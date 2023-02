Manuel Neuer droht wohl trotz Trainer-Aussprache eine Millionen-Strafe

Von: Manuel Bonke

Teilen

Die Debatte um FCB-Stammkeeper Manuel Neuer hält an. Coach Julian Nagelsmann will das Thema „ruhen lassen“, liefert aber Interpretationsspielraum.

München – Wenn es nach Julian Nagelsmann geht, ist das Torwart-Theater des FC Bayern nun beendet. Diese Woche fand ein klärendes Gespräch zwischen dem Trainer und dem verletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) statt. Details aus besagtem Gespräch wollte Nagelsmann einen Tag vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum am Samstag (11. Februar, 15.30 Uhr) allerdings nicht verraten.

FC Bayern: Torwart-Theater vor dem Ende? Neuer droht trotz Aussprache Millionen-Strafe

„Alles, was ich mit Spielern bespreche, bleibt auch intern“, sagte er und bat die Öffentlichkeit, das Thema „ruhen zu lassen. Die Aufgabe von Manu ist es, wieder fit zu werden.“ Seine sei es, Neuer zu unterstützen. Darum sei es wichtig, dass das Thema bald beerdigt werde: „Jeder weiß, dass eine Heilung des Körpers auch stark mit den Gedanken im Kopf zusammenhängt.“

Auch wenn sich Trainer und Spieler ausgesprochen haben, könnte Neuer laut Bild eine Millionen-Strafe wegen seines Interviews drohen. Neue Spielerverträge sollen demnach eine Klausel enthalten, durch die der FC Bayern Geldbußen in Höhe von bis zu einem Brutto-Monatsgehalt bestimmen könne. Das geschätzte Jahresgehalt von Neuer liegt bei mehr als 20 Millionen Euro, was eine mögliche Strafe in Höhe von 1,6 Millionen Euro nach sich ziehen könnte. Besagte Klausel greift unter anderem bei vorsätzlichem und fahrlässigem Verhalten. Es kommt nun darauf an, wie die Vereinsverantwortlichen das Verhalten Neuers bewerten.

Verliert Neuer sein Kapitänsamt? FCB-Coach Nagelsmann weicht aus

Ein anderes Fragezeichen steht nach wie vor hinter dem Thema, ob der Torwart nach seiner Rückkehr weiterhin der Kapitän des deutschen Rekordmeisters bleibt. Nagelsmann hielt sich zu dieser Thematik am Freitag (10. Februar) bedeckt – und lieferte Interpretationsspielraum.

FCB-Coach Julian Nagelsmann hat sein Trainerteam umgestellt: Für Torhüter Manuel Neuer wird einiges anders. © Soeren Stache/dpa

„Ich habe die Aufgabe, die Mannschaft zusammenzustellen für die nächsten Wochen – und den jeweiligen Kapitän zu benennen“, erklärte der Fußballlehrer und hielt die Spielführer-Zukunft Neuers offen: „Dann ist es vor jeder Saison das Gleiche. Ich entscheide dann mit meinen Trainerkollegen, ob wir das Kapitänsamt wählen lassen – oder ob wir es bestimmen. Aktuell ist Manu der Kapitän der Mannschaft – und das ist auch gut so.“

FCB-Trainer Nagelsmann lobt neuen Torwart-Trainer Rechner – „Inhaltlich die beste Lösung“

Manuel Neuer hätte in dieser Funktion laut Nagelsmann weiterhin zwei entscheidende Aufgaben zu erledigen: „Einerseits gesund werden. Und andererseits das, was er jeden Tag auch hier in seiner Reha macht: Die Mannschaft unterstützen. Bis zum neuen Jahr passiert so viel.“

Vorwürfe, dass Nagelsmann mit Michael Rechner einen weiteren Kumpel im Trainerteam integriert hat, wies er zurück: „Das ist nicht mein Kumpel, sondern in meinen Augen nach der Entscheidung mit Toni inhaltlich die beste Lösung.“ (bok)