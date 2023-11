Bayern-Legende Javi Martínez säuft in der Wüste ab

Von: Marius Epp

Drucken Teilen

Regen ist in Katar eine absolute Seltenheit. Jüngst hat es geschüttet wie aus Kübeln. Ex-Bayern-Star Javi Martínez zeigt die drastischen Auswirkungen.

Doha – Aus seiner Zeit beim FC Bayern München dürfte Javi Martínez mit Regen durchaus vertraut sein. Auch in seiner Heimat, dem Baskenland, regnet es nicht viel weniger als in der bayerischen Landeshauptstadt. Dass die ganze Stadt unter Wasser steht, hat er aber so wohl noch nicht erlebt.

Javi Martinez Geboren: 2. September 1988 (Alter 35 Jahre), Estella-Lizarra, Spanien Verein: Qatar SC Vorherige Vereine: Athletic Bilbao, FC Bayern München Positionen: Defensives Mittelfeld, Innenverteidigung

Heftige Regenfälle: Ex-Bayern-Star Martínez geht in Katar baden

2021 hat die Legende des FC Bayern seine Zelte in Doha aufgeschlagen, der Hauptstadt von Katar. Dort steht er für den Qatar SC unter Vertrag. Und ausgerechnet in einem Land, in dem es praktisch nie regnet, hat es ihn jüngst so richtig erwischt. Auf seinem Instagram-Kanal postete er einige Aufnahmen aus dem völlig überfluteten Doha.

Die Bilder und Videos stammen von Ende Oktober, als die katarische Halbinsel von Starkregen und heftigen Sturzfluten heimgesucht wurde. Sie zeigen überflutete Straßen und Tunnel, das Wasser steht teilweise über dem Knöchel. In einem Video watet Martínez barfuß über eine Straße und filmt das skurrile Geschehen um sich herum.

Javi Martinez filmt die Auswirkungen eines Unwetters in Katar. © Instagram/javi8martinez/Holmes/imago

Martínez feiert Katar-Sturzfluten: „Gesegneter Regen“

Die Kataris scheint das Chaos nicht wirklich zu stören – Autos fahren durch das hohe Wasser, Geschäftsleute marschieren durchs knöchelhohe Nass. Martínez scheint seinen Gefallen daran gefunden zu haben, er bezeichnet die Regenfälle in seinem Instagram-Post als „blessing rain“, also so etwas wie „gesegneter“ oder „langersehnter“ Regen.

Sogenannte „flash floods“ (Sturzfluten) treten auf der klimatisch extrem trockenen arabischen Halbinsel immer mal wieder auf. Normalerweise regnet es von April bis September gar nicht, in den restlichen Monaten kann es bis zu zwei Regentage im Monat geben.

Lattek, Heynckes, Tuchel: Alle Bundesliga-Trainer des FC Bayern Fotostrecke ansehen

Fan fordert Martínez auf: „Komm zurück nach München“

Die Böden sind in der Wüste so trocken, dass sie plötzliche Regenmassen nicht gut aufnehmen können. Im reichen Katar sind die daraus entstehenden Sturzfluten aber in der Regel nur von kurzer Dauer, weil umfangreiche Drainagesysteme das Wasser schnell beseitigen. Martínez‘ Video zeigt also nur eine Momentaufnahme.

Ein Fan rät dem Spanier trotzdem: „Das ist verrückt. Komm zurück nach München“. Was wohl in der näheren Zukunft nicht passieren wird, denn Martínez fühlt sich im Emirat pudelwohl. Kürzlich traf er dort einen Formel-1-Star. (epp)