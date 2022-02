Karim Adeyemi: BVB-Wechsel fix? Shootingstar gibt vielsagenden Hinweis

20-Jähriger heiß umworben

Wohin zieht es Sturm-Juwel Karim Adeyemi im Sommer? Es sieht immer mehr danach aus, dass der 20-Jährige in Dortmund landet. Mit einem Like auf Instagram befeuerte Adeyemi nun die BVB-Gerüchte.

Salzburg/Dortmund - Zahlreiche europäische Topvereine buhlen um die Dienste von Karim Adeyemi. Der Salzburger Shootingstar wird im Sommer den nächsten Schritt in seiner Karriere machen, so viel ist sicher. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund steht seit Monaten im Raum - nun verdichten sich die Anzeichen für einen Transfer in die Fußball-Bundesliga zum BVB weiter. Auslöser dafür ist Adeyemi selbst. Der 20-Jährige verteilte auf Instagram ein vielsagendes Like für einen Post der Streaming-Plattform DAZN.

Karim Adeyemi gefällt vielsagendes Zitat von Illkay Gündogan auf Instagram

Das „Gefällt mir“ Adeyemis bezieht sich auf ein Zitat von Ilkay Gündogan. Der Nationalmannschaftskollege des Flügelstürmers hatte das Borussen-Duell gegen Mönchengladbach am Sonntag als TV-Experte begleitet. Dabei sagte er: „Karim Adeyemi passt richtig gut nach Dortmund. [...] Falls der Transfer zustande kommen sollte, kann sich ganz Dortmund auf diesen talentierten Jungen freuen.“ Adeyemi scheint Gündogans Meinung zu teilen, wie er mit seinem Like zum Ausdruck brachte. Das „Gefällt mir“ blieb natürlich auch den anderen Followern nicht verborgen. Ein User schrieb „Karim Adeyemi hat geliked!“. Ein weiterer kommentierte: „Karim Adeyemi gefällt der Post, dem Salzburg-Fan nicht“, gefolgt von einem traurigen Smiley.

Adeyemi und der BVB - das erscheint nicht erst seit dem Instagram-Post immer wahrscheinlicher zu werden. Laut „Sky“ ist zwischen den Westfalen und dem Jung-Nationalspieler bereits alles klar. Jetzt ginge es nur noch darum, dass sich die beiden Klubs auf eine Ablösesumme einigen. Laut der „BILD“ fordern die Österreicher 42 Millionen Euro für ihr Juwel - etwas zu viel für die BVB-Verantwortlichen. Die Gespräche laufen weiterhin, eine Einigung wird in den kommenden Wochen erwartet.

Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt

Ein weiteres Indiz für einen Adeyemi-Transfer in den Ruhrpott lieferte laut den „Salzburger Nachrichten“ Niklas Süle vergangene Woche. Der Verteidiger wird im Sommer den FC Bayern München verlassen und nach Dortmund wechseln. Als Adeyemi und Süle nach der Champions-League-Partie zwischen Salzburg und den Münchnern (1:1) zur Doping-Kontrolle gingen, soll Süle dem Youngster zugerufen haben: „Wir sehen uns im Sommer beim Trainingsauftakt.“ Gut möglich also, dass die beiden Nationalspieler ab dem Sommer gemeinsam versuchen werden, dem FC Bayern in der Bundesliga die Stirn zu bieten. (mbu)