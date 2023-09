Tel liefert außergewöhnliche Tor-Quote und will immer mehr

Bayerns neuer Super-Sturm: Edeljoker und Routinier liefern ab

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Teilen

Während Youngster Mathys Tel die Bayern-Fans begeistert, liefert auch Bayerns neuer Superstürmer Harry Kane weiter ab.

München – Mathys Tel (18) machte die Bayern-Fans am Mittwoch glücklich. Nach dem 4:3 in der Champions League gegen Manchester United schnappte sich der Franzose einen jungen Münchner Fan und hob ihn über die Trainerbank hinweg auf den Rasen der mittlerweile fast leeren Allianz Arena. Tel überreichte dem Buben sein Bayern-Shirt und fragte ihn: „Wie heißt du?“ Der antwortete schüchtern: „Aaron.“ Anschließend schenkte der Stürmer ihm seine getragenen Fußballschuhe - mit denen er zuvor für ordentlich Aufsehen auf dem Rasen gesorgt hatte.

Mathys Tel Geboren: 27. April 2005 (Alter 18 Jahre) Bisherige Stationen: Stade Rennes Position: Sturm

„Es ist eine Frage der Zeit, wann er beginnt“: Thomas Tuchel stellt Startelfeinsatz in Aussicht

Bei seinem Drei-Minuten-Einsatz erzielte Tel nach sehenswerter Chip-Vorlage von Joshua Kimmich (28) das vorentscheidende vierte Tor des deutschen Rekordmeisters per Volleyschuss. Er entwickelt sich so langsam zum Bayern-Superjoker. „Ich bin sehr glücklich. Das war eine gute Leistung“, sagte der französische Nachwuchsnationalspieler, von dem nach dem Spiel jeder schwärmte. „Er macht es herausragend gut. Im Moment macht er den Unterschied von der Bank. Aber jetzt kommen alle drei Tage Spiele, es ist eine Frage der Zeit, wann er beginnt“, meinte Thomas Tuchel (50). Tel sei, so der Bayern-Trainer, „in der Herausforderer-Rolle. Da gehört dazu, dass man aus wenigen Minuten viel machen muss. Und das tut er.“

Lob gab es auch von seinen Mitspielern. „Mathys ist ein feiner Kerl, ist wissbegierig, lernwillig und deswegen ist er bodenständig, arbeitet an sich und das ist, glaube ich, wichtig“, schwärmte Sven Ulreich (35). „Das ist ein Vorbild für alle Jugendspieler oder junge Spieler, die hierherkommen.“



Schöne Szene: Nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester United schnappte sich der Mathys Tel einen jungen Fan und schenkte ihm sein Bayern-Shirt. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Tel liefert außergewöhnliche Tor-Quote und will immer mehr

In vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga hatte der junge Franzose schon mit zwei Toren und einer Vorlage auf sich aufmerksam gemacht. „Der gibt immer Energie, will immer ein Tor machen. Deswegen lieben wir ihn“, adelte Thomas Müller (34) Tel. „Er spielt in den Spielen und in den Trainingseinheiten immer eine wichtige Rolle in seinem jungen Alter. Aber das verlangen wir auch. Wir sind bei FC Bayern nicht zum Kaffeeklatsch oder weil wir in der Lotterie gewonnen haben. Da muss sich jeder einbringen – aber das macht er natürlich auch exzellent. Seine Quote ist außergewöhnlich. Er wird dran bleiben! Und vorne ist der Kader nicht ausgedünnt, sondern gut breit.“

Dayot Upamecano (24) legte nach: „Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Er macht es sehr, sehr gut. Er macht viele Tore. Es gibt viele Leute, die sagen, er ist die Zukunft. Aber für mich ist er die Gegenwart.“



Eine Mischung aus Erfahrung und junger Energie: Bayerns neuer Supersturm mit Kane und Tel

Seit 1. September ist Christoph Freund (46) als Sportdirektor des FC Bayern im Amt. Bereits nach nach rund drei Wochen stellt der Talente-Experte Tel ein ausgezeichnetes Zwischenzeugnis aus. „Er macht einfach unglaublich Freude. Ein Super-Charakter, super Mentalität“, adelte der Salzburgr Tel. „Die letzten Spiele hat er uns immer richtig, richtig geholfen, immer ein Tor gemacht. Ein junger Spieler, wie man es sich wünscht.“

Eine weitere Waffe im Sturm des FC Bayern ist Harry Kane (30). Der neue Superstürmer erzielte gegen Manchester United seinen ersten Champions-League-Treffer im Trikot der Münchner – per Elfmeter. „Besser hätten wir zu Hause nicht starten können“, analysierte der Engländer, der im Sommer von Tottenham kam.

Bayerns neuer Supersturm: Youngster Mathys Tel und Starspieler Harry Kane begeistern die Fans des Rekordmeisters. © IMAGO/Ulrich Wagner

Tottenham-Boss Levy lässt mit interessanter Aussage aufhorchen

Angesprochen auf das von ihm in Umlauf gebrachte Gerücht einer Rückkaufklausel sagte Spurs-Boss Daniel Levy (61) bei Bloomberg: „Ich würde sagen, wenn Harry eines Tages in die Premier League zurückkehren und er nach Tottenham kommen wollen würde, hätten wir die Möglichkeit, ihn zurückzukaufen.“ Klingt nach einem sogenannten „Matching Right“. Freund hat diese Aussage im Interview vor dem Spiel wohl unbeabsichtigt bestätigt.