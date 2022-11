ZDF-Doku belastet Ex-Bayern-Boss Rummenigge wegen Rolex-Uhren aus Katar

Karl-Heinz Rummenigge wurde einst nach einem Treffen in Katar mit zwei unverzollten Rolex-Uhren erwischt. Eine ZDF-Doku belastet den ehemaligen Bayern-Funktionär.

München - Am 20. November ist es so weit. Dann findet das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Katar zwischen den Gastgebern und Ecuador statt. Die ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ liefert im Vorfeld des Turniers nun brisante Einblicke in das Land, den Vergabeprozess und die Zeit danach. Ex-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge wird darin zudem schwer belastet.

WM 2022 in Katar Teilnehmer: 32 Eröffnungsspiel: 20. November Finale: 18. Dezember Spiele: 64 Spielorte: ar-Rayyan (drei Stadien), al Chaur, Lusail, al-Wakra, Doha (zwei Stadien)

European Club Association trifft sich 2013 ausnahmsweise in Katar - Rummenigge war damals ECA-Chef

Ein Blick zurück: Die WM-Verlegung in den Winter wollten die europäischen Topligen anfangs nicht mitmachen. Katar brauchte also mächtige Unterstützer. Die lud das Land im Februar 2013 zu sich ein: Ausnahmsweise traf sich die European Club Association (ECA), der Zusammenschluss der wichtigsten europäischen Spitzenvereine, nicht in Europa, sondern eben im Nobelhotel St. Regis im Emirat. Alles auf Kosten Katars.

„Man merkte, die wollen in unsere Köpfe rein, damit wir zurückfliegen und sagen, diese WM ist eine gute Idee“, sagte ein namentlich nicht genannter Funktionär aus Deutschland, der bei dem Treffen dabei war, in der nun ausgestrahlten ZDF-Doku. Chef der ECA war zum damaligen Zeitpunkt der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Karl-Heinz Rummenigge.

Rummenigge wird mit zwei nicht verzollten Rolex-Uhren am Münchner Flughafen erwischt - Herkunft unklar

Eine Woche nach jenem Treffen sprach sich der Ex-Funktionär erstmals öffentlich für die Verlegung der WM 2022 in den Winter aus. Aufregung gab es aber schon, als Rummenigge nach München zurückgekehrt war: Er wurde am Flughafen mit zwei unverzollten Rolex-Uhren vom Zoll erwischt. Später behauptete er, die Uhren seien ein Geschenk eines Freundes gewesen, nicht eines Kataris.

Zwei Informanten aus der Doku, die 2013 in Doha auch dabei waren und anonym bleiben wollten, belasteten Rummenigge jetzt schwer. Der eine berichtete von einem Gespräch an der Hotelbar im Rahmen des ECA-Treffens 2013, bei dem ihm der ehemalige Vereinsverantwortliche sagte, dass er ein großzügiges Geschenk bekommen habe. Jeder habe gewusst, dass das Treffen in Doha „reine Lobbyarbeit“ gewesen sei.

Was lief beim Treffen der European Club Association (ECA) 2013 in Doha wirklich ab? © IMAGO/Sven Simon

ZDF-Informant liefert ein Foto eines der beiden Rolex-Modelle - es stimmt mit dem aus Katar überein

Der andere war sich sogar sicher: Bei dem persönlichen Geschenk handelte es sich um die beiden Rolex-Uhren, die zusammen über 90.000 Euro wert sein sollen. Der Informant schickte dem ZDF ein Foto eines der beiden Modelle. Es stellte sich heraus, dass jene Rolex-Damenuhr tatsächlich eine der beiden war, die Rummenigge aus Katar mitgebracht hatte.

Über seinen Anwalt wies der frühere Spieler die Anschuldigungen zurück: „Die beiden Rolex waren keine Geschenke von Hassan Al-Thawadi (Chef des WM-Organisationskomitees, Anm. d. Red.).“ Von wem er die Uhren bekommen hat, ist also immer noch nicht abschließend geklärt. Allerdings verteidigte Rummenigge seit diesem Vorfall stets die WM in Katar. Eine Anfrage des ZDF für ein Gespräch im Rahmen der Doku lehnte er ab. (jg)