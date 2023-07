Bayern plant die Asien-Deals: Werden Walker und Kane auf der Tour eingetütet?

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Am 24. Juli bricht der FC Bayern München in Richtung Asien auf. Stoßen Harry Kane und Kyle Walker bereits dort zum Team?

München – Statuen als Zeichen der Wertschätzung. Fußballclubs widmen sie gerne ihren Vereinsikonen. Sergio Aguero (35) hat eine vor dem Etihad Stadium von Manchester City, David Beckhams (48) Denkmal steht vor der Arena von Los Angeles Galaxy.

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre) in Walthamstow Aktueller Verein: Tottenham Hotspur Vertrag bei Tottenham bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de) 90 Millionen Euro

FC Bayern: Spurs-Trainer Postecoglou hofft auf Kane-Verbleib

Auch Harry Kane (29) winkt diese Ehre bei Tottenham. „Wenn er heute in den Ruhestand ginge, würde man ihm wahrscheinlich trotzdem eine Statue bauen“, sagte der neue Spurs-Trainer Ange Postecoglou (57).

Im Rahmen der Australien- und Asien-Reise des Premier-League-Clubs bezeichnete der Coach den Stürmer als Tottenham-Legende. Auf die Frage, ob er auch in der kommenden Saison für die Spurs auflaufen werde, antwortete Postecoglou zurückhaltend. „Ich hoffe es sehr“, meinte der Australier. „Er ist ein fantastischer Kerl, ein fantastischer Profi, aber wie alles im Leben gibt es immer Ungewissheiten.“



Sollen noch in diesem Sommer zum FC Bayern wechseln: Kyle Walker (li.) und Harry Kane (re.). © Imago Images / Sportsphoto; Imago Images / Sportsphoto

FC Bayern: Kane-Transfer während Asien-Tour unwahrscheinlich

Fakt ist: Kane hat dem FC Bayern bereits sein Ja für einen Transfer gegeben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Noch sträubt sich vor allem Tottenham-Boss Daniel Levy (61) gegen einen Verkauf. Wie die tz aus Spurs-nahen Kreisen erfuhr, könnte der Vereinsboss allerdings umdenken, sofern Kane deutlich klarmacht, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag auf keinen Fall verlängern werde. Als Ablöse sind mindestens 100 Millionen Euro im Gespräch. Auch Paris Saint-Germain ist dran.

Ab Montag werden die Bayern ihrem Wunschstürmer auf jeden Fall näher kommen. Zumindest geografisch. Die Münchner fliegen dann mit Qatar Airways auf Asien-Reise mit Startpunkt Tokio und Endpunkt Singapur. Dort wollen Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe (37) & Co. weiter am Kane-Transfer basteln. Ein Vollzug während der Asien-Reise wird nach tz-Informationen intern allerdings nicht erwartet. Bei dem Wunsch-Verteidiger Kyle Walker (33/Vertrag bis 2024) sieht die Situation anders aus.

FC Bayern: Sabitzer steht wohl beim BVB hoch im Kurs

In Japan treffen die Bayern in einem Testspiel auf dessen Club Manchester City. Der Engländer hatte Trainer Pep Guardiola (52) am Mittwoch persönlich über seinen Wunsch, nach München zu wechseln, informiert. Die Bayern wollen den Transfer im Idealfall in Tokio über die Bühne bringen. Walker winkt beim deutschen Rekordmeister ein Zweijahresvertrag.

Mit seiner Ankunft dürfte der Abgang von Benjamin Pavard (27/Vertrag bis 2024) eingeleitet werden. Wie die tz erfuhr, würde Trainer Thomas Tuchel (49) ihn gerne halten. Doch der französische Verteidiger will weg. Manchester United und Juventus Turin sind an ihm dran. Auch Manchester City zeigt Interesse an ihm als Walker-Ersatz. Wichtig für Pavard ist ein Stammplatz in der Innenverteidigung.

Neben Alexander Nübel (26) und Yann Sommer (34) deutet sich auch der Verkauf von Marcel Sabitzer (29) an. Laut Bild ist Vizemeister Borussia Dortmund angeblich an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers interessiert. Viel Arbeit also vor der Asien-Reise, die auch zum Ein- und Verkaufstrip werden dürfte. (P. Kessler, M. Bonke, H. Raif)