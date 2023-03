Ist etwa bald Schluss? Streamingdienste wollen Karriereende von Thomas Müller begleiten

Von: Patrick Mayer

Beim FC Bayern unersetzlich? Thomas Müller. © IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Müller wirkt beim FC Bayern unersetzlich. Doch der Vertrag der oberbayerischen Identifikationsfigur ist endlich. Streamingdienste klopfen an.

München - Es ist eines dieser ungeschriebenen Gesetze beim FC Bayern München, einst initiiert von Patron Uli Hoeneß: Verdiente Spieler über 30 dürfen für ein Jahr verlängern. Gerne auch mehrmals hintereinander.

FC Bayern: Vertrag von Thomas Müller dauert bis Sommer 2024

Kürzlich erst verlängerte Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting um ein Jahr bis Sommer 2024, was man so hört, samt satter Gehaltserhöhung. Ebenfalls bis Juni 2024 datiert indes der Kontrakt von Thomas Müller an der Säbener Straße in München.

Müller, der in Weilheim in Oberbayern geboren wurde, hat diese oberbayerische Heimat nie verlassen. Er lebt mit seiner Lisa auf einem Hof in Otterfing südlich von München, und er redet Dialekt. Deswegen gestaltet sich bei ihm alles etwas anders. Emotionaler allemal.

Vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Bayern gegen PSG in der Champions League an diesem Mittwoch (21 Uhr, hier im Live-Ticker) gab der Angreifer einmal mehr den Unterhalter. Auch damit macht er sich bekanntlich einzigartig beim deutschen Bundesliga-Rekordmeister.

Thomas Müller: Der Unersetzliche beim FC Bayern München?

„Es ist das Selbstverständnis eines Bajuwaren, dass er weiß, dass er stark ist. Dass er gewinnen kann. Dass er gewinnen soll, dass er aber auch weiß, dass er dafür arbeiten muss. Dass es keine Geschenke gibt. Und dass, wenn man dann gewonnen hat, es auch genießen kann“, meinte der 33-Jährige: „Man darf schwitzen und danach auch genießen. Und breite Brust. Vielleicht bei den Ursprungsbajuwaren auch die breite behaarte Brust.“

Zuletzt ließ er die Mannschaft nach jüngster Unruhe zudem öffentlich wissen, dass es besser sei, miteinander, statt übereinander zu reden. Müller, der Ratgeber. Müller, der Taktgeber auf dem Platz, wie beim 2:1 (1:0) der Bayern in Stuttgart, als er mal wieder wild mit den Armen rudernd Kommandos gab. Müller, der Unersetzliche?

Die Sport Bild schreibt an diesem Mittwoch (8. März), dass man sich an der Säbener bewusst sei, dass Müller mit seinem Kontrakt bis 2024 wohl den letzten Vertrag unterschrieben habe. „Das Jahr der Heim-EM könnte das große Finale der Müller-Karriere sein“, heißt es in dem Bericht. Es gebe für Müller demnach bereits Anfragen von Streamingdiensten, „ihn bei seinem Karriere-Abschluss filmisch zu begleiten“. Koa Müller mehr?

Thomas Müller: Letzter Vertrag beim FC Bayern?

Zuletzt war FCB-Trainer Julian Nagelsmann zur Maxime des einstigen Münchner Coaches Louis van Gaal zurückgekehrt, dass Müller immer spielt. Nachdem er ihn in Gladbach nach dem Platzverweis gegen Dayot Upamecano (8. Minute) schon nach 16 Minuten ausgewechselt hatte - und die Bayern bei der Borussia schließlich 2:3 (1:1) verloren. Im Sommer 2024 wird der vermeintlich Unersetzliche aber fast 35 Jahre alt sein. Und sich anschließend vielleicht auf den gemeinsamen Hof mit seiner Lisa in Otterfing konzentrieren. (pm)