ging es mit dem Remis in die Pause.

Im zweiten Durchgang blieb die Partie weiter unfassbar unterhaltsam und dynamisch. Beide Teams hatten ihre Chancen. Nach gut einer Stunde übernahmen die Bayern dann etwas mehr das Spielgeschehen, weil die Gastgeber offenbar dem hohen Tempo etwas Tribut zollen mussten.

Umgehend schlugen die Bayern in Form von Harry Kane zum 2:1 zu (73.). Anschließend verstummt das Stadion fast gänzlich. Als dann noch Jamal Musiala in der 78. Minuten nach toller Kane-Vorarbeit das 3:1 erzielte, war die Partie entschieden. Damit grüßt der FC Bayern mit neun Punkten von der Tabellenspitze und stößt somit das Tor in Richtung Achtelfinale der Champions League bereits weit auf.

Die Noten und Einzelkritik zum Auftritt der Bayern-Stars in Istanbul

Sven Ulreich

Da war es also gekommen, das vorerst wohl letzte Spiel des Manuel-Neuer-Vertreters – und was für eins. Rettete alleine in den ersten zehn Minuten drei Mal in Weltklasse-Manier und hörte auch danach nicht auf, wurde beim Elfmeter zum Ausgleich aber von Icardi ausgetrickst. Note: 2

Noussair Mazraoui

Wurde im Rekordtempo fit gemacht und kam zu seinem ersten Einsatz seit dem Wirbel um seinen Pro-Palästina-Post. Foulte nach 30 Sekunden und brauchte danach, um ins Spiel zu kommen. Nach der Halbzeit besser und als Vor-Vorbereiter zum 2:1. Note: 4 (ab 78. Bouna Sarr o.B.)

Matthijs de Ligt

Hatte am Vortag erwähnt, dass er noch Schmerzen im Bein habe – war aber egal. Er musste durchhalten und stand absolut im Fokus. Von wichtigen Abwehraktionen bis zu verlorenen Kopfball-Duellen war alles dabei. Nach dem Seitenwechsel etwas besser. Note: 4

Minjae Kim

Vereitelte den ersten Gala-Sturm, indem er Mauro Icardi stellte. War auch danach einer der Sichersten in der wackeligen Münchner Abwehr. Dass ausgerechnet er gemeinsam mit Kimmich den Elfmeter zum Ausgleich verursachte, war bitter und für ihn ein Bruch im Spiel. Danach schwamm auch er mehr. Note: 4

Alphonso Davies

War hinten gefordert, suchte aber auch den Weg nach vorne. An Tempo mangelte es nicht, aber an Ideen und Präzision. Gala kam zudem immer wieder über seine Seite. Note: 4

Joshua Kimmich

Hatte als Kapitän und kühler Kopf eine Menge zu tun, Ruhe in sein Team zu bringen. Brachte aber Unruhe, als er Icardi zu Fall brachte und der Pfiff ertönte. Auch danach mit einigen Ballverlusten und oft in Bedrängnis. Note: 4

Konrad Laimer

Hatte wenig vom Spiel und sah dann auch berechtigt noch vor der Halbzeit Gelb. Selten gute Momente, immerhin mit Beteiligung beim 3:1. Note: 4

Leroy Sané

Leitete den Führungstreffer aus dem Nichts ein, indem er ein Auge für Kingsley Coman hatte. In der Folge immer dabei, wenn es nach vorne ging. Dort allerdings diesmal ohne geniale Kniffe und Glück – wie in der 50. Minute, als er das 2:1 auf dem Fuß hatte. Note: 3

Jamal Musiala

War am 1:0 als Vor-Vorbereiter beteiligt und hatte immer wieder Musiala-Aktionen. Drehte zunehmend auf. Bediente Kane zum 2:1 und traf dann selbst zur Entscheidung. Note: 2

Kingsley Coman

Hatte beim 1:0 Glück, dass Karatas sich verschätzte. Für den flachen Ball aus 12 Metern halbrechter Position hatte er somit viel Platz und ließ sich nicht lange bitten. Kam auch später immer wieder mit viel Tempo nach vorne. Note: 3 (ab 83. Mathys Tel o.B.)

Harry Kane

Als eine halbe Stunde lang vorne gar nichts gegangen war, ließ sich der 30-Jährige ins Mittelfeld fallen und half mit. Und als man ihn schon fast abgeschrieben hatte, schlug er zum 2:1 zu und bediente Musiala. Note: 2 (ab 83. Eric Maxim Choupo-Moting o.B.)

Aus dem Ali Sami Yen Stadion berichtet Hanna Raif