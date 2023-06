Kapverden, Ibiza, Kosovo: So entspannen die Bayern-Stars nach der Saison

Von: Marius Epp

Cancelo, Coman und Goretzka geben Einblicke in ihren Urlaub. © Instagram

Die Saison hielt für die Bayern-Stars mit dem überraschenden Meistertitel eine positive Wendung bereit. So machen die Profis jetzt Urlaub.

München – Die Meistersause ist vorbei, an der Säbener Straße herrscht gespenstische Ruhe: Die Stars des FC Bayern verabschieden sich nach einer unruhigen Saison mit Happy End in den Urlaub. Die meisten werden dasselbe Ziel haben: Abstand gewinnen, Zeit mit der Familie verbringen und Kraft für die nächste Saison tanken.

Trainer Thomas Tuchel wird noch nicht in den Urlaub fahren – er sieht sich in der Verantwortung für die Zukunft des Klubs: „Ich muss da sein, Verantwortung übernehmen, meine Meinung sagen.“ Bleibt er überhaupt? Einige Bayern-Stars haben sich indes mehr oder weniger direkt nach der Meisterfeier aus dem Staub gemacht.

Bayern-Stars im Urlaub: Joao Cancelo auf den Kapverden

Wie es für den ausgeliehenen Portugiesen weitergeht, ist noch unklar. Ein Abschied schien zuletzt am wahrscheinlichsten, es gibt aber auch Berichte, Manchester City sei bereit, die Ablöse für einen Kauf deutlich zu senken.

Für Joao Cancelo scheint Urlaub aber erst einmal am wichtigsten zu sein. Zusammen mit seiner Freundin Daniela Machado und Töchterchen Alicia verbringt er sonnige Tage auf den Kapverden, wie auf Instagram zu verfolgen ist. Gedanken über seine Zukunft wird er sich trotzdem machen.

Joao Cancelo mit blondierten Haaren und Töchterchen Alicia auf dem Arm am Strand der Kapverden. © Instagram/jpcancelo

Bayern-Stars im Urlaub: Leon Goretzka entspannt – wohl auf Ibiza

Der Nationalspieler erlebte auf persönlicher Ebene eine enttäuschende Saison. Leon Goretzkas Verhalten nach dem Siegtor von Jamal Musiala ließ tief blicken. Logisch, dass er München erstmal schnellstens hinter sich lassen will. Auf Instagram postete der 28-Jährige einige Bilder mit traumhaftem Meer-Ausblick.

Bekochen ließ er sich von einem Privatkoch aus Ibiza. Gut möglich also, dass es sich Goretzka auf der Mittelmeerinsel gut gehen lässt.

Pool, Sonne, feines Essen – was will man mehr? Leon Goretzka lässt es sich gutgehen. © Instagram/leon_goretzka

Bayern-Stars im Urlaub: Kingsley Coman mit Verlobter auf Reisen

Schon wenige Tage nach der Meisterfeier postete Sabrina Duvad, die Verlobte von Kingsley Coman, Bilder aus dem Strandurlaub. Wo genau die beiden unterwegs waren, geht aus den Bildern nicht hervor. Relativ schnell ging es aber schon weiter nach Paris. Der Bayern-Flitzer hat nach seiner Zeit bei PSG natürlich auch mehr als nur einen Bezug zur französischen Hauptstadt.

Erst eine frische Ananas genießen, dann in den Flieger nach Paris: Kingsley Coman und seine Verlobte Sabrina Duvad im Urlaub. © Instagram/sabrajna

Bayern-Stars im Urlaub: Arijon Ibrahimovic zieht es in die Heimat

Youngster Arijon Ibrahimovic verbringt seinen Urlaub in der sehenswerten Stadt Prizren im Kosovo. Den Deutsch-Kosovaren zieht es also in die zweite Heimat. Er postete ein entsprechendes Foto auf Instagram. In der vergangenen Saison gab er sein Bundesliga-Debüt für den FC Bayern.

Arijon Ibrahimovic im Kosovo. © Instagram/arijonibrahimovic

Auch Thomas Müller kündigte an, bald in den Süden fahren zu wollen. Zuvor richtete er aber noch das Wort an die entlassenen Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. (epp)