Rote Karte? Bayern-Star Sané tritt gegen VfB-Profi Stiller nach – Szene im Video

Von: Niklas Noack

Bei der Partie des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart ist es zu einer strittigen Szene zwischen Leroy Sané und Angelo Stiller gekommen, die folgenlos blieb.

München/Stuttgart - Es war wahrlich keine gute Partie der Schwaben. Auch Alexander Nübel, Torwart des VfB Stuttgart, gab nach Abpfiff zu: „Es war eins unserer schlechteren Spiele.“ Und Trainer Sebastian Hoeneß sagte: „Wir haben es nicht geschafft, das Spiel zu einem Spitzenspiel zu machen.“

Rangelei zwischen Leroy Sané und Angelo Stiller bei VfB-Pleite in München

Doch eine Szene ging nach der Partie etwas unter, die das Spiel nochmal hätte auf den Kopf stellen können. So postete ein VfB-Fan auf X (ehemals Twitter) ein Video, auf dem ein Zweikampf zwischen Bayern-Star Leroy Sané und Stuttgarts Sechser Angelo Stiller zu sehen ist. Zunächst ist es eine kleine Rangelei zwischen den beiden am Rande der Legalität, bis Stiller Sané mit einem Foul zu Boden bringt. Schiedsrichter Tobias Stieler entscheidet auf Foul und Freistoß für die Bayern.

So weit, so gut. Doch die Rangelei zwischen Stiller und Sané ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei. Denn während beide am Boden liegen, ist zu sehen, wie Sané nach dem Stuttgarter tritt. Dabei streift er Stiller zwar nur, doch viele Stuttgarter Fans forderten in den sozialen Medien für dieses Fehlverhalten einen Platzverweis gegen den Bayern-Star.

VfB-Profi Angelo Stiller (r.) und Bayerns Leroy Sané im Zweikampf. © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

Leroy Sané sah bei Deutschland gegen Österreich Rot

Aus nachvollziehbaren Gründen, denn nach den Regeln soll selbst der Versuch einer Tätlichkeit mit einer Roten Karte quittiert werden. Schiedsrichter Stieler sah die Szene offenbar aber nicht und auch der VAR schaltete sich augenscheinlich nicht ein, sodass der deutsche Nationalspieler ohne Strafe davon kam.

Apropos Nationalmannschaft: Im Länderspiel gegen Österreich bekam Sané die Rote Karte, nachdem er Philipp Mwene am Kragen packte und zu Boden stieß. Gegen den VfB kam der Offensivmann nochmal davon und machte beim 3:0-Erfolg des Rekordmeisters eine gute Partie. Die umstrittene Szene spielte sich übrigens ab, als Bayern 1:0 in Führung lag. Ob die Stuttgarter mit einem Mann mehr die Partie gedreht hätten, steht allerdings in den Sternen.